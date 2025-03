Cáceres, ciudad intensa

Hace unos años, cuando sonaban las sirenas, todos dejábamos lo que estábamos haciendo y nos asomábamos a las ventanas para ver pasar la ambulancia, el ... coche de policía, el camión de los bomberos... Aún hoy, el paso de una simple ambulancia con su sonido de emergencia nos hace detenernos en la acera y volver la mirada con curiosidad. Hace unos días, en la charcutería se comentaba con intriga el paso de tres vehículos de bomberos con sus sirenas, que son las más escandalosas del universo sonoro del auxilio. Al rato, la incógnita quedó despejada: iban a apagar un incendio en la cocina de una vivienda céntrica. El fuego se había declarado mientras un matrimonio freía churros.

En Cáceres, la ciudad más churrera del mundo (una churrería por cada 4.000 habitantes), nada más lógico que un incendio así y no resulta muy comprensible que en la charcutería hubiera tanto alboroto por un incidente que enseguida fue sofocado por los eficaces bomberos. Pero es que llovía sobre mojado: en las últimas semanas, Cáceres se ha convertido en la capital de las sirenas y los atestados.

En verdad, no hay en la ciudad psicosis de violencia, sensación de peligro ni sentimiento general de inseguridad ciudadana. Más bien hay estupefacción. Sin que se establezca ninguna relación causa-efecto entre los sucesos, lo cierto es que todo comenzó durante el festival Extremúsika. Según varios testigos y víctimas, los vigilantes de seguridad del festival se excedieron en su celo controlando a varios asistentes a los conciertos en la noche del 15 al 16 de octubre. Tocaba el grupo Talco, a las tres de la mañana, cuando comenzó el jaleo. Hay denuncias de palizas, placajes, golpes, dientes rotos, estética neonazi, heridos en Cruz Roja, traslado al hospital... El grupo Talco interrumpió el concierto para interesarse por los incidentes. Se presentaron varias denuncias en comisaría, hubo repulsa en las redes a cargo de grupos como los propios Talco y Los Chikos del Maíz y los juzgados resolverán.

Pero la intensidad no decreció porque se sucedieron incidentes nunca vistos como el automóvil loco en La Madrila, que solo se detuvo cuando la policía lanzó varios disparos al aire. Hubo saqueo en garajes del Junquillo con la curiosidad de robar un coche y dejar la sillita de bebé, todo un detalle. En San Blas, más incidentes con peleas, cristales rotos a mazazos, robos en trasteros, actos vandálicos contra 14 coches, y, denuncian los vecinos, disparos.

¿Cáceres, ciudad sin ley? Más bien parece que han coincidido diversos incidentes aislados. La ciudadanía, en lugar de asustarse, parece entretenerse con algunos de estos sucesos como el acaecido en Aldea Moret con el auto loco que circuló por la avenida principal del barrio sin respetar personas, coches ni señales de tráfico.

Recuerdo que estaba en un bar tomando café, justo al lado de la charcutería antes mentada, cuando me percaté de que cinco clientes miraban sus móviles, de los que salían agudos sonidos de sirenas policiales. No le di más importancia, pero yendo a casa, me llamaron la atención dos señoras paradas en la acera mirando el móvil: también con sirenas. Al rato, medio Cáceres atendía a la peli real de acción que llegaba por «wasap». Los medios, profesionales y serios, informaron de los hechos con rigor y asepsia, pero los audios corrían como la pólvora informando o desinformando de la trama sentimental que estaba detrás del episodio del auto loco.

Y así, entre disparos al aire, rock con violencia, conductores despechados, garajes asaltados y rompecristales con mazo va discurriendo este otoño incendiario en la ciudad más churrera del mundo.