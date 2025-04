Cáceres y los japoneses

Un estudio japonés concluye que la mejor vista panorámica del mundo es la que se tiene desde el Parador de Toledo sobre la ciudad, con ... el Tajo rodeándola y los dos símbolos fundamentales de la capital manchega destacando sobre el conjunto: la mole gigantesca, maciza y espectacular del Alcázar y la filigrana enorme y estética de la Catedral. Por la noche, iluminados ambos edificios con una potencia desmedida, el espectáculo es fastuoso y las vistas, memorables.

Como ese estudio ha aparecido en las televisiones japonesas y se han hecho eco de las vistas diarios, revistas y redes sociales, los japoneses han hecho caso disciplinadamente a la recomendación y el comedor de desayunos del Parador de Turismo de Toledo parece un bar elegante de Tokio al tiempo que amanece y decenas de japoneses en pandilla, en pareja, en solitario o en familia comen churros, migas, tortilla española y todo lo que les ofrece el desayuno del Parador, que parece más bien un brunch, mientras fotografían Toledo desde las ventanas.

He estado el pasado fin de semana en Toledo para charlar sobre la frontera portuguesa con los alumnos de Turismo de la Universidad Laboral y me comentaban sus profesores que la única ciudad española que se asemeja a la suya y puede competir en belleza es Cáceres. ¿Pero tiene Cáceres una vista panorámica de su casco monumental que pueda emocionar a los japoneses? Pues sí, pero está poco aprovechada hasta ahora. Esa visión asombrosa se puede disfrutar desde el mirador de San Marquino, que, por cierto, es bastante más accesible que el Parador de Toledo.

El problema es que en San Marquino no hay parador ni hotel. Por no haber, no existe ni un simple bar con vistas. Los planes municipales prevén una cafetería en esa zona y si desde su cristalera se puede contemplar el Cáceres antiguo, será estupendo y habrá que venderle la postal a los japoneses para que incluyan Extremadura en sus viajes gregarios. Pero hay un problema: el tren. Me contaba el taxista que me llevaba desde el Parador a la Universidad Laboral, que el tren rápido que venía de Madrid llegó durante un tiempo solo hasta La Sagra, estación situada a 15 kilómetros de Toledo donde están los talleres de Renfe para reparar los AVE. Tardó un tiempo en construirse el ramal de 21 kilómetros que llegaba a Toledo y eso supuso un problema para el turismo nipón porque, según el taxista, a los japoneses no les gusta viajar en taxi y detestan el autobús. Lo que les gusta es el tren. «Íbamos a por ellos con los taxis, pero se cansaron y dejaron de venir hasta que empezó a funcionar el tren que nos pone en Madrid en 25 minutos».

Si imaginamos un escenario ideal para promocionar las vistas de Extremadura en Japón, habrá que esperar a que llegue el AVE o lo que sea, que quizás coincida con la inauguración de esa cafetería con vistas en San Marquino. Por lo pronto, tenemos lo que siempre hemos tenido: las vistas y el lugar para verlas. En la Universidad Laboral de Toledo, que es el segundo centro educativo de Secundaria más grande de España, me enteré de una curiosa coincidencia: su antiguo profesor de Religión es ahora obispo de Cáceres. Y en la ciudad comí asadillo (pisto de pimientos asados) y carcamusas, un plato a base de magro, chorizo y salsa de tomate y guisantes. Su nombre proviene de una frase del dueño del restaurante Ludeña, que inventó este plato y dijo que se lo comían los carcas de Toledo y sus musas. Las carcamusas y el asadillo toledanos también les gustan a los japoneses, pero en ese campo competimos con ventaja armados de caldereta, chanfaina y zorongollo.