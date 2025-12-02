HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Delicioso brunch del restaurante Miga de Cáceres. HOY

Un país que nunca se acaba

Cáceres, ciudad 'cayetana'

Capital gastrochic con 11 brunchs. Ya no se desayuna, se brunchea y se come menú ejecutivo

J. R. Alonso de la Torre

J. R. Alonso de la Torre

Martes, 2 de diciembre 2025, 01:00

Dicen los sabios que los profesores extremeños no deben protestar porque ganan bastante dinero teniendo en cuenta que aquí la vida es más barata que ... en el País Vasco o en Navarra. Pero eso será si los profesores no viven en Cáceres o no salen de casa, porque, como vayan de bares, en Cáceres rigen los precios del norte.

