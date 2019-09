El cabrero 'youtuber' que lucha contra la burocracia desde Sierra de Gata

Las 300 cabras de raza verata que tiene Jesús Manuel Martín Crespo pastan cada día en un risco vigilado por la torre de La Almenara, un baluarte defensivo de hace siglos situado en la Sierra de Gata. Desde que sale el sol hasta que se pone, él y sus animales son los únicos que rompen la calma de este lugar que hasta hace un año solo conocían algunos senderistas y los vecinos de esta zona situada entre Santibáñez el Alto y el municipio de Gata. Hoy ese paisaje ha traspasado las fronteras extremeñas y su bucólica imagen incluso ha llegado al continente americano. Todo gracias a este cacereño que además de cabrero es 'youtuber'.

Sus vídeos tienen miles de visualizaciones y sus cuentas en las redes sociales reciben cientos de peticiones de amistad. Es la prueba más clara de que vivimos en una globalización capaz de conectar un pequeño rincón de la dehesa extremeña con cualquier sitio del planeta. Pero, ¿cómo y cuándo empezó la relación de Jesús con Internet?

Este cacereño nació en Torre de Don Miguel, un pueblo que apenas llega a los 500 habitantes. Sin embargo, cuando le preguntan por su lugar de procedencia él contesta con orgullo: «Soy hurdano. Mis padres nacieron en El Gasco y Fragosa, dos alquerías de Las Hurdes».

Tiene 40 años pero hasta los 39 no empezó a manejar el mundo virtual. No lo había necesitado antes. Sin embargo, su hartazgo con la Administración le empujó a abrir un canal que lleva su nombre en la plataforma de vídeos Youtube.

«El sector primario está muy mal. La mayoría de las leyes que hacen no encajan en el mundo rural», comenta Jesús, que pone ejemplos. «Si a una cabra le falta un crotal te sancionan. No entienden que está en el campo y se lo puede quitar rascándose», explica.

Su canal en Youtube tiene 1.450 suscriptores y sus redes sociales alcanzan los 45.000 seguidores

También se queja de la lentitud con la que otorgan permisos. De hecho, él lo está sufriendo actualmente. «Voy a montar otra explotación en la que tendré, además de unas 1.500 cabras, unas 20 vacas, y seguro que tardan más de tres meses en concederme las autorizaciones. Ya me han pedido el mismo papel tres veces», lamenta.

Ante problemas como esos, hace un año decidió que su voz tenía que escucharse y pasó a la acción. En esa 'guerra' su mejor aliado es el móvil. «Siempre he tenido un teléfono con el que solo se puede llamar y poco más, pero el año pasado vendí un caballo y con lo que saqué me compré un móvil con una buena cámara», recuerda Jesús, que en la tienda especificó que quería un aparato resistente a todo. A la lluvia, a los golpes contra rocas e incluso a mordiscos de cabras. «Lleva muchos porrazos y aún no se me ha roto», dice entre risas.

Jesús junto a una cabra recién nacida de su explotación. / HOY

Le da bastante uso. Suele hacer vídeos casi todos los días. Algunos los graba él. «Pongo el móvil en una piedra o en algún árbol», aclara. Otros los hace con la ayuda del pastor que le acompaña. En ellos destacan dos temas. A los que se centran en reivindicar mejoras en el sector primario se suman los que adquieren un carácter didáctico. Explica qué comen las chivas o cómo quitar el veneno a una cabra cuando le pica una víbora.

También los hay más críticos. Sobre todo con los detractores de la caza. De hecho, en su canal se pueden encontrar reflexiones como esta: «Todos los que tenéis galgos en pisos sois unos torturadores de animales. Una vez escuché a una responsable de Pacma decir que eran muy felices en casa, que les encantaba el sofá. Si metes a un preso en la cárcel lo que más hace es dormir porque es la única manera de evitar el sufrimiento de estar encarcelado. Y eso hacen los galgos cuando están encerrados en vez de persiguiendo liebres en las grandes llanuras de España».

Desde el extranjero

Sobre su éxito en Internet prefiere no darle mucha importancia. No aspira a cobrar nada. De hecho, cuenta que algunas empresas se lo han propuesto y se ha negado. «Me escriben desde un montón de ciudades. Ya he perdido la cuenta. Hasta de México, Estados Unidos y Marruecos», cuenta Jesús, que en menos de un año le siguen en las redes sociales casi 50.000 personas y su canal de Youtube cuenta con más de 1.450 suscriptores.

También le llaman muchos ganaderos que ven sus vídeos y se enfrentan a los mismos problemas que él. «Me cuentan todas sus quejas», dice tras matizar que su objetivo con todo esto pasa por reivindicar la vida en el pueblo. «La gente ya no se queda a vivir aquí porque la Administración lo hace todo muy complicado», asegura Jesús.

«Vendí un caballo y con lo que saqué me compré un móvil para que se sepan los problemas del campo»

No descarta montar una asociación con el objetivo de lograr mejoras para el campo. «Me lo proponen todos los días», reconoce antes de aludir a una agrupación de la que fue vicepresidente.

Se trata de la asociación Mosaico, que surgió a partir del proyecto que lleva el mismo nombre y nació para dar continuidad a las actividades que empezaron a hacer en la Sierra de Gata tras los incendios de 2015. Entre sus objetivos destaca la prevención de fuegos forestales y fijar población en el medio rural. «Me parece muy bien la labor que realizan, pero notaba que había que rendir pleitesía a un determinado partido político. Ellos están para servirnos a nosotros, no para adorarlos», confiesa Jesús, quien desde enero ya no forma parte de dicha asociación. Él prefiere que nadie le marque sus pasos. «Llevo escuchando toda la vida que no iba a llegar a ningún sitio y mira ahora, mis vídeos los ven cada día miles de personas».