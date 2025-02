Cáceres, ciudad navajera

Productos que aguantan bien la competencia de Amazon, AliExpress y demás compañías... Un, dos, tres, responda otra vez: los colchones, los sillones, los zapatos, las ... plantas, las navajas... Al escuchar navajas, los tacañones, las tacañonas (Viuda de Poco, La Seño y Mari Puri) y don Cicuta habrían hecho sonar sirenas y campanas y habrían anulado las respuesta soltando algún pareado forzado del tipo: «Las navajas con prestancia se compran bien a distancia».

Lo anterior está inspirado en un programa de televisión que a los menores de 40 quizás les suene a chino... Sonar a chino, flan chino, no me hables en chino, naranjas de la China, engañar como a un chino, eso está en la Conchinchina, chinito tú, chinito yo... Qué antiguos somos, tan antiguos como el 'Un dos, tres'... Así se llamaba aquel programa de preguntas y respuestas inventado por Chicho Ibáñez Serrador, que puede regresar cualquier día al igual que han retornado a la tele sus 'Historias para no dormir'.

Pero volvamos a las navajas, que no deberían ser aceptadas como producto que aguanta bien la competencia de Amazon y AliExpress pues las encuentras a miles en el mercado a distancia. Sin embargo, hay un lugar donde las navajas siguen siendo un producto tan de cercanía como las lechugas o los repollos: Cáceres. En mi ciudad, comprar una navaja es un acto tan importante y común que tienes que verlas, tocarlas, abrirlas, cerrarlas, manejarlas, utilizarlas y solo entonces, te decides y compras. Así que en el 'Un, dos, tres' habría sonado por megafonía la voz grave del Súper Cicuta para aclarar que en Cáceres, la respuesta navajas debería ser aceptada como producto con el que no pueden competir las multinacionales de la venta a distancia.

Hay ferreterías en mi ciudad donde pides una navaja y el dependiente te saca 30 clases diferentes. Son pequeñas, pero ningún otro producto es tan todo en uno como las navajinas. Tienen sacacorchos, abrebotellas, dos tipos de hoja, otra hoja para las uñas, abrelatas, una sierrina, un ganchino para colgar la bolsa de la compra, unas tijerinas, un punzón, unas tenacinas, un metro, una lima, un pendrive... Eso no es una navaja, eso es una ferretería completa.

Estas navajas se pueden comprar por Internet, pero Cáceres es una ciudad muy navajera y detrás de la compra de este utensilio late una tradición ancestral: para sus compradores, ir a por una navaja es un rito que no se puede solventar con un par de clics en un ordenador. Y allí los ves, en la ferretería, probando, calibrando, comparando, abriendo, cerrando... Por el gesto de satisfacción del comprador, entiendes que allí no se está comprando, sino ajustando cuentas con el pasado.

Cáceres es la provincia más ganadera de España, un territorio de pastores en el que si pides que alce la mano quien tenga un antepasado campesino, todos los brazos se levantan al unísono. Aquí, todos hemos tenido un tatarabuelo pastor que usaba navaja para cortar el queso y el tocino, la vara y el forúnculo. Y como si la navaja estuviera en nuestros genes, si no la llevamos con nosotros, nos sentimos indefensos ante cualquier jugarreta del destino.

He asistido a varios incidentes en aeropuertos con cacereños con navajina: pitaba el detector de metales y se producía un revuelo al descubrir la navajina, que para el pasajero cacereño era como un pañuelo o un reloj y para el guardia de seguridad, un arma asesina. Nos encantan las navajas, los machetes, los cuchillos de caza... Y las ferreterías cacereñas están bien surtidas de estos hierros. Cáceres es una ciudad navajera por tradición, por costumbre y por instinto de supervivencia.