O el Buda o la Cruz

J. R. Alonso de la Torre Martes, 21 de marzo 2023, 07:21 | Actualizado 09:00h. Comenta Compartir

La campaña electoral para elegir alcalde en Cáceres va a ser la más reñida y emocionante de los últimos años. Valdrán todos los argumentos, como ... en cualquier campaña y en cualquier ciudad, pero habrá uno particular: la religión. Además, la polémica religiosa esta vez no tendrá nada que ver con la laicidad, la libertad religiosa, la falta de devoción y respeto o la persecución a órdenes, colegios y creencias. No, nada de eso, será una campaña tan exótica que su eje de debate será Buda o la Cruz. Así de simple y así de tonto. Sí, porque es un debate tonto, pero va a dar juego y ya se ha esgrimido como idea fuerza por algún candidato.

Esto de la religión es un tema electoral nada baladí en Cáceres. Aquí, los símbolos religiosos quitan y ponen alcaldes. Los socialistas no olvidan que perdieron la Alcaldía para muchos años porque no entendieron que mezclar el Womad y sus secuelas de suciedad con la procesión de la Virgen de la Montaña camino de su santuario era un peligro evidente. Y sucedió lo que sucedió: el pueblo beato se opuso a que la Virgen devolviera el bastón de mando al alcalde, decidió en el Motín de Fuente Concejo que su Montaña era mejor alcaldesa que el primer edil del PSOE y en las elecciones inmediatas, el bastón pasó de la Virgen al PP. Desde entonces, los socialistas son más papistas que el Papa, no faltan a ninguna procesión, Fernández Vara acompaña a la Virgen de la Montaña en su bajada anual y cuando hace años se olvidó poner la imagen de la patrona en una medalla o símbolo oficial, el grupo municipal del PSOE tronó indignado. Así que con los símbolos religiosos ninguna broma. Hasta el punto de que al alcalde Salaya no se le ha visto ni por un momento cualquier atisbo de eliminar la Cruz de los Caídos, un símbolo evidente del franquismo y del triunfo golpista en la Guerra Civil por mucho que se edulcore con placas generalizadoras y se intente dejar en mero símbolo de la religión cristiana. Hay una parte importante de la ciudadanía, solo una parte, aunque sea mayoritaria, que entiende esa Cruz de los Caídos como un símbolo de la ciudad, sin relación con la dictadura, y es verdad que es referencia urbana, que los cacereños la utilizan para explicar por dónde viven o por dónde se encuentran cuando hablan por el móvil: «Voy por la Cruz». Pero derribarla estaría dentro de la ley. Salaya no lo hará ni tampoco ningún alcalde porque la Cruz bien vale una Alcaldía. Sin embargo, la Cruz ha entrado en campaña para oponerla a la erección de una estatua de Buda de no sé cuántos metros de altura en un monte llamado Arropez cercano a la ciudad. El razonamiento es: quieren quitar nuestra Cruz y erigir un Buda, que no es nuestro ni tiene nada que ver con nosotros. El razonamiento es falso, pero funciona porque aquí, y más en campaña electoral, lo que importa es lo emocional y no lo racional. La realidad cacereña, más allá de este conflicto singular e impostado y por mucho que se intente vender la imagen de una ciudad 'beatona', es que Cáceres es un sitio normal donde los católicos practicantes menguan, llegan nuevas religiones traídas por los inmigrantes, el laicismo crece, el Buda es exótico, pero promete turismo y en lo alto de la Montaña, en una verja situada al pie del santuario de la Virgen, además de 17 candados simbolizando el amor para siempre, hay cinco ramos de flores para recordar a fallecidos y uno de ellos es musulmán, se supone que para honrar las cenizas de un ausente esparcidas por la ladera. Cristo, Mahoma y Buda, de nuevo tres culturas como antaño y, también como antaño, políticos intentando enfrentarlas para sacar partido.

Temas

Cáceres