Más de Cáceres que El Borrasca

Ha muerto Juan Corrales 'El Borrasca', cantaor, hostelero y cacereño... «Soy más de Cáceres que el Nano», presumía orgulloso de su ciudad en su Cuarto ... los Cabales, un local de fiesta, copas y cante 'jondo' que abrió alboreando el siglo por la charca Musia. Juan Corrales era hijo de ganaderos y carniceros. Sus padres tenían un puesto en el mercado de abastos cuando este se encontraba en la plaza Mayor, junto al ayuntamiento de Cáceres. Cuando el mercado se trasladó a Obispo Galarza, las ventas languidecieron y ellos se centraron en la ganadería. Juan era hijo único, «el heredero del trono», decía, y vivió siendo niño en la parte antigua, después se trasladó con su familia a la calle Encinilla. Del Cáceres de su infancia recordaba a dos policías municipales, «el amigo Galiche y el amigo Bimba, que no nos multaban si hacíamos alguna trastada, nos ponían a limpiar las escaleras del ayuntamiento, aunque nuestros delitos más graves eran robar membrillos y peras en el Puente Vadillo».

Su biografía está marcada por la lucha y el flamenco. Acabó 4º y Reválida en el instituto El Brocense y se marchó a trabajar a Palma de Mallorca, donde lo hicieron jefe del economato del hotel Laguna, justo al lado de las cuevas de Artá. «En Mallorca pasé de ser un chavalín a ser un hombre. Mi novia llegó a irse conmigo y trabajamos allí juntos. Luego nos casamos». Después, la mili en Madrid con 20 años y primeros pinitos flamencos. «Madrid era otro mundo», recordaba una tarde de noviembre de hace 20 años, mientras charlábamos tranquilamente en su Cuarto los Cabales. Iba con un guitarrista tan joven como él, Victoriano Caballero, pedían en los mesones que les dejaran cantar un poquito y pasaban después el plato. «Era estupendo estar en la mili, irte a casa con 500 pesetas y poder comer todos los días una tortilla de patatas con una botellita de vino». Allí conoció a Chano Lobato, a Niño de la Ribera, a Menese, a Chaquetón... Pero regresó a Cáceres y montó su primer bar, Las mil y una noches, en la avenida Hernán Cortés. De allí a El Gallo, en el cruce del Casar, más tarde, La Cañada, Cuarto los Cabales... Siempre locales periféricos, apartados, para no molestar a nadie cuando las copas y el cante se alargaban. «La noche me encanta, me apasiona porque es más bonita que el día. El día tiene mucha hipocresía, que no la ves. De noche sí ves la hipocresía», razonaba aquella tarde de 2002 a la vera de la charca Musia.

Se declaraba 'mairenista' cien por cien. También le gustaban José Mercé, José Menese y no despreciaba a Camarón, pero creía que Mairena era más puro, más buscador de raíces viejas. «Camarón era lo que era, una voz impresionante, muy bonita, pero la verdad es que no creó absolutamente nada, solo se basó en lo que hicieron otros cantaores».

Juan Corrales «'El Borrasca' grabó dos discos importantes y su voz inconfundible rasgaba el silencio saludando la salida del Nazareno de la iglesia de Santiago en la madrugada del Viernes Santo, quizás el momento más emocionante de la Semana Santa cacereña. Creó las sevillanas de la Virgen de la Montaña. Ese fue su primer disco. El segundo era más flamenco: la malagueña, la soleá, la granaína... Lo grabó en Puebla de la Calzada y sonaba la guitarra de José Antonio Conde y de su hijo, Perico de la Paula. En su Cuarto los Cabales educaba musicalmente a los jóvenes cacereños. «Llegaban tras los botellones pidiendo 'bum bum', pero yo les ponía El Capullo de Jerez y se hinchaban a bailar». Me contaba que él no tenía clientes, tenía amigos y proclamaba orgulloso: «Yo vivo y muero por Cáceres», una ciudad que llora a Juan 'Borrasca' y no lo olvida.