La Feria de Zafra no encuentra personal para limpiar las naves de ganado Son jornadas de siete horas y un sueldo de entre 300 y 400 euros para nueve días de trabajo

J. López-Lago Martes, 13 de septiembre 2022, 13:52 | Actualizado 14:17h.

Habrá borregos, vacas y cochinos. Vienen a lucirse y hay que procurarles el máximo bienestar posible durante aproximadamente una semana, pero no existen candidatos para esta tarea. Por primera vez, no está siendo sencillo encontrar trabajadores para la Feria Internacional Ganadera de Zafra, al menos ... para limpiar las naves del recinto ferial. Son nueve días de trabajo al 80% de la jornada, con horario de ocho de la mañana a dos de la tarde, o bien de dos a ocho de la tarde. Hay que mover paja, manejar el ganado y limpiar sabiendo que quien ensucia no repara en ello y puede llegar a pesar más de 900 kilos si hablamos de un toro limusín.

El salario oscila entre los 300 y los 400 euros, por lo que solo compensaría a gente que no viva muy lejos de Zafra, admiten desde el Ayuntamiento, institución que junto al Sexpe gestiona este tipo de personal para una feria que comienza en 16 días. En estos momentos se necesitan 48 operarios para el mantenimiento de estas instalaciones, una plantilla que todos los años se ha cubierto sin problema, pero este año el Servicio Extremeño de Empleo (Sexpe) ha llamado a todas las personas de Zafra que estaban apuntadas y tan solo se cubren 32 de las 48 plazas. Por ello, hay un llamamiento general para encontrar trabajadores dispuestos a hacerse cargo de unas naves que albergarán a cientos de cabezas de ganado durante, al menos, los días que dura el evento, aunque serán más teniendo en cuenta que hay que gestionar la recepción y posterior embarque de animales. Este año se celebra, al fin sin restricciones, la edición 569, que tendrá lugar del 29 de septiembre al 4 de octubre, por lo que apenas quedan dos semanas para resolver este tipo de cuestiones organizativas. Como referencia, en la edición de 2019, la última antes de la pandemia, desde la entidad ferial se estimó que hubo casi un millón de visitantes. En aquel momento la valoración tanto de los empresarios ganaderos como de los hosteleros fue muy positiva. Tampoco hay gente para la hostelería Pero de cara a este 2022 está habiendo problemas para encontrar trabajadores no solo en el recinto ferial sino también en la hostelería. El Huerta Honda, uno de los establecimientos de referencia en la población segedana en esas fechas, tampoco encuentra camareros. Este hotel restaurante inició una obra en 2020 coincidiendo con la pandemia y una operación de compraventa. Se prevé su finalización para finales de año, pero de cara a la Feria Internacional Ganadera abrirán sus puertas la cafetería y el restaurante, por lo que han iniciado un proceso de selección de personal. Si habitualmente funcionan con una plantilla aproximada de 25 personas, en estas fechas de gran afluencia el personal necesario es prácticamente el doble para atender el mesón, el patio y el restaurante haciendo dos turnos, explica Isidoro García, veterano trabajador del hotel, quien ha explicado a HOY que «nos está siendo muy complicado encontrar profesionales de la hostelería. Es verdad que hemos recibido ya entre 400 y 500 curriculum, pero no es gente cualificada, no tienen experiencia», afirma. La oferta que hacen en este caso es un contrato de 6 días, del 29 de septiembre al 4 de octubre, con horario desde la una de la tarde al cierre con sus respectivos descansos. La formación y la comida están incluidas, con opción de incorporación a la plantilla actual. El salario sería de 700 euros más propinas. Tomás Pina, presidente de la Asociación de Bares y Restaurantes de Zafra, dice que ya hace tiempo que en la hostelería tienen problemas para encontrar personal. «En Zafra nos ha faltado gente para trabajar durante todo el verano y entre nosotros hemos ido supliendo esa carencia como hemos ido podido, ya que en este tipo de negocios hay mucha infidelidad por parte de los trabajadores». No obstante, de cara a la Feria de Zafra no sabe si habrá problemas de personal porque las casetas las llevan prácticamente todas empresarios de fuera y supone que traerán sus propias plantillas.

