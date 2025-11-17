Borrasca Claudia en Extremadura: de los 275 litros de Tornavacas a los 17 de Don Benito

Mucha agua antes del frío invernal que registrará Extremadura a partir del jueves.

La borrasca Claudia ha dejado mucha agua en la región. Tanta que hasta cinco estaciones de la Agencia Estatal de Meteorología han registrado más de 200 litros de agua durante la semana pasada.

Tornavacas, en el Valle del Jerte, encabeza la clasificación del municipio que más precipitaciones acumuló durante los últimos siete días al registrar más de 275 litros por metro cuadrado, concretamente 275,4. Especialmente lluvioso fue el jueves cuando acumuló 157,8 litros. Esta cifra es la más alta en un solo día durante la borrasca Claudia.

También anotaron registros por encima de los 200 litros en Garganta la Olla (La Vera), con 246,6 litros; Piornal (Valle del Jerte), con 245,6; Nuñomoral (Las Hurdes), 240,4; y Hervás (Valle del Ambroz), con 219,6.

Además, otras nueves estaciones recogieron entre 150 y 100 litros. El observatorio meteorológico ubicado en la provincia de Badajoz que más agua ha sumado es el de Alburquerque, donde se acumularon 104,8 litros.

En el lado opuesto, es decir las estaciones que menos agua reunieron, están Don Benito (Vegas Altas del Guadiana), con 17,6 litros: Navalvillar de Pela (Vegas Altas del Guadiana), con 20,6; y Azuaga (Campiña Sur), con 24.

Plasencia ha sido la que más agua ha acumulado de las cuatro ciudades de mayor población de Extremadura, con 79,3 litros. Muy cerca se quedó Cáceres, con 77,8 litros. Ya por debajo de 60 litros se quedaron tanto Badajoz (57,4) como Mérida (51,4).

Incidentes por el agua y el viento

El Centro de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura ha recibido un total de 5.647 llamadas y gestionado un total de 1.213 incidentes, de los que al menos 136 están relacionados con los fenómenos meteorológicos adversos derivados de la borrasca Claudia a su paso por Extremadura.

Estos incidentes han consistido en 136 asistencias técnicas motivadas por la necesidad de achiques, limpieza de calzada por árboles, ramas y/o diversos objetos que impiden la normal circulación; presencia de balsas de agua en la calzada, incidentes relacionados con el suministro o cableado eléctrico, y retirada de objetos desplazados como carteles, contenedores o plásticos.

En este mismo periodo se han gestionado un total de 74 incidentes por accidente de tráfico de los cuales han sido 20 en casco urbano y 54 en ámbito interurbano.

Además de estos incidentes, la borrasca también obligó a activar el jueves pasado el Plan de Emergencias por Inundaciones y a media noche de este domingo se ha procedido a bajar el nivel de alerta desde la situación operativa 1, en la que se encontraba el norte de la región desde el pasado jueves, a situación operativa 0 del Plan Especial de Protección Civil de Riesgo de Inundaciones para Extremadura (Inuncaex). Esta alerta ha afectado durante estos días a las comarcas del norte de la provincia de Cáceres, donde se han registrado los mayores acumulados de agua.

Ampliar Las mínimas bajarán en Extremadura a mitad de semana. meteologix

Frío invernal

Tras el paso de Claudia llega un cambio de tendencia atmosférica a Extremadura, que se prepara para recibir el intenso frío. La borrasca Claudia deja este lunes los últimos coletazos y se irá alejando estos días progresivamente, a la vez que habrá un vuelco en los termómetros. Así, la comunidad extremeña tendrá que cambiar en breve los paraguas y chubasqueros por abrigos y bufandas.

Este lunes predominarán los cielos nubosos, con chubascos y algunas tormentas. En Cáceres, la nubosidad y las precipitaciones tenderán a disminuir durante el día, mientras que en Badajoz se irán retirando por la noche. Hay probabilidad de brumas y bancos de niebla, principalmente en zonas de sierra.

Está previsto que el martes ya no llueva en la región. Sin embargo, empezará un descenso térmico que será más destacado a partir del miércoles y con mínimas por debajo de cero desde el jueves.

La culpable de este descenso brusco de las mínimas es una masa de aire polar muy fría que irrumpirá a mediados de semana en la Península Ibérica, dejando un ambiente más invernal. Esta depresión está asociada a una profunda vaguada que se ha descolgado en el Atlántico y que se irá desplazando hacia el este, afectando al interior de España, según el modelo del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio (ECMWF por sus siglas en inglés).

Los valores empezarán a desplomarse. Se esperan heladas débiles y dispersas en zonas de montaña del norte extremeño para el martes.

El miércoles la caída de los termómetros será mayor y las mínimas bajarán hasta los 3 grados. El frío comenzará a imponerse con fuerza. «La próxima semana será más fría de lo normal para la época en la mayor parte de España. Las temperaturas bajarán progresivamente. Habrá heladas a partir del martes, que se extenderán e intensificarán los días siguientes. Registraremos valores propios del invierno», indican desde la Aemet.

Este descenso podría dejar algunos copos de nieve en las sierras más altas de los valles del Jerte y Ambroz.