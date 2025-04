El boticario rural al que adoran sus pacientes

Entra Romu, la tercera clienta de la mañana.

–¡Buenos días, Qué tal, hombre!, saluda el farmacéutico.

– Bien, ¿y usted?

– ¡Bien! ¿Ya por ... aquí?

– Ya estamos aquí. De momento para dos meses, porque tenemos que subir para arriba. Pero subimos y ya nos bajamos para todo el verano.

– ¿Qué te hace falta?

– Pues...

– Te digo yo: la del colesterol, la de la noche, la de los mareos, la de la tensión, la del estómago... ¿Y Nolotil?

– No. El Nolotil, si me hace falta, vengo a por él.

– ¿El Gelocati lo quieres?

– Paracetamol... Dame, que tengo me parece que dos o tres solo en una tableta.

Romu lleva meses sin pisar Guijo de Galisteo (Cáceres) porque de octubre a marzo vive en Baracaldo (Vizcaya), pero al boticario no se le ha olvidado lo que toma la mujer. Tiene buena memoria Sergio Aguilera Escalada, 39 años, salmantino, hijo de ferroviario andaluz y ama de casa asturiana; licenciado en Farmacia y Bioquímica; diplomado en Óptica y Optometría y en Salud Pública; grado superior en Audiología, experto en Ortopedia; máster en Atención Farmacéutica y Farmacia Asistencial, y también en Nutrición y Salud. Ha estudiado en siete universidades (Salamanca, Europea de Madrid, Alcalá de Henares, Granada, CEU San Pablo, Oberta de Cataluña y Georg August von Göttingen en Alemania) y habla español, inglés, francés y alemán. Y además, «es un chaval estupendo, maravilloso, extraordinario, buena gente, que explica las cosas a las mujeres mayores y hasta se las apunta si hace falta, que hace su trabajo mejor imposible», le define Kiko, jubilado de Guijo de Coria que al mediodía está en el bar Luis bebiendo sin prisas un tercio de Mahou y comiendo un pincho de picadillo con patatas fritas. Los dos Guijo, el de Galisteo y el de Coria, son, farmacéuticamente hablando, el territorio del licenciado Aguilera, que en cuatro horas de un miércoles de marzo, despacha 75 recetas a 32 personas (48 y 20 en un pueblo, 27 y 12 en el otro), porque la mitad de los pacientes va a por lo suyo y lo de su pareja, su hijo, madre, suegra, yerno, padre o vecina. Entre paracetamoles, omeprazoles, estatinas y antidepresivos, tras su mostrador va asomando un mundo de soledades y miedos que el boticario logra dulcificar a base de empatía.

Ampliar «A ver, cuadrilla, vamos para dentro». Así abre Sergio su botiquín de Guijo de Galisteo. Andy Solé

«A ver, cuadrilla, vamos para dentro». Se pone el boticario la bata, enciende el portátil, abre la puerta y saluda a su parroquia. Son las diez menos cuarto, y ya le ha dado tiempo a fregar el local –el suelo aún no se ha secado del todo– y a tomarse un café en el bar de la plaza del Ayuntamiento. «Me han invitado y me han dicho que el de mañana también lo tengo pagado», cuenta Sergio, un joven locuaz y de mente rápida que si atiende a 32 personas en una mañana, a las 32 les pregunta por algún familiar.

667 Farmacias Son las que hay en Extremadura. Hay 63 en la ciudad de Badajoz y 38 en la de Cáceres. En esta última provincia hay 69 boticas en pueblos con menos de 500 habitantes, según los datos facilitados por el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cáceres. 32 Oficinas de VEC Las Farmacias de Viabilidad Económica Comprometida (VEC) son las que facturan menos de 235.000 euros al año. 30 están pueblos cacereños. Reciben una compensanción de la Junta de Extremadura según sus ventas. El tope son 976 euros al mes. 24 Años Los que hace que no se convoca un concurso de farmacia en la comunidad autónoma.

«¿Cómo está la jefa?», le dice al primero de la mañana en Guijo de Galisteo, donde atiende el botiquín, o sea, algo así como una farmacia pequeña que depende de otra que abre más horas porque está en un municipio más grande. Pero en este rincón de Extremadura ocurren cosas raras. Por ejemplo: que la localidad del botiquín (Guijo de Galisteo, 358 empadronados según el INE) tenga bastantes más vecinos que la de la botica (Guijo de Coria, 195). Y que además, dependan de su ayuntamiento dos pedanías pero una de ellas (El Batán, la otra es Valrío) le supere en población.

Extraño parece también encontrar en una farmacia de la España despoblada una estantería con potitos y una pila de paquetes de pañales en el almacén. La explicación está en que a veces, el final y el principio de la vida se parecen: los pañales son para adultos con incontinencia y los potitos para ancianos con problemas para comer.

«Tienes que saber dónde estás»

«Cuando eres farmacéutico rural –reflexiona Aguilera–, tienes que saber dónde estás trabajando. No estás en un centro de salud ni una farmacia de una capital en la que no conoces a la mayoría de las personas a las que atiendes. Aquí conoces a cada uno, sabes lo que toma y por qué. Hasta controlas si se está tomando lo que le han recetado, y si no lo hace, le echas la bronca, entre comillas». «Ser farmacéutico rural –continúa– no significa que seas peor profesional que el que ejerce en una ciudad. Hay mucha gente que piensa que en los pueblos hay menos problemas que en las ciudades, y no es así. Aquí hay un montón de problemas, como en cualquier capital. Hay gente que se sienta sola, y que viene aquí a hablar conmigo, o con el de la tienda o con la del bar, porque es el único rato del día en el que habla con alguien. Esa soledad hay que detectarla. Y saber que cada persona tiene una historia detrás. Si un día veo a una paciente enfadada o triste, hay que saber que tiene alguna razón para estar así. Y se le puede ayudar. Es una cuestión de empatía».

Ampliar Tomando un café y un pincho de tortilla española en el bar Luis de Guijo de Coria, antes de abrir su farmacia por la mañana. Andy Solé

Al final, lo que él hace cada día es un ejercicio de atención farmacéutica en toda su dimensión. Y de fomento de la salud pública entre una población que incluye personas que no saben leer ni escribir. ¿Cómo plantearle a alguien que debe cepillarse más los dientes? Bordeando el asunto, con preguntas abiertas, tirando de mano izquierda... El farmacéutico rural tiene sus trucos.

–¿Cuánto tiempo llevas tomando el hierro, cinco cajas?, le pregunta a una paciente tras consultar su ficha en el portátil.

– ¡No! ¡Qué dices! Me las tenía que haber tomado, pero no me las he tomado.

– ¡Aaaamiga! Si lo sabemos todo... Pues hay que tomarlas.

«Si mi madre tarda en venir, me pregunta por ella», cuenta Silvia. «A mí, en seguida se interesa por mi hijo, que está estudiando en Badajoz», refrenda Susana. Las dos son de Guijo de Galisteo, donde el botiquín abre de 9.30 a 12 horas y de 17 a 18. «Aquí hay más de cien casas que están vacías, que yo alguna noche que no era capaz de dormir las he contado una por una», asegura una mujer que lleva «muchas fatigas pasadas en la vida».

El licenciado, claro, conoce su historia. Y la de su familia. Sabe la medicación de su tarjeta sanitaria y lo que tras ella. «En el rural –analiza– hay bastante gente mayor que vive sola, gente a la que nadie pregunta nunca cómo está. Y es una simple pregunta: '¿Cómo estás?'. Es gente que a lo mejor lleva todo el invierno sola, porque son viudos o viudas. En primavera salen a la calle con sus sillas y hablan más con los vecinos, pero los inviernos aquí son duros y largos. Y luego hay gente que está cuidando de algún familiar y a la que siempre preguntan por ese enfermo pero nunca por él. Y los ves que están fastidiados y les preguntas por ellos. Les dices 'Me refiero a ti. Te estoy preguntando cómo estás tú'. Porque aquí tienes que implicarte con sus vidas».

De un pueblo a otro

Cierra Sergio Aguilera el botiquín de Guijo de Galisteo al mediodía y se marcha a Guijo de Coria. Son siete minutos en coche por una carretera con la anchura justa pero buen firme. Se toma un café en el bar Luis, charla con todos los que hay ahí en ese momento, o sea, el camarero, la cocinera y Kiko, el jubilado que le pone por las nubes. Y de vuelta a la calle, saluda a un par de vecinos. Cinco minutos después, abre la farmacia, que tiene el espacio justo y está en un local cuya planta superior es una casa que ahora utiliza solo para comer. En ella vivió los dos primeros años tras comprar el negocio a su anterior propietario, a finales del año 2016. Ahora reside en Plasencia, a 35 minutos en coche.

Ampliar El boticario atiende a una vecina en el botiquín de Guijo de Galisteo. Andy Solé

«No te vas a hacer de oro siendo farmacéutico rural, un trabajo que tiene bastante de vocacional», asegura él, que tiene que «hilar fino con los pedidos y el stock». «Porque tienes pocos pacientes, tan pocos que no te puedes permitir que ninguno deje de venir». «Hay mañanas –cuenta– en los que acabas tu jornada en el pueblo y has atendido a cinco personas, y asumir esta realidad no es fácil cuando estás empezando con tu primer negocio».

«Para algo viene al pueblo»

Entre las fieles de Guijo de Coria está Julia, que entra en la farmacia con su tarjeta del Servicio Extremeño de Salud en la mano. «Yo voy al médico a Coria (12.166 vecinos, a 18 kilómetros, con hospital), y lo más fácil a lo mejor sería comprar allí mismo las medicinas, pero no, yo se lo cojo todo a Sergio, que para algo viene al pueblo todos los días, y que si una mañana le pido una medicina que no tiene, a la tarde me la trae, o como mucho al día siguiente».

Además de despacharles los medicamentos, el boticario rural les mide la glucosa, el colesterol o los triglicéridos, y les prepara los SPD (Servicio Personalizado de Dosificación), y les guía en su pelea contra la adicción al cigarro. También les aconseja sobre las gafas que más les convienen o les interpreta una audiometría. Y les vende un tinte para el pelo o una pila para el audífono. Y de regalo, les da un rato de compañía y unos ánimos. «A mí –dice él–, es que me sale hacerlo así».