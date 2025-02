Cáceres, ciudad prostibularia

Hace un par de tardes, estuve paseando con una amiga por la parte antigua de Cáceres y reconoció que era la primera vez que la ... visitaba despacio y fijándose en las calles, las plazas y los palacios. Fue un recorrido demorado por el casco monumental cacereño que no estuvo movido por la mitomanía, la 'seriefilia' ni la moda, pero esto no es hoy lo habitual porque Cáceres está viviendo una locura turística que va cada día a más por culpa de las series de televisión.

La parte antigua estaba ahí, la historia estaba ahí e incluso las leyendas, las anécdotas y las curiosidades estaban ahí, pero hasta que Cáceres no se ha convertido en Desembarco del Rey, Lecho de Pulgas y no sé qué otras ciudades de nombre estrafalario, no se ha puesto de moda.

Es más, Cáceres era una ciudad de dragones desde tiempos inmemoriales y también por razones legendarias: esa lucha victoriosa de nuestro patrón San Jorge contra un dragón. Eso sí, se trataba de un dragón muy malo y los dragones del 'Cáceres de serie' son dragones majetes que ayudan a los buenos y abrasan a «los benefactores de los cangrejos», que son feos y malvados. El caso es que ni tan siquiera hemos necesitado sustituir la estatua de Pizarro por un dragón como ha sucedido en Trujillo. Aquí ya teníamos el dragón en una hornacina de la plaza de San Jorge.

Pues nada, da lo mismo la historia, el dragón patronal, las leyendas y la belleza monumental de la ciudad. Hasta que Cáceres no ha salido en televisión convertida en escenario de una matanza nocturna y en un macroprostíbulo, también nocturno, antecesor de los megapalacetes del placer que hay en Benavente, no hemos dejado de ser la gran desconocida.

El colmo de esta tontería de tronos y dragones es la peculiar foto que hacen los turistas junto al Arco de la Estrella. Un guía se sitúa delante del arco mostrando una gran foto de la escena televisiva en la que un héroe tronista pasa bajo el arco. El turista enfoca con su móvil y clica 40 veces para sacar bien la foto en primer plano y el arco al fondo, como actor secundario. Es decir, no importa el monumento, sino el documento que acredita que ha salido en 'Juego de tronos'.

El siguiente paso es difundir esa instantánea por las redes sociales entre miles de amigos, parientes y desconocidos con la pregunta consiguiente: «¿A que no sabes dónde estoy?». Y el turista pasará el resto de la tarde escuchando campanitas que lo avisan de que la cuñada, el amigo y el desconocido le han enviado al móvil la respuesta acertada: «Estás en Desembarco del Rey».

A partir del estreno de 'La casa del dragón' con las imágenes de un Cáceres nocturno y prostibulario, las visitas deberán hacerse de noche, con la iluminación de los monumentos apagada (bienvenido sea el ahorro de energía), las fotos deberán ser oscuras y costará adivinar si el turista está en Desembarco, en Lecho de Pulgas o en el balcón de su casa, pero lo importante es presumir de que has estado en tierra de dragones.

Complicada profesión la de ser guía turístico estos días en Cáceres. Sobre todo si eres un guía serio, licenciado en Historia del Arte, amigo del rigor y poco dado al folcloreo seriéfilo. A la explicación histórica, el guía ha de añadir que la Casa del Sol sale en 'La casa del dragón' convertida en la Casa del Teatro donde unos cómicos se ríen de una futura reina. Un lío, pero una bendición que llena los hoteles y nos 'pone en el mapa'. Pregunta: «¿De dónde es usted?». Respuesta: «De Cáceres». Réplica: «¿De dónde dice que es?». Aclaración: «De Desembarco del Rey». Admiración: «¡Ah, qué ciudad tan bonita!».