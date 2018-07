El brote de salmonelosis que hubo en Badajoz se debió a un bacalao dorado

La intoxicación alimentaria que sufrieron recientemente nueve mujeres que habían comido en un mismo bar de Badajoz tiene ya la confirmación de que fue un brote de salmonelosis. Así lo corroboran los resultados de una de las pruebas realizadas a las afectadas. Asimismo, Sanidad señala que salmonela procedía del bacalao dorado que comieron estas nueve mujeres.

Las afectadas fueron ingresadas el 5 de julio en el hospital Infanta Cristina de Badajoz. Entonces ya se apuntaba a un posible caso de salmonelosis. Su estado era leve pero necesitaron hidratación y antibióticos.

En cuanto al procedimiento administrativo que la Junta pone en marcha en estos casos, aún no ha finalizado, por lo que todavía no se ha determinado si habrá o no sanción para el local.