Cáceres es un no parar

El viernes pasado, en la inauguración de la exposición 'Dalí, Miró, Picasso' en la fundación Mercedes Calles-Carlos Ballestero, José Ramón Bello, concejal de Patrimonio ... del Ayuntamiento de Cáceres, anunció en su discurso que la ciudad ofrecía ese fin de semana hasta 30 propuestas culturales diferentes. Fui a la inauguración con una de mis primas asturianas, Nieves, una mujer muy interesante que ha ganado varios premios de microrrelatos, tiene la empresa de jabones artesanos 'Alonso de la Torre' y cuyo trabajo, a pesar de ser licenciada en Filología Hispánica, es dirigir las labores de aterrizaje de los aviones en el aeropuerto de Asturias.

Quiero decir con esto que es una mujer de mundo, activa, viajada, casada con un ingeniero cubano disidente y acostumbrada a la intensa vida cultural gijonesa. Tras pasear con ella por Cáceres durante unos días, estaba asombrada de la intensidad que se vivía en las calles y de la oferta gastronómica y de entretenimientos. La tarde de la exposición, estuvimos en el Helga de Alvear, donde no solo disfrutó del arte, sino también de la cantidad de visitantes del museo. También quedó prendada de dos cómicos, Vicente y Rubén, que entretenían en la plaza de San Jorge a un grupo de turistas contándoles historias de dragones.

Cuando vienen visitas, sé cómo dejarlas anonadadas tras un paseo por la parte antigua: un día llevé a mi prima a la terraza nocturna de Torre de Sande y tras la exposición, la llevé a la terraza de La Matilda, en la plaza de Santiago. En ambos sitios se cena muy bien, pero lo importante es el silencio y la impresión de estar picando algo junto a la iglesia de Santiago o entre el palacio de Los Golfines de Arriba y la plaza de San Mateo con Veletas y el convento de San Pablo al fondo. Después de experiencias así, mi prima, cualquier prima, queda prendada de Cáceres para los restos.

Pero la cosa no quedó ahí porque subiendo de la plaza de Santiago a la plaza Mayor, nos encontramos en la plaza del Duque con las terrazas llenas de actores que acababan de revivir un Cluedo popular dramatizado. Se nos acercó Diego Real a contarnos lo que se está preparando para los días 21, 22 y 23 de este mes en torno a la Casa del Dragón y Juego de Tronos.

Seguíamos subiendo y asombraba ver la cola de jóvenes que esperaban el autobús para ir al Extremúsika o al macrobotellón paralelo. Para evitar problemas peatonales, los buses paraban en la esquina de la avenida de Alemania con la calle Argentina y la cola, de tres o cuatro en fondo, llegaba hasta la Cruz, más de 150 metros de fila, algo que, la verdad, nunca había visto.

Todo eso sucedía por la noche. Pero desde el mediodía hasta el atardecer, la feria de la tapa Extregusta congestionaba el paseo de Cánovas atrayendo a una multitud incalculable. Y otro dato, menor, pero significativo: las colas de 20 personas esperando turno para comer en la nueva hamburguesería Goiko. Si sumamos pequeños fogonazos como la actuación de Marlango o un rato delicioso en la librería La Puerta de Tanhäuser, que se ha convertido en otra visita turística inexcusable, es normal que mi prima se haya marchado a Gijón con una imagen de Cáceres que rompe todos sus esquemas. A mí, tanta actividad y tanta vida me recuerda a los años gloriosos del botellón, pero más familiar, más «tranqui», menos salvaje. Y esto no se acaba porque llegan Cáceres Ilustra (20), Cáceres City of Dragon (21), Irish Flead (28) y, ya en noviembre, Copa de España de Escalada (5), la Muestra de Artes Escénicas (15), Mercado Medieval (17), Divertea (20), Horteralia (26)... Es un no parar.