Gestión Forestal activa la figura de los bomberos voluntarios en Extremadura

Extremadura contará en breve con la posibilidad de disponer de grupos de bomberos forestales voluntarios, una figura que existe en la región desde hace más ... de veinte años pero que no se ha puesto en práctica por falta de regulación.

La Consejería de Gestión Forestal de la Junta de Extremadura ha iniciado los trámites para aprobar la norma que regula la creación de estos cuerpos de voluntarios, que deberán recibir formación y contar con equipamiento adecuado para desarrollar su labor.

La Ley de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales en Extremadura, del año 2004, ya estableció que los municipios y mancomunidades pueden promover la constitución de grupos de pronto auxilio, integrados por personal voluntario que haya superado ciertos requisitos de selección, formación y adiestramiento.

Tras los graves incendios forestales del pasado verano, se ha decidido regular la figura del bombero voluntario. Como recoge el proyecto de decreto, «la protección del medio natural constituye un objetivo prioritario de la Junta de Extremadura, que exige la participación activa de todos los agentes sociales en las tareas de prevención, vigilancia y extinción de los incendios forestales».

«En este contexto, los grupos de personal voluntario de incendios forestales se configuran como un instrumento de participación ciudadana, canalizando la conciencia ambiental, la solidaridad y el compromiso cívico hacia la defensa del patrimonio forestal extremeño», añade. Para ello, se regula su marco jurídico, sus principios de actuación, los derechos y deberes de los integrantes y los mecanismos de acreditación, registro y coordinación con la estructura operativa del Plan de Lucha contra Incendios Forestales de Extremadura (Plan Infoex).

El objetivo es dotar de seguridad jurídica y coherencia organizativa a la actuación de los grupos voluntarios, asegurando que su colaboración con los servicios profesionales se realice bajo condiciones adecuadas de formación, equipamiento y cobertura de riesgos.

Además, con esta norma se incide en la relevancia de la prevención como pilar de la política autonómica en materia de incendios forestales. Por ello, los grupos voluntarios podrán colaborar en la ejecución de trabajos de selvicultura preventiva, en la vigilancia del territorio y en la sensibilización ciudadana, «contribuyendo activamente a la consolidación de una cultura de autoprotección y sostenibilidad en el medio rural extremeño».

Quince miembros por grupo

Los grupos de personal voluntario tendrán carácter altruista, por lo que en ningún caso se considerará que tendrán ninguna relación en materia de empleo con la entidad local o mancomunada en la que estén encuadrados, ni tampoco con la Junta de Extremadura.

Actuarán en la zona de coordinación del Plan Infoex a la que pertenezca el municipio o comunidad bajo la dirección, control y supervisión de su estructura operativa. Su colaboración se prestará a requerimiento de la dirección técnica de la extinción, no por tanto por cuenta propia.

Para formar parte de estos grupos será necesario ser mayor de 18 años y no pasar de 60, contar con un certificado médico que acredite no padecer enfermedad o deficiencia física o psíquica que imposibilite para las labores encomendadas (certificado que deberá ser renovado anualmente y antes del inicio de la época de peligro alto de incendios), residir dentro del término municipal donde se encuentre el grupo y contar con la acreditación que concederá la Consejería de Gestión Forestal.

Para ello, Gestión Forestal convocará anualmente cursos de acreditación, en función de las solicitudes que remitan los ayuntamientos o mancomunidades, con formación sobre las etapas de la extinción, el operativo de lucha contra incendios forestales de Extremadura, el comportamiento del incendio forestal y seguridad y prevención de riesgos, entre otras cuestiones.

Para la creación de grupos de voluntarios el ayuntamiento deberá tener aprobado el Plan Periurbano de Prevención de Incendios. La Junta dará prioridad a la constitución de estos equipos cuando todo o parte del término municipal correspondiente se encuentren dentro de las zonas de alto riesgo por incendios forestales.

Los dos primeros meses de cada año se destinarán a la solicitud de formación de grupos y acreditación de voluntarios. En marzo y abril se llevará a cabo la expedición de las acreditaciones, y el mes de mayo se dedicará a las solicitudes de incorporación y actualización de integrantes por altas o bajas. De esa forma, el equipo estará listo para el inicio de la temporada de peligro alto de incendios.

Por razones organizativas, el número máximo de personas acreditadas por cada grupo será de quince. En caso de que el ayuntamiento o mancomunidad tenga más solicitudes, deberá decidir cuáles son los integrantes que formarán parte del equipo.

Los bomberos voluntarios deberán emplear equipos de protección individual, formados por vestuario ignífugo, gafas integrales estancas, mascarillas antifiltrantes y casco, botas y guantes de extinción.

También deberán portar el documento que les acredita para esa labor y participar en cursos y ejercicios prácticos. Al movilizarse bajo la dependencia de los profesionales del Plan Infoex, tendrán que comunicar su salida hacia el incendio con su número de componentes, así como la llegada al incendio, su regreso y la llegada a la base. El jefe de grupo deberá mantener comunicación permanente con el director de extinción durante sus intervenciones en incendios forestales.

Podrán recibir ayudas

Los grupos de personal voluntario deberán asumir todos los costes derivados de la formación, para lo que podrá disponer de sus propios fondos, de donaciones o de subvenciones. También serán responsables de que se cumpla con la dotación de equipamiento y medios necesarios para el desempeño adecuado de sus actividades que desarrollan sus voluntarios, debiendo controlar los costes de adquisición de esos medios, para lo que podrán recibir ayudas públicas.

La Junta de Extremadura también exigirá que cuenten con su propia póliza de seguro, u otro tipo de garantía financiera, que cubra los posibles daños ocasionados al voluntariado y a terceras personas durante el desarrollo de la actividad.

Sin embargo, corresponderá a la consejería competente, en la medida y forma que lo hace con su personal de plantilla, la defensa jurídica que sea necesaria en las causas interpuestas por terceros contra los voluntarios de incendios forestales por actuaciones desarrolladas en colaboración con el personal profesional del Plan Infoex.