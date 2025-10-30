El cacereño Jesús Redondo ya es el hombre de más edad de España

A los 110 años y 149 días, el cacereño Jesús Redondo Bermejo se ha convertido en el hombre de más edad del país. El nuevo ' ... abuelo' de España es de Cañaveral y en estos momentos vive en la residencia asistida El Cuartillo de Cáceres. La noticia la ha dado Daniel Germán esta tarde, autor de la página Extremeños Centenarios y que ya conoció a Jesús Redondo el pasado 8 de marzo de 2023 cuando, tras el fallecimiento de Don Felipe Sánchez Acosta de Calzadilla (Cáceres) de 108 años, Redondo Bermejo pasó a ser la persona de más edad de Extremadura, entonces con 107 años y 279 días. Aquel día Germán acudió al homenaje de Jesús Redondo y le obsequió con un ramo de flores y una placa. Después, el pasado mes de junio, celebró su 110 cumpleaños con su familia.

Ahora, desde ayer día 29 de octubre de 2025, tras el fallecimiento de Luis G. Carrasco-Muñoz Pérez de la Isla, de Madrid, a los 111 año Jesús Redondo Bermejo pasa a ser abuelo de España, un título que no hace mucho ostentó otro extremeño, Francisco Núñez Olivera, alias 'Marchena', que falleció en 2018 a los 113 años y 47 días en Bienvenida, pueblo de la provincia de Badajoz donde vivía con sus hijas.

Actualmente, en Extremadura la persona de mayor edad es una mujer, Ascensión Capilla, que el pasado 14 de julio cumplió 111 años y vive actualmente en una residencia de Madrid. En segunda posición y como primer hombre quedaría Jesús Redondo. En tercera posición está Juan Cobos Sánchez, que nació apenas dos meses después, el 27 de julio de 1915 en Jerte (Cáceres) y en la actualidad vive en Irún. El cuarto lugar lo ocupa Adolfo Barrero Macías, nacido el 20 de noviembre de 1916 y que vive en el mismo lugar donde nació, en Calamonte (Badajoz) y que tiene 108 años a menos de un mes de cumplir los 109.

Milagros Agustina González Nieto también tiene 108 y es la quinta persona de más edad en Extremadura actualmente