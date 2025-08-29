El cacereño Alberto Amarilla recuerda desolado a Verónica Echegui y sus días en Extremadura La muerte de la reconocida actriz a los 42 años ha dejado un profundo vacío entre quienes pudieron compartir su tiempo con ella

No hay palabras para describir el profundo dolor que sienten todos los que pudieron conocer de cerca a Verónica Echegui. La reconocida actriz fallecía este 25 de agosto de 2025 a los 42 años y dejaba a sus espaldas un legado inolvidable tan profundo como el vacío en quienes la querían. Su familia, amigos, compañeros y seguidores de su trabajo continúan, hoy, recordando todo lo que Echegui les dejó. Entre ellos el actor cacereño Alberto Amarilla, que pudo compartir con ella sus días y recuerda ahora, desolado, aquellos momentos que ya jamás olvidará. Lo ha hecho con una emotiva carta cargada de dolor y episodios bonitos con los que quiere recordar para siempre a la que fue su amiga y compañera de profesión.

Desde aquí nos sumamos al dolor por su marcha y mandamos nuestro más sincero pésame a su familia y amigos.

«Querida Vero,

Aunque soy muy lento para digerir las despedidas, necesito darte las gracias por el tiempo tan alegre que compartimos.

Por desgracia, la memoria de mis discos duros y todas las imágenes que había en ellos han desaparecido. Sin embargo, mi capacidad de volver a pasarte por mi corazón está incorrupta.

Nos recuerdo juntos en aquella Gala de los Premios Goya, ambos nominados como Mejor Actriz y Actor Revelación. Tú ibas de la mano de tu preciosa madre y yo de mi querida abuela.

Recuerdo tu inmenso talento y el gran legado artístico y amoroso que dejas a los que seguimos por aquí y a los que están por venir.

Pero, por alguna razón, más allá de los focos, te recuerdo bailando con mi familia, en una fiesta popular de Extremadura y en Málaga, celebrando la vida.

Siento profundamente que hayas tenido que atravesar tanto dolor y ruido.

Siempre tuviste y tendrás un lugar en mi corazón, Echegui.

Gracias por la presencia que dejas, amiga.

Descansa en paz».

