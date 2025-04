Botejaras y 'encargaos'

«Los botejara ya no vienen como antes», me cuenta un hostelero en la Plaza Mayor de Cáceres. Razona el empresario que estamos ante un ... cambio de ciclo: «Antes de la pandemia, los meses de julio y agosto eran buenos para la hostelería porque nos salvaban los botejara. Desde hace un par de años, quienes nos salvan son los turistas de paso, que paran en Plasencia, Cáceres o Mérida en sus viajes de Valencia a Portugal o de Bilbao a las playas del sur. Pero ya no puedes esperar que te salven los emigrantes que retornan a sus pueblos: los botejara vienen a los centros comerciales, compran y se vuelven sin gastar en la hostelería».

Los botejara, los 'encargaos', los matanceros... En los estudios universitarios los llaman turistas paisanos, que es un nombre menos popular, más científico, pero en las comarcas de la provincia de Badajoz les dicen los 'encargaos' y en la zona del Tajo son los matanceros. No hay desprecio en las frases, solo algo de ironía. La realidad es que el verano extremeño se salva gracias a ellos. Regresan a sus pueblos y llenan las cafeterías y los supermercados. «Pero gastan menos que otros años porque la gente tiene mucho miedo al invierno y se retrae», razona mi confidente hostelero. Aun así, retraídos y conteniéndose, los 'encargaos' llenan los chiringuitos del pantano de Orellana y las terrazas de Navalvillar, La Coronada y Campanario. Por allí los llaman los 'encargaos' porque, cuentan, cuando les preguntan por su trabajo no dicen que son operarios de mantenimiento, responsables de una cuadrilla de electricistas o jefes de planta, sino 'encargaos', que suena mejor, todo el mundo lo entiende y no hay que extenderse en explicaciones. Lo de matanceros tiene más mala uva porque se usa para calificar a quienes vienen un fin de semana a la casa familiar a por la matanza y se vuelven a Rentería. Y lo de botejaras, ya saben, es por aquella serie de televisión titulada 'La España de los Botejara', que nos bautizó para los restos a los extremeños. Pero tengan el nombre que tengan, cada verano nos salvan el verano y da gusto pasear por Cáceres en las mañanas de agosto y ver las calles llenas de familias con acento vasco, madrileño o catalán. Pero se avecina un cambio de ciclo, palpable en las terrazas de la Plaza Mayor de Cáceres y en los hoteles de Plasencia. A finales de julio, me acerqué a ver Las Edades del Hombre y mi hotel estaba lleno entre las ocho de la tarde y las ocho de la mañana. Llegaban viajeros en ruta hacia las playas de Huelva y Cádiz o de vuelta al norte, paraban en Plasencia a ducharse, cenar, dar un paseo y dormir y al día siguiente, tras desayunar, coche, carretera y aire acondicionado. A tanto llegó la cosa, que tuvieron que cambiar el horario de desayuno: los fines de semana empezaban a servirse a las ocho y los adelantaron a las siete por petición popular y por conveniencia económica: o daban de desayunar temprano o perdían el ingreso del café con 'bufé'. En mi encuentro con el hostelero, hablamos del invierno. Dice el empresario que el otoño va a ser bueno porque hay muchos viajes de la tercera edad y muchos festivales musicales. «Lo malo llegará a partir de enero». «Winter is coming»... Este año, tenemos más miedo al invierno que John Nieve en 'Juego de tronos'. Nos imaginamos manos moradas, narices congeladas, orejas con sabañones, mantas sustituyendo a la calefacción y se acabó eso de salir de bares y restaurantes. Seguro que luego no es tan tremendo. Aunque el hostelero fue tajante cuando le pregunté qué haría después de Navidades. Respondió: «Pues cerrar hasta primavera».

