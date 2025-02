El Buda y Santa Eulalia

De cuantas noticias genera Cáceres, la del Buda es la que más sorprende y, reconozcámoslo, divierte. Para hacer más entretenidas las tertulias 'budistas', el gran Buda va a cambiar de sitio y será perfectamente visible desde la Autovía de la Plata y desde el tren, ... bendiciendo a los viajeros.

El monte Arropez, anterior emplazamiento, era un lugar más humilde y menos visible. El Cerro de los Romanos es más imponente y novelero. Para empezar, es una de las siete colinas que introducen Cáceres en el club de las ciudades setenarias. Popularmente, la ciudad de las siete colinas es Roma, pero la realidad es que en el mundo hay varias ciudades muy bellas levantadas al abrigo o en el entorno de siete colinas.

La lista de estas ciudades impresiona por la belleza que atesoran: Lisboa, Barcelona, Estambul, Victoria, en la provincia argentina de Entre Ríos, Bamberg en Alemania, Lasi en Moldavia, Amman en Jordania, Smolensk en Rusia, Bergen en Noruega, Sheffield y Bath en Inglaterra, Turku en Finlandia, Pula en Croacia, Plovdiv en Bulgaria, Washington... Y Cáceres en Extremadura, que se asienta sobre la colina fundacional de su parte antigua coronada por San Mateo (459 metros), se fue extendiendo por los promontorios de Peñarredonda (465 metros), Paseo Alto (460) y Peña Aguda (472 metros), siendo protegida por la Montaña (644), la Sierrilla (523 metros en el Portanchito) y el Cerro de los Romanos (550 metros). Es decir, el Buda coronará la segunda colina más alta de Cáceres, que, con la estatua en su cumbre, se elevará a 600 metros.

Los forasteros se quejan de las cuestas de Cáceres, algo lógico en una ciudad levantada entre siete colinas, pero que tiene sus ventajas. Si en La Zarza presumen de tener los mejores culos de Extremadura con un par de cuestas, imagínense en Cáceres. De manera más fina, ya percibió este encanto, en el siglo XIX, el viajero inglés Luffman. Escribió que los cacereños «son pequeños de estatura, pero muy bien formados (...) y las mujeres de Cáceres tienen rasgos sorprendentemente regulares y algunas son increíblemente hermosas».

Pero dejemos a un lado culos y frivolidades, que estamos ante un tema serio y no menos serio es ese Cerro de los Romanos, llamado así porque en sus laderas existieron varias villas romanas de recreo. Está cerca de Aldea Moret, saliendo por la carretera de Mérida, a la izquierda antes de llegar a la autovía, y la vía del ferrocarril lo rodea para salir hacia el sur.

Se habla y se ha contado mucho estos días que en la base del cerro se excavaron trincheras durante la Guerra Civil. Ciertamente, mucho sentido no tenían dichas defensas. Antonio Hidalgo, estudioso emeritense y amigo del ferrocarril, que vivió en las inmediaciones del cerro por ser hijo de ferroviario, me aclaró en un escrito que esas supuestas trincheras no son otra cosa que zanjas para sacar 'wolfram' hechas entre 1941 y 1944. Se dedicaban a extraerlo, siempre en excavaciones clandestinas y nocturnas, los mineros de Aldea Moret, que luego se lo vendían a los alemanes.

Para acabar de singularizar y sacralizar el cerro budista, hay que tener en cuenta que se encuentra a un paso de la ermita de Santa Olalla, levantada donde, según la tradición, se encontraba la casa de Liberio, padre de Santa Eulalia, en el Ponciano cacereño, donde habría nacido la patrona de Mérida. La ermita es del siglo XV, está en una finca privada, acoge una imagen de Santa Eulalia del siglo XVIII, está bastante deteriorada y hace las veces de almacén agrícola. Así que 'polémica habemus': ¿por qué tanto interés en Buda y tan poco en arreglar la ermita vecina?