Cáceres, ciudad 'cayetana'

Dicen los sabios que los profesores extremeños no deben protestar porque ganan bastante dinero teniendo en cuenta que aquí la vida es más barata que ... en el País Vasco o en Navarra. Pero eso será si los profesores no viven en Cáceres o no salen de casa, porque, como vayan de bares, en Cáceres rigen los precios del norte.

Badajoz es la ciudad de los desayunos buenos y baratos. Hace unos días, les relataba el caso de un bar de Badajoz donde el café solo, cortado o con leche cuesta un euro. El bar se llama Durán Cacho, está a un paso de Menacho, la calle más comercial de la ciudad, y toma café allí hasta el alcalde. Vete tú a tomar café en Cáceres a la calle Pintores o su entorno y verás cómo te soplan 1,60 por un expreso, 1,70 por un cortado y 1,90 por uno con leche. Y los cruasanes, muy ricos, sí, pero a 2,50.

Cáceres se ha convertido en un ciudad 'cayetana' de pijaditas selectas, que están muy bien, pero, salvo excepciones, que las hay, lo que triunfa en Cáceres es el brunch y el menú ejecutivo. Olvídense de los menús a 11-13 euros, que aún se encuentran en Badajoz en muchos restaurantes y casas de comidas. Lo que triunfa en Cáceres es el menú ejecutivo a entre 17 y 22 euros a diario, que los fines de semana desaparece de la carta o cuesta tres euros más. Y digo yo que a qué viene eso de menú ejecutivo en una ciudad de funcionarios. Porque en Cáceres, ejecutivos, lo que se dice ejecutivos, se cuentan con los dedos de la mano: algún bancario, algún gestor, algún inmobiliario y pare usted de contar.

Aunque lo que de verdad mola en Cáceres es el brunch. No niego lo de la inflación, no niego que los jóvenes sufran económicamente, no niego que la cesta de la compra suba sin cesar… De acuerdo. ¿Pero si esto es así, cómo es posible que los cafés y los restaurantes estén llenos de clientes bruncheando? Porque en Cáceres, entre semana y, sobre todo, los fines de semana, no se desayuna, se brunchea, que consiste en un desayuno a mediodía, que si luego no comes, pues bueno, se entiende, pero es que todos aquellos con quienes he hablado para escribir sobre el brunch me dicen, indignados, que cómo no van a comer.

Hace mes y medio, 'En Salsa' publicaba un reportaje sobre el brunch en Cáceres, que iba desde el desayuno copioso de Atrio (45 euros), hasta los brunch, tan chics como exquisitos, de Miga (35), Tápara (25), Botanicc (17), hotel Don Manuel (35), el self service de Natura (7,50) y el brunch para recoger (45) o recibir en casa (49,90) de Chef Alia.

Pues bien, desde hace ese mes y medio, hemos descubierto otros brunchs, a cada cual más apetitoso, en varios establecimientos cacereños. Por ejemplo, el de Zeri's Coffee, que dedica un apartado de su carta a los brunchs con tostada (4-9) más yogurt, zumo natural de naranja y café (10). Otro brunch en Pan de Huerta (26): café, zumo natural, cava, bol, panes, bizcocho, ibéricos, quesos, blini de salmón, migas con huevo.

Más brunch: el de Charlotte, que incluye, por 22 euros, rebanada de pan con huevo, jamón y salsa, sándwich brioche, cruasán, yogurt, café y zumo natural y otro por el mismo precio con hamburguesa, huevos, tortitas y el café y el zumo. Aunque dicen que el más sofisticado y relajante es el del hotel Los Arenales (31,50 euros y 54 con spa) a base de bocados de pan tostado con torta, con patatera con miel y con boquerones, huevos rotos con jamón ibérico, carpaccio de ciervo, ensalada con salmón y mango, selección de bollería, fruta gelificada con yogurt griego y selección de zumo natural, agua, vino, café y cava. Todo ello en un entorno campestre. Eso sí, si son profesores, mejor vayan a desayunar a Badajoz.