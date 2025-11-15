La borrasca Claudia deja más de 30 litros y mantiene carreteras y parques cerrados en Extremadura

Tania Agúndez Badajoz Sábado, 15 de noviembre 2025, 10:44 Comenta Compartir

Badajoz mantiene cerradas su zonas verdes por el temporal de viento y agua provocado por el paso de la borrasca Claudia. No se puede transitar por los parques y jardines por las fuertes rachas de viento que azotan la ciudad.

Desde el Ayuntamiento recomiendan no caminar en estas áreas verdes que permanecen clausuradas, así como evitar pasar por calles arboladas. El Consistorio pacense ha cerrado el parque del Río, La Legión, Castelar, Parque Infantil, Jardines de la Galera y la Alcazaba.

Durante la jornada se prevén rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora en la población. Por esta razón, desde el Ayuntamiento piden prudencia y aconseja a los ciudadanos que extremen la precaución.

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha pedido a los vecinos tener cuidado este sábado, especialmente entre las 12 y las 15 horas, que era cuando se esperaban las mayores precipitaciones del día en la localidad. «La previsión de viento parece que baja respecto a lo estimado ayer. Como siempre, precaución en las zonas más expuestas», ha señalado en un mensaje lanzado a través de sus redes sociales.

«La reapertura de los espacios se efectuará durante la jornada una vez se den las condiciones meteorológicas idóneas», destacan fuentes municipales.

Debido a las consecuencias de la borrasca Claudia, también se mantienen cortadas al tráfico dos carreteras en el norte de Extremadura. Se trata del CC-224 (Puerto de Honduras), que une Hervás con Cabezuela del Valle, y la carretera CC-146, del badén de Zarza la Mayor a la frontera con Portugal. Ambas vías permanecen cerradas desde este viernes, debido a las intensas precipitaciones caída durante toda la jornada de ayer y que siguen hoy. Se acumuló en la calzada gran cantidad de agua, lo que las ha hecho impracticables.

Las autoridades recomiendan extremar la precaución en el resto de vías a lo largo de este episodio de lluvias así como evitar desplazamientos innecesarios.

Con datos hasta las 11 horas, el municipio de Nuñomoral encabeza las localidades extremeñas más lluviosas este sábado, al registrar 31 litros por metro cuadrado. Completan las primeras posiciones Madrigal de la Vera (29), Guadalupe (21,6), y Navalvillar de Ibor (19,4) Villanueva del Fresno (18,8).

En cuanto a viento, Claudia ha dejado rachas de 68 kilómetros por hora en Garganta la Olla.

Continúa la alerta

Extremadura está este sábado otra vez muy pendiente del cielo. Las lluvias intensas y persistentes así como el fuerte viento continuarán marcando el ambiente, dejando un tiempo desapacible a nivel general. Los cielos amanecerán cubiertos, con precipitaciones persistentes en el norte y dispersas en el resto de la región. Esas lluvias irán intensificándose generalizándose en las horas centrales del día. Podrán ir ocasionalmente acompañadas de tormenta. Al final de la jornada irán remitiendo las precipitaciones.

El causante de esta situación es la llegada nuevas bandas de precipitaciones procedentes de nuevos frentes asociados a la borrasca Claudia que dejarán más agua en Extremadura. «En el norte de la región ya ha llovido mucho y va a seguir haciéndolo hoy: precaución con crecidas de ríos», destacan desde la agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

De hecho, el foco principal de precipitaciones estará de nuevo en el norte de la comunidad extremeña, que tiene un día más activo el aviso naranja por lluvias, que indica «peligro importante» por lluvias perseverantes y posibles acumulaciones de agua. En concreto, el Centro de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura ha activado la alerta de nivel naranja por lluvias en la zona norte de la provincia de Cáceres desde las 10 horas hasta las 20 horas, periodo de tiempo durante el que se podría alcanzar una precipitación acumulada de 80 litros por metro cuadrado en 12 horas. Durante el resto de la jornada, entre las 20 horas y media noche, ese área estará bajo la alerta amarilla por posibles acumulaciones de 40 litros en 12 horas.

Desde la Junta de Extremadura recuerdan que se mantiene la fase de emergencia del Plan Especial de Protección Civil de Riesgo de Inundaciones para Extremadura (INUNCAEX) en situación operativa 1 en las comarcas del norte de la provincia de Cáceres.

La alerta por lluvias, también en nivel amarillo, permanecerá activa en el sur de la provincia de Badajoz, el Tajo y el Alagón, la Meseta Cacereña, Villuercas y Montánchez, así como las Vegas del Guadiana, desde el sábado a las 10 horas hasta las 20 horas, periodo durante el que este fenómeno meteorológico adverso podría dejar una precipitación acumulada de 15 litros por metro cuadrado en una hora, y de 40 litros por metro cuadrado en 12 horas.

El fuerte aire también será protagonista un día más en la región. El norte de Cáceres, las Vegas del Guadiana, Barros y Serena, el sur de Badajoz, La Siberia extremeña, así como Villuercas y Montánchez, permanecerán en alerta amarilla por vientos, que podrían alcanzar rachas de 70 kilómetros por hora, desde las 10 hasta las 20 horas del sábado.

En cuanto a las temperaturas, según los datos recogidos por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), los termómetros empezarán a bajar y el mercurio se moverá entre los 12 y 21 grados en la provincia de Badajoz y los 11 y 16 en la provincia de Cáceres.

El domingo seguirán predominando los cielos nubosos y conrinuarán las precipitaciones generalizadas, que pueden ser persistentes en zonas de montaña del norte. Los termómetros se mantendrán prácticamente sin cambios.

Llega el frío

El comienzo de la semana estará pasado por agua en Extremadura. Para el lunes predominarán de nuevo los cielos nubosos, con probables lluvias y chubascos, sobre todo en zonas de montaña. Esa jornada sí se notará un descenso de las temperaturas.

Está previsto que el martes ya no llueva en la región. Sin embargo, empezará un descenso térmico que será más destacado el miércoles.

Una masa de aire polar muy fría irrumpirá la próxima semana en la Península Ibérica, dejando un ambiente más invernal. Esta depresión está asociada a una profunda vaguada que se ha descolgado en el Atlántico y que se irá desplazando hacia el este, afectando al interior de España, según el modelo europeo.

Los valores empezarán a desplomarse. Se esperan heladas débiles y dispersas en zonas de montaña del norte extremeño para el martes. El miércoles la caída de los termómetros será mayor y las mínimas bajarán hasta los 3 grados. El frío comenzará a imponerse. «La próxima semana será más fría de lo normal para la época en la mayor parte de España», indican desde la Aemet.

85 incidentes este viernes

El 112 de Extremadura ha gestionado al menos 89 incidentes relacionados con los fenómenos meteorológicos adversos que están afectando a la región como consecuencia de la borrasca Claudia.

Así, desde las 00,00 horas del día 13 hasta las 9 horas de este sábado, se han recibido un total de 4.274 llamadas y se han gestionado 870 incidentes, de los que al menos 89 están relacionados con los fenómenos meteorológicos adversos.

Estos incidentes han consistido en 89 asistencias técnicas motivadas por la necesidad de achiques, limpieza de calzada por árboles, ramas y/o diversos objetos que impiden la normal circulación; presencia de balsas de agua en la calzada, incidentes relacionados con el suministro o cableado eléctrico, y retirada de objetos desplazados como carteles, contenedores o plásticos.

En este mismo periodo se han gestionado también un total de 55 incidentes por accidentes de tráfico, de los cuales 14 han sido en casco urbano y 41 en ámbito interurbano.

Desde la Junta de Extremadura se está pendiente de los datos meteorológicos e hidrológicos a través de la red SPIDA y los datos de caudal de los ríos de la Confederación Hidrográfica del Tajo.

La estación SPIDA de Valdeíñigos estuvo este viernes en nivel amarillo y continúa así a este sábado, su tendencia es de bajada en estos momentos.

Los medios y recursos de la Junta de Extremadura, así como aquellos dependientes de otras administraciones, continúan trabajando para que esta emergencia tenga la menor incidencia posible en la población, sus bienes y el medio ambiente.

Recomendaciones Como ya es habitual, ante episodios de fuertes lluvias e intensas rachas de aire, desde el Centro 112 recomiendan a las alcaldías que mantengan en situación de alerta a las agrupaciones de voluntariado de Protección Civil de sus localidades, así como a la Policía Local y a los servicios de mantenimiento de su Ayuntamiento para que revisen y presten especial atención a sumideros, socavones, andamiajes, cornisas, tejados, muros en mal estado y áreas arboladas, restringiendo en su caso el acceso a aquellas zonas que puedan presentar un riesgo. A la ciudadanía en general se le recomienda circular por las carreteras con la mayor precaución posible, prestando especial atención a posibles desprendimientos de tierra, no atravesar carreteras inundadas, no estacionar en cauces secos, ni en las orillas de los ríos. En casa, mantener limpios sumideros y sistemas de evacuación de agua. En caso de emergencia, ponerse en contacto con el 112. En cuanto al viento se recomienda guardar objetos que puedan ser desplazados, como toldos, tiestos, etc. Evitar protegerse en muros, tapias o árboles. En caso de tener que circular por carreteras, hacerlo prestando atención a la hora de realizar adelantamientos, especialmente a vehículos de mayor volumen, y al pasar por túneles o viaductos. En caso de necesidad ponerse en contacto con el 112.