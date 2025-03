A caballo entre Villanueva de la Serena, Don Benito y Vegas Altas

S. GÓMEZ DON BENITO/VILLANUEVA. Viernes, 22 de julio 2022, 07:16 Comenta Compartir

A la villanovense Silvia Sierra el amor la llevó hasta Vegas Altas, donde vive y trabaja desde hace cuatro años. Ella cree que al igual que a los vecinos de Don Benito y Villanueva se les informó de que la fusión traería un cambio de nombre y han votado sabiendo eso. «Quizá también nos lo tendrían que haber dicho a nosotros, que, aunque no lo perdamos, creo que nos va a perjudicar y no es justo». Ella considera que poner un nombre que ya existe desde hace 60 años no es la mejor opción, y menos después de haber contado con un grupo de expertos. «Pues que hubieran finalmente elegido entre las dos propuestas».

Aunque vive en Don Benito, Diana Fernández está en una situación similar, pero el tema le toca un poquito más el corazón. Ella es de Vegas Altas y allí se ocupa a diario de la biblioteca entre otras tareas. Sin embargo, desde hace diez años vive en Don Benito y en su día votó por el sí de la unión, porque lo cree beneficioso. Pero si hubiese sabido que el nombre de su pueblo natal sería el mismo que el lugar en el que vive ahora, se habría pensado el voto. «Me da la sensación de que esto es un despotismo ilustrado, en el que sabemos lo que es bueno para el pueblo y nos da igual lo que digáis», dice con resentimiento.

Otra de las cuestiones que Diana pone sobre la mesa es la posibilidad de que la pedanía de Vegas Altas se convierta en el futuro en entidad local menor por las ventajas que ello supone. Ese cambio ya no será posible con el nombre de Vegas Altas «porque estará cogido y seremos nosotros los que tengamos que cambiarnos de nombre».

En relación a este asunto, Miguel Ángel Gallardo ha explicado que después de ver que los nombres que propuso la comisión de expertos «no conectaron con los sentimientos y las emociones no podíamos arriesgar, y la política ha asumido la decisión final». En opinión del alcalde de Villanueva, la acogida del nuevo nombre ha sido muy bien acogida y avanza que se buscará un gentilicio distinto al que utilizan los vecinos de la pedanía de Vegas Altas.