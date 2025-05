Cacereños 'trending topic'

En Cáceres, llevamos una racha tremenda de convencinos 'trending topic', o sea, famosos a lo grande. Habíamos tenido algún cunero con tirón como los ministros ... Rovira Tarazona con UCD o María Antonia Trujillo con el PSOE. Pero en realidad eran de Lérida el primero y de Peraleda del Zaucejo la segunda y tampoco tuvieron un momento descollante en plan estrella: ni portadas en la prensa nacional ni abrieron los telediarios. Cacereños de toda la vida que destacaran un poco, pues estaba Carlos Floriano, cuya estrella rutilante se ha apagado, por ahora, y transita por la fontanería del Partido Popular; Manolo el futbolista… En fin, poca cosa.

Pero en los últimos meses, estamos que nos salimos. Y todo se debe a que tenemos presidentes. Desde Álvaro Gómez Becerra, que fue presidente del Gobierno en 1843 y era de Cáceres de toda la vida (catovi), no hemos vuelto a tener presidentes de algo importante hasta hace unos meses, cuando María Guardiola fue elegida presidenta de la Junta. Por primera vez, presidía Extremadura una mujer y por primera vez la máxima autoridad de Extremadura era de Cáceres. Para culminar este periodo de gloria, otro cacereño conocido, Pedro Rocha, será o no, o será un tiempo, ya veremos, presidente de algo casi tan importante como un gobierno: la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Vaya por delante que en Cáceres, independientemente de las ideas políticas de cada uno, el sentimiento general es de orgullo y satisfacción por tener a vecinos tan de toda la vida y tan conocidos en cargos importantes. Salvando algunos recalcitrantes por razones políticas o de partido, nos mola tener presidentes y presidentas con quienes nos encontramos paseando por Cánovas. Luego votaremos a Guardiola o no y pasaremos o no del fútbol e incluso despreciaremos todo lo que rodea a este deporte tan mercantilizado, pero María era una funcionaria y concejala conocida, su familia es muy querida y siempre ha sido cariñosa y cercana (¡horrible adjetivo!). Y quién no ha comprado una corbata para una boda en la tienda Chevalier aconsejado por Pedro Rocha, que, por cierto, trasladó su boutique de caballero hace poco a la calle Gómez Becerra.

Lo de la calle no es ninguna tontería porque parece como si la maldición de don Álvaro Gómez Becerra cayera sobre todo catovi que llega a una presidencia. Porque oye, ha sido salir de Cáceres, convertirse en 'trending topic' en España y empezar a torcerse todo. No vamos a recordar el calvario de María Guardiola el verano pasado, cuando renegó de Vox, la presionaron fuertemente y tuvo que desdecirse en una jugada que quebró su prestigio y le dio el gobierno de Extremadura, pero se volvió contra Feijoo, que perdió votos imprescindibles para gobernar España.

Ahora le ha tocado al segundo presidente cacereño, Pedro Rocha, que cuando estaba a punto de ser presidente de la RFEF, ha pasado de testigo a investigado por delitos de corrupción en los negocios, administración desleal y pertenencia a organización criminal. Cuando leí esos cargos en casa, la familia reaccionó al unísono: «¡Uy!, pobre hombre, ¿cómo va a ser todo eso?». Esa es la reacción general en Cáceres: estupefacción. Pero la maldición de don Álvaro Gómez Becerra sigue actuando: el político cacereño no consiguió ser aceptado por el Congreso y fue desterrado a Cuenca tras la caída de Espartero, en 1843, así que el mismo año que lo nombraron presidente, lo cesaron y lo desterraron. Desde luego, somos una ciudad con mala suerte: en cuanto salimos de Cánovas y llegamos al poder, nos caen memes, presiones y ceses por todos lados.