Cáceres sí es ciudad para viejos

Mi suegra le ha pedido a Totó que ponga unas sillas para las viejas en su droguería. Mi suegra es una mujer clara que no se anda con eufemismos y se autodenomina vieja, nada de persona mayor. «Antonio, tienes que poner aquí unas sillas para que no nos cansemos mientras esperamos a que nos despachen», le dice a Totó. Y ustedes dirán que a ver si soy tan directo como mi suegra con lo de las viejas y me aclaro: ¿el droguero se llama Totó o se llama Antonio? Pues se llama Totó, igual que el establecimiento, aunque mi suegra lo sigue llamando como al anterior propietario: Antonio. Pero qué más da, lo importante es que ponga unas sillas para las viejas.

Voy con frecuencia a una papelería de Cáceres que se llama Márquez. Allí ya tienen dos sillas y descansas mientras esperas tu turno para comprar libretas o echar la bonoloto. Aunque no me considere viejo, o sí, me siento en ellas y charlo con la madre de las dueñas del negocio. Hablamos de achaques, del tiempo, de las cosas de Cáceres hasta que viene su marido y se marchan. Su marido me llama Lorenzo, pero yo no me enfado, al revés: me encanta este lío de nombres, que mi suegra llame al droguero como le dé la gana y que a un servidor lo rebauticen como Lorenzo.

Pero vamos al grano: las sillas de proximidad como medida sencilla y eficaz para combatir a las grandes superficies. Una de las diferencias importantes entre las carnicerías de mi barrio, ya sea 'El Túnel', ya sea la de 'Juan José', es que tienen una hilera de sillas dispuestas junto a la cristalera, sillas muy funcionales donde se sientan las personas mayores, viejas según mi suegra, y escudriñan la vitrina buscando muslitos de pollo, averiguando si queda rabillo de cadera, rezando para que nadie se lleve el trocito de hígado de cordero, que tan rico queda encebollado y frito.

En las grandes superficies, no te puedes sentar en la carnicería ni de broma. Has de esperar tu turno de pie y acabas agotado, viejo o no, tras recorrer mil pasillos buscando suavizante, jabón de afeitar y un cepillo de dientes. En la droguería del barrio, sin embargo, todo está a mano y Totó le ha prometido a mi suegra que va a sacar una silla que tiene en la trastienda y así las personas mayores podrán reposar mientras les toca la vez. Además de la silla, Totó y otras tiendas de proximidad de mi entorno ofrecen servicios que nunca encontrarás en el híper como la libreta clásica donde se apuntan las compras y las deudas, que se saldan a fin de mes, cuando llega la pensión.

Al principio, me costaba ir al gran área comercial y no comprar allí todo. Te entra una especie de frenesí consumista que acaba con la mala conciencia y te traes la fruta, la carne, la droguería, la panadería.

Pero si te mentalizas y reparas en los detalles y en las emociones, no hay nada como las tiendas del barrio. Es verdad que de una tacada me puedo traer del hipermercado las mandarinas, los bolígrafos, el papel higiénico y la espalda de cordero para la menestra. Resulta muy cómodo, sí, ¿pero y la gracia de estar un rato sentadito entre jóvenes y mayores en el comercio vecino, charlando de política, que en Cáceres no quiere decir que hables de Casado, Sánchez y Rivera, sino de las hermanas Nevado, tema estrella del mes en las conversaciones en esas sillas para viejas?

No se puede comparar el estrés de los pasillos del híper, agobiado con esos carritos con tendencia a la derecha (no me refiero a política, sino a cómo se escoran hacia el lado diestro y a lo difícil que es llevar un carrito con una sola mano), y estresado con esas colas tan largas como rápidas, esperando a que te ordenen: «Caja número siete».

No se puede comparar con el buen rato que paso en mi charcutería-frutería, donde César, el frutero, y Sito, el charcutero, también tienen una silla para las viejas, que me siento en ellas y cedo la vez con gusto para disfrutar de conversaciones espontáneas y de un universo familiar de coliflores y morcillas, encantado de que las tiendas de barrio sean capaces de competir con un lema que nadie promociona, pero todos disfrutamos: «Cáceres sí es ciudad para viejos».