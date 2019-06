Ya no caben excusas La industrialización regional no pasa solo por decorar con placas solares la dehesa, sino que el oro negro es una industria agroalimentaria de vanguardia como en Navarra, La Rioja o Aragón, donde han demostrado que el cooperativismo profesionalizado es una fórmula empresarial ganadora JESÚS PARRALEJO AGUDO EXPERTO EN COMUNICACIÓN EMPRESARIAL Y POLÍTICA Domingo, 2 junio 2019, 23:41

Qué 'jartura' de campañas electorales¡ Qué ganas de que llegase el día siguiente, el que realmente importa. Con los megáfonos achicharrados, las promesas incumplibles en sordina y los resultados impresos en titulares de prensa, el 27-M amaneció con la sintonía que avisa al espectador de Juego de Tronos de emociones no aptas para cardíacos.

Vaya por delante mi total compromiso con el derecho al sufragio universal, que tanta sangre ha costado conseguir a lo largo de la Historia. Mi hartazgo –y el de muchos paisanos, doy fe– apunta contra el circo electoral, a cuya llegada hay que esperar durante cuatro años para poder escuchar de boca de los candidatos lo que en muchos casos ya prometieron cuatro años antes.

Por ello no me resisto a establecer un paralelismo entre el privilegio que supone el derecho al voto y las demenciales campañas electorales que nos vapulean sin piedad, por un lado, con la política como marco de entendimiento –el «arte de lo posible»– y los políticos que nos adormecen con su incompetencia, por otro. Como las dos riberas del Guadiana, con sus respectivas flora y fauna, y no es un chiste fácil.

Ciertamente, generalizar perfiles o meter a todo político viviente en el mismo saco de ineficiencia no parece higiénico. Pero llega un momento en el que las repetidas promesas electorales sólo irradian desazón y cansancio. Y esa desafección de la que luego se lamentan –por incomprendidos– es la que mata la expectativa de soluciones incluso antes de iniciar la nueva legislatura.

Pero al fin llegó el 27M a Extremadura, y lo ha hecho en forma de mayoría absoluta, que permitirá gobernar al PSOE en solitario, sin depender del humor o de los intereses puntuales otras fuerzas políticas. Sólo dependerá del humor o de los intereses de los ganadores. Será la segunda mayoría absoluta del señor Fernández Vara y ello le otorga un marco de actuación suficiente para dar la vuelta a las carencias estructurales que anclan Extremadura al subdesarrollo.

Lo documenta el INE (Instituto Nacional de Estadística) con datos que indican que Extremadura cerró 2018 con la tasa de paro más alta (23,6%); seis puntos más que el promedio nacional. Un guarismo inaceptable para una región gobernada durante siete legislaturas por mayoría, lo que obliga a los regidores a tomar decisiones de calado que implican asumir ciertos riesgos, a menudo en contraposición con el obsesivo marketing político.

Nada que objetar a proveer los servicios sociales necesarios a una población cada vez más envejecida y sin relevo generacional aparente, como consecuencia de la diáspora de jóvenes que emigran generalmente para no volver. Y es justo y necesario reflejar con transparencia los dineros que la Junta destina a Educación o Sanidad por habitante. Que visto lo visto siempre serán insuficientes. Pero una Administración con el mayor porcentaje de funcionarios (23 de cada 100 trabajadores) de España, doblando la media nacional, no tiene derecho a ser una región anclada en la ineficacia.

Si gobernar supone gestionar, por encima de cualquier otra consideración política, gestionar significa construir nuevas oportunidades de futuro, además de mantener con calidad las iniciativas en marcha. Ni más ni menos que como cualquier organización –institucional o empresarial– comprometida con el éxito. Ya no cuela aquello de que «lo hemos hecho tan bien que hasta nos ha sobrado dinero del presupuesto».

Tras el 27-M ya no caben más excusas. No basta con tildar de desastre el cuatrienio Monago, a quien con toda probabilidad las urnas le acaban de apartar de la política, y a lo mejor ganamos un buen bombero. Pero tampoco parece muy honesto regodearse con lo realizado durante la última legislatura, sobre todo cuanto quedan tantas cosas esenciales por hacer.

Con independencia de los logros conseguidos –Extremadura lidera en España el crecimiento del turismo interior–, el señor Vara y su equipo parten con la ventaja de conocer el mapa de carencias estructurales que arrastra la región, y también de sus oportunidades. Y podrán tomar decisiones relevantes desde el mismo momento en que se constituya el nuevo Gobierno regional. Pero ojito con la soberbia política que maneja el rodillo de las mayorías absolutas dejando el terreno de la convivencia hecho un erial.

Como farolillo rojo del desarrollismo español, el Gobierno de Extremadura no puede permitirse correr riesgos a la hora de tomar de decisiones estratégicas para su futuro. Pero eso no se hace dejándose embelesar por señuelos como 'Las Vegas' de Castilblanco, sino fijándose en casos de éxito de nuestro entorno, como País Vasco y Portugal. Aunque puedan parecer universos contradictorios, el País Vasco ha sabido combinar la generación de riqueza con unos excelentes servicios sociales, y Portugal ha desarrollado en los últimos años el sistema educativo público más eficiente de toda Europa.

Gracias a la octava mayoría absoluta de la historia de la Junta, el señor Vara no tiene excusa para no remover el árbol del desarrollo regional. Limpiando el PER de fraude. Racionalizando el mundo oscuro de las subvenciones, cuya consecuencia más dramática es capar la iniciativa laboral y empresarial. O asumiendo que la industrialización regional no pasa sólo por decorar con placas solares la dehesa, sino que el auténtico 'oro negro' es una industria agroalimentaria de vanguardia, como en Navarra, León, la Rioja o Aragón, donde han demostrado que el cooperativismo profesionalizado es una fórmula empresarial ganadora.