Se dice, según un proverbio turco, que el café perfecto debe ser «negro como la noche, ardiente como el infierno, fuerte como el pecado ... y dulce como el amor». Una poética frase que no es difícil encontrar en algunas cafeterías, pero que, quizás, dista mucho de esa perfección. «Eso que se dice de que tiene que ser amargo, fuerte, caliente, más oscuro… Un buen café tiene que ser algo agradable de tomar; el café como sufrimiento no tiene ningún sentido», afirma Miguel Alcalá, un apasionado cafetero desde su juventud.

Aunque nacido en el País Vasco, Miguel Alcalá tiene ya su vida hecha en Villanueva de la Serena, donde ha logrado cumplir uno de sus sueños como gran aficionado al café: abrir 'Clandestino', su propio tostadero de cafés de especialidad. «Me aficioné con 15 o 16 años, cuando empecé a salir con los amigos, que comienzas a tomarlo en los bares», relata mientras va llenando las bolsas de café para algunos de sus últimos pedidos. Unos encargos que no se quedarán probablemente en la localidad villanovense. No obstante, su tienda online recibe pedidos de diversos puntos de España cuando se cumple un año del inicio de esta aventura empresarial. «Normalmente, si ponen para recoger en tienda, piensas que es un error porque la mayoría de los pedidos son de fuera», dice sobre los encargos que llegan principalmente de Cataluña, Madrid o Andalucía. Eso sí, para los vecinos más próximos ofrece la posibilidad de recoger el café en el mismo tostadero, ubicado en la calle Rafael Lozano Alonso.

«En casa de mis padres pronto tuvimos una máquina de 'espresso' y con esa empecé a tomar café de este tipo», narra sobre estos inicios hasta que hace algo más de diez años comenzó a comprar algunas máquinas viejas que iba arreglando. Llegó después el salto a los cafés de especialidad antes del 'boom' en España que se dio –cuenta– casi coincidiendo con la pandemia. «Eran caros y no me convencían, esto me hizo interesarme por cómo buscar café verde y tostarlo; mucha gente empieza con 'palomitero', pero es algo descontrolado», prosigue sobre unos inicios que fueron para consumo propio, familiares y amigos.

En 2023, se decidió a probar a tostar de manera profesional y vender online. «Buscaba un café que fuera bueno, pero sin gastarme un dineral», explica sobre esta iniciativa que, de momento, está en fase de pruebas. «Me he dado un plazo de dos o tres años para ver si la cosa va bien». No obstante, compagina su trabajo habitual como cámara de televisión con esta nueva faceta.

Diferentes fases

En su tostadero, el café pasa por diferentes fases desde que llega en verde. Primero, selecciona en función de la necesidad de tueste y va quitando los granos defectuosos. Después, se tuesta y se deja desgasificar durante un mínimo de 24 horas antes de llenar unas bolsas con una válvula que mantiene el café fresco más tiempo.

En cuanto a la procedencia, actualmente, los granos le llegan de algunas de las mejores regiones cafetaleras del mundo como son Honduras, Costa Rica o Colombia. Además, colabora con caficultores que aplican prácticas sostenibles y respetan el medio ambiente. «No hace falta que sea del país más exótico del mundo», advierte sobre ese falso mito.

Su objetivo es, además, ayudar a crear una verdadera cultura del café. «Si alguien te dice que es muy cafetero de toda la vida, normalmente, hay que desconfiar; suele ser alguien que ha estado tomando café torrefacto, con o sin azúcar y con o sin leche, pero de muy mala calidad», responde sobre si el español sabe, generalmente, lo que es un buen café, «esos cafeteros suelen ser adictos al azúcar, no al café».

En su página web ofrece diferentes opciones y formas de contacto para comprar estos cafés de especialidad que se alejan de ese proverbio turco: «Quiero que la gente compre, aquí o en otros tostadores, porque es mucho mejor para su paladar, para su salud, para el cultivador y para todos; es un café que en cada paso adquiere un valor añadido y todos los eslabones de la cadena aportan algo».