Buda iba de montería Equívoco. En Cáceres, cuesta entender que con el Buda no se quiere apostatar, sino traer pasta

Los cacereños no estamos educados para el negocio. Nos educan para el ocio, para ser funcionarios, para ver procesiones, para quedar en la Cruz (de ... los Caídos) y presumir de la parte antigua, pero como el negocio no forma parte de nuestro imaginario ni de nuestra aspiración pues no entendemos lo del Buda.

La reacción de los cacereños ante el proyecto del gran templo de Buda, con estatua gigante y complejo religioso-comercial-turístico, no es de frotarse las manos ante la llegada de dinero y visitantes, sino la de hacerse una pregunta clave: «¿Pero qué pinta un Buda en Cáceres?». Como los políticos saben de qué va esta ciudad, los radicales han vendido el falso mensaje de que la izquierda quería quitar la Cruz y poner el Buda. La reacción del alcalde cacereño ha sido lógica y se ha ceñido al campo del negocio: no queremos una estatua, queremos un complejo completo. Curiosamente, la reacción de la organización agraria Asaja ha sido más castiza, más cacereña. Tras exigir con buen criterio que se apliquen las mismas exigencias a los budistas que a los agricultores, después han entrado en otros temas que tienen poco que ver con la agricultura como el régimen político de Myanmar, los oscuros intereses urbanísticos que hay detrás del Buda, la transparencia del dinero dedicado a las gestiones para traer el Buda o el consejo de que se invierta más en la Ribera del Marco y menos en el cerro Arropez. Curiosamente, al salir el tema del complejo de Valdecañas, Asaja matizaba que se trata de un galimatías y deben sentarse las administraciones para ver si es compatible el complejo de chalés con la ZEPA. Una cosa son los chalés y otra un santón extranjero. Los cacereños analizamos el Buda y sus complementos con una vara de medir tradicionalista. «¿Qué pinta un Buda en Cáceres si ya tenemos la Cruz y la Virgen de la Montaña?», nos preguntamos porque nos cuesta entender que con el Buda no se pretende apostatar, sino traer pasta, 'money', negocio. Hace unos días, sentado en la plaza de la Catedral de Mondoñedo, leyendo frente a la casa del escritor Álvaro Cunqueiro la versión en castellano de 'Escola de menciñeiros', me enteré de que Buda murió de una indigestión de jabalí. Inmediatamente, pensé que, a lo mejor, si a Buda le gustaba la caza, sería más fácil que fuera aceptado por la derecha tradicional cacereña. Un Buda de montería buscando jabalíes se vende mejor en Cáceres que un Buda buscando el nirvana y la armonía. Sea como fuere, no me gustaría estar en el pellejo de Rafa Mateos ni en el de María Guardiola cuando vengan los budistas, los del Elysium de la Siberia, los del Aquapark del Casar o los de la gigafactoría de Navalmoral y les asalten las dudas: son proyectos o son engaños, nos los creemos o los echamos a patadas. Vuelvo a mi tarde de verano en la plaza de la Catedral de Mondoñedo leyendo a Cunqueiro. César, el hijo del escritor, le preguntaba que si creía en la vida eterna y el padre le respondía: «¿Por qué no?». Insistía el rapaz: «¿Y crees en la resurrección de la carne?». El padre no se inmutaba: «¿Por qué no?». Tenía razón el autor de las fabulosas 'Crónicas del Sochantre'. ¿Qué se pierde por creer? Ya sea en la vida eterna, en el complejo budista, en el AVE y hasta en un aeródromo. El problema es que en Cáceres no creemos ni esperamos nada desde hace siglos. Lo vio claro el viajero inglés G. Bogue Luffman en 1910 cuando nos visitó y sentenció: «En Cáceres no hay señal de comercio, nadie parece desear nada». Somos así, muy de eliminar la voluntad de deseo, como Schopenhauer; muy de ser felices limitándonos, como Goethe. Muy... budistas.

