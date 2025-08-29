El cacereño Alberto Amarilla recuerda desolado a Verónica Echegui y sus días en Extremadura
La muerte de la reconocida actriz a los 42 años ha dejado un profundo vacío entre quienes pudieron compartir su tiempo con ella
Viernes, 29 de agosto 2025, 13:34
No hay palabras para describir el profundo dolor que sienten todos los que pudieron conocer de cerca a Verónica Echegui. La reconocida actriz fallecía este 25 de agosto de 2025 a los 42 años y dejaba a sus espaldas un legado inolvidable tan profundo como el vacío en quienes la querían. Su familia, amigos, compañeros y seguidores de su trabajo continúan, hoy, recordando todo lo que Echegui les dejó. Entre ellos el actor cacereño Alberto Amarilla, que pudo compartir con ella sus días y recuerda ahora, desolado, aquellos momentos que ya jamás olvidará. Lo ha hecho con una emotiva carta cargada de dolor y episodios bonitos con los que quiere recordar para siempre a la que fue su amiga y compañera de profesión.
Desde aquí nos sumamos al dolor por su marcha y mandamos nuestro más sincero pésame a su familia y amigos.
«Querida Vero,
Aunque soy muy lento para digerir las despedidas, necesito darte las gracias por el tiempo tan alegre que compartimos.
Por desgracia, la memoria de mis discos duros y todas las imágenes que había en ellos han desaparecido. Sin embargo, mi capacidad de volver a pasarte por mi corazón está incorrupta.
Nos recuerdo juntos en aquella Gala de los Premios Goya, ambos nominados como Mejor Actriz y Actor Revelación. Tú ibas de la mano de tu preciosa madre y yo de mi querida abuela.
Recuerdo tu inmenso talento y el gran legado artístico y amoroso que dejas a los que seguimos por aquí y a los que están por venir.
Pero, por alguna razón, más allá de los focos, te recuerdo bailando con mi familia, en una fiesta popular de Extremadura y en Málaga, celebrando la vida.
Siento profundamente que hayas tenido que atravesar tanto dolor y ruido.
Siempre tuviste y tendrás un lugar en mi corazón, Echegui.
Gracias por la presencia que dejas, amiga.
Descansa en paz».
