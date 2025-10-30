HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este jueves, 30 de octubre, en Extremadura?
Jesús Redondo el pasado mes de junio celebrando su cumpleaños. HOY

El cacereño Jesús Redondo ya es el hombre de más edad de España

El nuevo 'abuelo' de España es natural de Cañaveral, tiene 110 años y 149 días y vive en la residencia asistida El Cuartillo de Cáceres

J. López-Lago

J. López-Lago

Jueves, 30 de octubre 2025, 17:31

A los 110 años y 149 días, el cacereño Jesús Redondo Bermejo se ha convertido en el hombre de más edad del país. El nuevo ' ... abuelo' de España es de Cañaveral y en estos momentos vive en la residencia asistida El Cuartillo de Cáceres. La noticia la ha dado Daniel Germán esta tarde, autor de la página Extremeños Centenarios y que ya conoció a Jesús Redondo el pasado 8 de marzo de 2023 cuando, tras el fallecimiento de Don Felipe Sánchez Acosta de Calzadilla (Cáceres) de 108 años, Redondo Bermejo pasó a ser la persona de más edad de Extremadura, entonces con 107 años y 279 días. Aquel día Germán acudió al homenaje de Jesús Redondo y le obsequió con un ramo de flores y una placa. Después, el pasado mes de junio, celebró su 110 cumpleaños con su familia.

