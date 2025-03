Cáceres en Barcelona

La semana pasada estuve en Barcelona. Mis anfitriones eran profesores catalanes muy sensibilizados con la causa nacionalista, catalano parlantes y artistas de vanguardia. Por eso ... me sorprendió cuando nos llevaron a comer a la atracción más española, castiza y cañí de Cataluña: el Pueblo Español de Barcelona. El pretexto de la visita y de la comida era que se trataba de un espacio escenográfico singular, pero si es por eso, Barcelona está llena de espacios escenográficos singulares. El caso es que fuimos al Pueblo Español y me complació la elección porque era una manera de eliminar prejuicios.

Como saben, el Pueblo Español es una mezcla de ciudadela, museo y compendio de las maravillas arquitectónicas, artesanales y gastronómicas de España. A lo largo y ancho de 49.000 metros cuadrados se reproducen a escala real 117 edificios representativos de los pueblos y ciudades más bonitos de nuestro país. Para hacer esa selección, los constructores visitaron 1.600 pueblos de España.

Fue construido en 1929 con motivo de la Exposición Internacional que ese año se celebró en Barcelona. Iba a estar en pie seis meses, hasta que acabara la expo, pero tuvo tal éxito de público que se ha conservado hasta hoy y sigue atrayendo a turistas, colegios y excursiones, siendo sus restaurantes muy reservados por congresistas, grupos y comidas de empresa. En el Pueblo Español está representada la arquitectura de casi todas las regiones españolas. Solo faltan edificios emblemáticos de La Rioja, Canarias, Ceuta y Melilla. El lugar iba a llamarse Iberona, pero la dictadura de Primo de Rivera le cambió el nombre por el de Pueblo Español. La entrada cuesta 11,20 euros 'online' y 14 en taquilla.

Además de reproducciones de torres, palacios y catedrales, en el Pueblo Español hay museos de arte contemporáneo como el Espacio Guinovart o el Fran Daurel, que atesora más de 295 obras de Picasso, Dalí, Miró, Tapies, Barceló o Guinovart. También hay un teatro, un tablao flamenco dedicado a Carmen Amaya, que bailó allí para el rey Alfonso XIII, y se organizan en el recinto múltiples actividades a lo largo del año.

Visité un verano el Pueblo Español y, quizás por el calor y el gentío, no me gustó, pero esta vez, más tranquilo, con buena temperatura y en compañía de escenógrafos y arquitectos que explicaban y comentaban, el lugar me agradó. Los edificios no están vacíos, sino que albergan discotecas, restaurantes, comercios de turrones, gastronomía, artesanía o una tienda llamada 'Delicias Extremeñas' instalada en la réplica del cacereño palacio de Mayoralgo. Y aquí es donde sale la vena chauvinista porque el Pueblo Español te recibe como si entraras en Cáceres. La taquilla está situada bajo la réplica de dos torres de la muralla de Ávila, pero una vez dentro del recinto, te trasladas en el espacio y te encuentras inmerso en la parte antigua de Cáceres, que recibe al visitante para que desde el primer momento quede sorprendido y atrapado por la experiencia.

Así que nada más entrar y pagar, te encuentras a la derecha con la Casa del Sol, a la izquierda están el palacio de Mayoralgo con la tienda de delicias y el palacio de los Golfines de Abajo. A la derecha, al fondo, se yergue una réplica del palacio de Hernando de Ovando. En Cáceres, los turistas se asoman al interior del palacio de verdad, sito en la plaza de Santa María, para admirar su hermoso patio. En Barcelona, los visitantes del Pueblo Español entran en el palacio de imitación porque alberga un cajero, unos baños y una consigna. La comida, en fin, fue corriente (pan con tomate, canelones y carrillera), pero la visita resultó tan entretenida como significativa.