El buen café de Badajoz

Escribo al dictado, pero solo a veces. Para ser exactos, escribo al dictado de algunos lectores que, en la sección Cartas a la Directora, me ... proponen tratar alguna cuestión que a ellos les parece interesante. Por ejemplo, don Rogelio Antúnez Trigo, que hace unas semanas, me sugirió que escribiera sobre las rotondas portuguesas. Y lo hice. El pasado domingo 20 de marzo, se publicó otra carta de don Rogelio en la que lamentaba el cierre de la cafetería Delta de Badajoz tras 34 años sirviendo muy buen café. Después, comentaba la valía de Rui Nabeiro, fundador de cafés Delta, y me sugería dedicarle esta página.

Para entender la historia y el imperio de los Nabeiro, conviene acercarse a Campomayor. En menos de media hora desde Badajoz se llega a su fábrica (Delta), emplazada en la carretera de Portalegre. Allí hay que visitar el Centro de la Cultura del Café, uno de los museos cafeteros más interesantes que existen, diseñado por las empresas pacenses Tecnología Creativa y Reina de Corazones. Ese museo es la culminación de una historia que empieza en 1931, cuando nace en Campomayor Rui Nabeiro, hijo de una humilde familia de agricultores. En 1944, con 13 años, su tío Joaquín, que en la Guerra Civil salvó a muchos refugiados españoles, lo llama para que lo ayude en un tostadero de café, que luego vendía de contrabando a España. Al poco tiempo, entre sus tíos Joaquín y Vitorino y su padre montan una pequeña empresa torrefactadora. Pero Rui era un joven inquieto, se independiza y funda su propia sociedad en 1961, creando la marca Delta para distribuir café legalmente en Portugal y de contrabando en Extremadura. En 1984, inicia la construcción de la mayor fábrica torrefactadora de café de la península ibérica y en el año 2002, ya dominaba el mercado portugués del café, el 48% del mercado en Extremadura, tenía una cuota de mercado del 80% en la restauración en la ciudad de Badajoz y una presencia destacable en Cáceres, Málaga, Valencia y Madrid. La mitad de la población activa de Campomayor trabaja en el café o en negocios propiedad de los empresarios cafeteros. En el pueblo se han creado varias empresas cafeteras. Por orden cronológico: Camelo, Cubano, Cubana, Delta, Silveira, Camponesa y Nabeiro's Coffee. Excepto Cubana, el origen de las demás está en diferentes ramas de la familia Nabeiro. Rui Nabeiro conoció en 1953 a Alice do Carmo Gonçalves, se casó con ella y tuvieron dos hijos: João Manuel y Helena. Fue alcalde con la dictadura de Salazar, pero no estaba demasiado bien visto por las fuerzas vivas, que lo consideraban un advenedizo, y se apartó para regresar por todo lo alto con la Revolución de los Claveles, convertirse en uno de los líderes alentejanos del Partido Socialista Portugués y volver a la Alcaldía entre 1974 y 1985. El 11 de marzo de 2008, la Radio Suisse Romande emitió un programa sobre Campomayor. Tras el reportaje, Cyril Dépraz, el locutor de la RSR, se preguntaba: «¿Es-ce que les Nabeiro sont une mafia?». La respuesta de los vecinos entrevistados fue: «No, los respetamos mucho y nadie habla mal de ellos. Los Nabeiro no son una mafia. Es, simplemente, O Senhor Rui, como un padre». El propio patriarca del clan, Rui Nabeiro, lo aclara en su biografía autorizada ('O homem. Uma obra', de Tereza Castro): «Soy un padrino, sí, de mis ahijados». Gracias a él, en Badajoz, cuando pides café, te preguntan que si a la portuguesa o a la española. En la cafetería Delta siempre lo servían al estilo portugués. Pero ha cerrado y don Rogelio Antúnez está buscando otro buen café de bar. Tiene suerte, en Badajoz es fácil encontrarlo.

Badajoz

Campomaior