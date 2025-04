La brecha de género no se cierra en la UEx

El próximo equipo que dirija la Universidad de Extremadura tendrá cinco vicerrectores y cinco vicerrectoras. Se trata del gobierno más paritario de la UEx en ... sus 49 años de existencia. Pero de ahí a decir que en esta institución mandan igual hombres y mujeres queda mucho trecho. Cuando María de Guía, Mercedes, Teresa, María Mercedes y Alicia más sus cinco compañeros se sienten en la sala de juntas a despachar con el próximo rector lo harán rodeadas de retratos de hombres. Son todos los que en algún momento han mandado en la universidad extremeña.

La institución celebra elecciones el 1 de diciembre y la semana pasada se confirmó que solo habrá un candidato, Pedro Fernández Salguero. Con él serán once las personas que han dirigido la Universidad de Extremadura, todos hombres.

1 de 17 centros entre escuelas y facultades tiene la UEx y solo uno lo dirige una mujer, Mercedes Macías, al frente de Ciencias del Deporte. En las categorías docentes donde más brecha hay es en la de catedráticos (18% de mujeres) y profesores asociados (31%).

Pero esta abrumadora masculinización no solo se ha dado históricamente en lo más alto de la cadena de mando de la institución. A día de hoy hay un hombre al frente prácticamente en todas las escuelas, facultades o equipos de investigación. El único lugar donde las mujeres son mayoría es en los pupitres de las aulas.

«El número de mujeres matriculadas va en ascenso y con el tiempo los datos se irán corrigiendo» María de Guía Ramos Próxima Vicerrectora

«No quiero que me valoren de otra forma por ser mujer, pero a veces las cuotas son necesarias» Susanne Schnabel Dtora. Instituto de Investigación

Por la Ley de Universidades, una de las condiciones para optar a ser rector es ser catedrático. O catedrática. En la UEx hay 197 hombres por 45 mujeres con esta categoría. En este escalón donde se acumulan mayores méritos es donde mayor brecha de género se da , pues ellas son el 18%, lo que desde la Oficina de Igualdad de la UEx se considera «una primera limitación, un primer corte para que haya candidaturas donde ya hay una brecha de género brutal», advierte su directora, Silvia Soriano. En el resto de España el panorama no es muy distinto, ya que el porcentaje de catedráticas es del 22%, según el informe 'Datos y Cifras del Sistema Universitario Español' de 2021.

Salvo en estudiantes, donde la cifra de mujeres matriculadas supera holgadamente a la de hombres, en todos los ámbitos directivos la masculinización de la UEx es abrumadora.

Más datos. Hay 17 centros entre escuelas y facultades y solo en uno, Ciencias del Deporte, está al frente una mujer, la decana Mercedes Macías. Institutos de Investigación hay 14 y solo tres están dirigidos por mujeres. Grupos de investigación hay 216 y el 40% son mujeres, pero solo el 29% son coordinadoras.

Ampliar Alumnas de la Facultad de Educación en Badajoz, la que tienes mayor porcentaje de mujeres. j. v. arnelas

Categorías docentes hay quince en la UEx y únicamente en dos hay mayoría de mujeres: como profesora asociada en Ciencias de la Salud y como profesora sustituta (54% en ambos casos). En once de ellas son minoría, si bien superan el 40%. Solo hay dos donde la presencia femenina es sensiblemente menor. La ya citada de catedráticas (18%) y la de profesora asociada, una figura docente que desarrolla su actividad fuera de la universidad pero, siendo un profesional de reconocida competencia, es contratado de forma parcial para que aporte sus conocimientos a la Universidad. En la UEx solo el 31% son mujeres.

Si atendemos a otras referencias profesionales, de las 1.466 personas dedicadas a Administración y Servicios el 54% son mujeres; pero de los 537 profesores titulares, solo el 41%.

Prácticamente sí existe paridad en profesores contratados doctores, así como en personal con contrato predoctoral, donde las mujeres son el 49%. Personal científico investigador son el 45%, aunque al frente de la mayoría de institutos y equipos de investigación haya hombres.

María de Guía Córdoba Ramos dirige el Instituto de Investigación de Recursos Agrarios y en breve se convertirá en vicerrectora de Investigación y Transferencia. Tiene 53 años, una hija de 17, un hijo de 15 y consiguió la cátedra en 2018, tres años antes que su marido. No cree que por ser mujer haya tenido más dificultades para promocionar dentro de la UEx.

«Nunca he tenido problema»

«Para llegar las mujeres creo que hemos ido solventando las cosas como hemos podido, y más en mi familia, que no somos de aquí y nos hemos apañado solos. Un día haces menos y otros más, pero no creo que ser mujer sea una traba hoy. Ha costado que la mujer se inserte en la universidad, no sé si se debe a la educación, pero el número de mujeres matriculadas va en ascenso y creo que con el tiempo estos datos se irán corrigiendo. De hecho, en ITA (Ingeniería Técnica Agraria, donde ella trabaja) cada vez hay más mujeres porque más mujeres se dedican al campo. Yo he trabajado mucho con la industria agraria, y aunque es un sector muy masculinizado, nunca he tenido problema por ser mujer», afirma.

Como ella, otra catedrática y directora de Instituto de Investigación es Susanne Schnabel, en su caso sin hijos, aunque cree que le gusta tanto su trabajo que esto no hubiera sido impedimento para promocionar. Ella investiga en desarrollo territorial sostenible y también asegura no haber encontrado jamás ningún obstáculo por ser mujer. «Creo que (los datos expuestos) se deben a una cuestión generacional y cada vez habrá más directivas. Se ve en las empresas y en política. Las oportunidades para las mujeres son ya las mismas, ahora bien, muchas veces tienen más carga por cuestiones familiares. Sabemos que estamos igual de capacitadas, pero a veces las mujeres no quieren ser catedráticas o vicerrectoras porque le dan más importancia a la familia o al cuidado de los padres. Y aunque no quiero que me valoren de otra forma por el hecho de ser mujer, quizás las cuotas son necesarias en ciertas circunstancias», reflexiona.

Sobre que existe una tendencia evidente hacia la paridad opinó el rector saliente, Antonio Hidalgo, en una entrevista en el mes de septiembre. Él concurrió a las elecciones de 2018 con tres mujeres de diez miembros en su equipo de gobierno. Justo ese año por primera vez hubo una mujer aspirante a rectora.

Al ser preguntado por qué en puestos directivos la UEx presentaba una mayoría de hombres abrumadora y por qué solo una mujer había dado el paso para intentar dirigir la universidad extremeña, Hidalgo contestó lo siguiente: «Que haya menos catedráticos mujeres que hombres básicamente es porque esta es una foto de una universidad de hace cuarenta años, ya que ahora mismo entran más mujeres que hombres. Mal estaríamos haciéndolo si en treinta años el número de catedráticos no fuera el mismo que el de catedráticas porque eso significaría que la culpa la tiene el camino. Hay estudios que dicen que no, que en el camino, por la diferencia de género, se pierden personas porque vienen embarazos. Somos el país que somos y los hombres no nos comprometemos tanto en la crianza y las mujeres además cuidan a los mayores, y eso es lo que hay que evitar porque si no, un hombre y una mujer que entren de ayudante en la primera etapa del recorrido profesional, si ella va a tener un hijo y para de investigar uno o dos años, el hombre va cogiendo méritos. Y aunque haya modificaciones legales para que no afecte económicamente, está perdiendo esos dos años de investigación, así que habría que empezar a medir de manera diferente los méritos científicos de quienes pasaron por embarazos, pero no sé si se llegará a eso. Lo cierto es que la foto aún de catedráticos es una foto de otro país porque yo inicié mi carrera en 1987 y me hice catedrático en 2016, pero me tendría que comparar con los de 1987».

Más alumnas, pero sin poder

Poniendo el foco en el alumnado saltan varios datos reveladores. Uno es que de las 18.812 matrículas que tiene la UEx el 56% son de mujeres. La Facultad de Educación y Ciencias del Profesorado son las que más eligen las jóvenes. Ellos sienten especial predilección por la Politécnica, Ciencias y Económicas y Empresariales. Con todo, en estas dos últimas ya hay más mujeres que hombres, igual que en Derecho. En el caso de Medicina, las chicas casi triplican a los chicos.

Cosa distinta es ver quiénes representan al colectivo estudiantil. El delegado del Consejo de Estudiantes es varón, Hernán Álvarez, aunque su antecesora fue chica. Esta semana se han celebrado elecciones y entre los representantes de los 17 centros de la UEx solo aparece el nombre de seis universitarias.