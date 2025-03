De la cuadra a La Corredera para lucir el Día de la Luz

Tras conducir 25 minutos en coche desde Cáceres se llega al picadero 'Era de la Cumbre'. Allí viven los protagonistas del Día de la Luz ... , la gran fiesta de la localidad de Arroyo que ya calienta motores tras dos años sin celebrarse por la pandemia.

A Peregrina, Divino, Marismeña, Juguete... sus dueños les están poniendo a punto durante estos días. El objetivo es que estos caballos luzcan guapos por la calle Corredera.

Les esperan 850 metros a galope. Un minuto de pura adrenalina para la que tienen que estar entrenados. Y precisamente de eso se ocupan sus jinetes durante las semanas previas. «Les dedicamos un rato cada día. Hay tres pistas en las que se puede montar y los fines de semana hacemos alguna ruta. Además, les preparamos para que no se espanten de las personas, de los coches, de las luces y los ruidos», explica Félix Padilla, secretario de la asociación 'Amigos del Caballo Las Cuatro Esquinas', una agrupación que cuenta con 85 socios y en sus instalaciones suele haber 24 caballos.

Muchos de ellos pasarán por La Corredera este lunes para ponerse a unos 50 kilómetros por hora ante la mirada de miles de vecinos y visitantes.

Ampliar Carlos Amador haciendo una trenza a un caballo, un detalle que muchos caballos lucen en el Día de la Luz. A. MÉNDEZ

«Antes los limpiamos y los herramos», añade Félix. Lo cuenta mientras peina a Peregrina, una yegua hispanoárabe de cinco años que saldrá por primera vez en el Día de la Luz. «También voy a probar cómo le queda un manto arroyano que está bordado por la familia y lo llevará exclusivamente ese día».

Lo de Félix por el mundo equino y el Día de la Luz es pasión. Se nota cuando pronuncia alguna de esas palabras. Lleva participando como jinete en esta Fiesta de Interés Turístico Regional, celebrada en honor a la Virgen de la Luz, desde 1987. Además, desde hace años, corre con sus tres hijos. «A veces en pareja, otras en trío y nunca hemos tenido un percance grave», comenta.

«A los 18 me caí en la carrera y me rompí la tibia y el peroné, pero al año siguiente volví a salir» José Luis Gutiérrez Jinete

José Luis Guitérrez no puede decir lo mismo. En su caso tuvo un accidente con 18 años. «Estaba participando en las carreras de la Plaza al Santo. Iba con un amigo y de repente se paró la yegua y salí hacia delante; me partí la tibia y el peroné».

Sin embargo, ni siquiera eso ha servido para que deje la tradición. «Al año siguiente volví a salir», añade este arroyano que corrió por primera vez en 1989, cuando solo tenía 11 años.

Ampliar José Luis Gutiérrez con su caballo en el picadero 'Era de la Cumbre'. a. méndez

Hoy, tres décadas después, no le falta experiencia. «Hay que montarlos mucho para que se acostumbren a ti. Durante el año sobre todo los preparamos en pista y en las jornadas previas al gran día los empezamos a meter por el pueblo para que se hagan a los coches y las personas», detalla José Luis.

El coste y mantenimiento

Mantener un caballo también tiene un coste económico. «Necesita su ración de pienso todos los días, su paja, el herraje varias veces al año, el seguro y gastos de veterinario. Eso si lo tienes en cuadras, pero en Arroyo hay mucha gente que lo tiene en su terrenito y eso te sale más barato, porque tiene hierba», explica Félix. Dice que no es para tanto. «Cuesta bastante menos que un paquete de tabaco al día», añade.

En su familia tienen 11 caballlos. «Los precios de estos animales varían mucho. Puedes comprar uno para dar paseos de 1.500 euros a otros de 12.000, pero lo normal es que ronden desde los 2.000 a los 5.000», detalla Padilla, que ya está contando las horas para que llegue el 18 abril.

«Lo normal es que un caballo cueste de 2.000 a 5.000 euros, pero los hay de 12.000» Félix Padilla Secretario de la asociación Las Cuatro Esquinas

«Tenemos muchas ganas, estamos deseando y nos acordamos de lo triste que fue el año anterior y el que estalló la pandemia. En el Día de la Luz estuvimos confinados», recuerda Félix.

En este 2022, parece que no habrá nada que le impida hacer su ritual. «Ese día nos levantamos a las seis de la mañana, empezamos a engalanar y colocar a los caballos y nos preparamos nosotros con un pantalón negro, camisa blanca y fajín. A las siete y media salimos del picadero porque a los ocho empiezan las primeras carreras de reconocimiento. Vamos a la ermita y a las 12.00 empiezan las carreras grandes».

Lo cuenta Félix mientras la actividad en el picadero no para. Unos jinetes montan a sus caballos en la pista, la veterinaria mira la boca a los animales y, de fondo, el sonido del viento se mezcla con el del metal de las herraduras de los caballos y las tenazas y martillos de Iván Rebollo. Él es herrador, tiene 28 años y es uno de los pocos jóvenes que en Extremadura se dedica a este oficio.

«Herramos a los caballos para que salgan en el Día de la Luz con los 'zapatos' nuevos y lo mejor posible en nuestra fiesta típica», dice Iván mientras moldea una herradura.

Además de los jinetes experimentados, han llegado a correr niños de incluso seis años, según cuenta Félix Padilla

También hay jóvenes e incluso niños que siguen la tradición de las carreras. «El más pequeño que ha participado tenía seis años», recuerda Padilla.

De hecho, de todos los socios con los que cuenta la agrupación Las Cuatro Esquinas, una quincena son menores, y a ellos se suman otras asociaciones participantes, la denominada 'Virgen de la Luz', así como algunos jinetes llegados desde otras localidades.

Entre esos niños está Carlos Amador, de 15 años. Desde muy pequeño es un apasionado de los caballos, pero por ahora no ha podido correr. «Iba a salir en 2020 y no pude por la pandemia. Este año mi caballo ha estado lesionado ocho meses, así que no está preparado». No le quedará más remedio que esperar y soñar con el próximo año a galope por La Corredera.