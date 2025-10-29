Los bomberos cesados volverán al Infoex: «Estamos satisfechos»

«Estamos muy satisfechos con la decisión de la Junta para la conversión de las 138 plazas al 100% y con los plazos que ... baraja para sacarlas a oposición y para que nosotros podamos volver a trabajar«, afirma David Fuentes, uno de los bomberos forestales que ocupaban las plazas al 50% y que han sido cesados.

«La reunión con responsables de la Junta ha sido muy satisfactoria», incide Alberto Vázquez, otro de los afectados. «Nos volverán a llamar a mediados de diciembre».

Esa reunión ha tenido lugar esta mañana. En la misma, a la que han sido citados los bomberos cesados, han participado los consejeros de Hacienda y Gestión Forestal, Elena Manzano y Francisco Ramírez, respectivamente, así como el director general de Función Pública, Jesús Expósito, y el director general de Gestión Forestal y Defensa contra los Incendios, José Antonio Bayón.

Los responsables de la Junta han asegurado a los bomberos que el proceso electoral en marcha no afectará a la decisión adoptada respecto a la amortización de las 138 plazas al 50% y la creación de otras tantas al 100% en la oferta pública de empleo de 2023.

«Nos han asegurado que esta oferta, como la de 2022, se sumará como estaba previsto a la convocada ya de 2021 y que esto se producirá antes del 21 de diciembre», indican Fuentes y Vázquez. Esto es, antes de que los extremeños acudan a las urnas para elegir a los 65 diputados de la Asamblea y se configure el nuevo Ejecutivo autonómico.

De este modo, la Junta mantiene su hoja de ruta de aunar las tres ofertas para ampliar las 449 plazas ya convocadas hasta las 1.644 que, con la citada suma, centrarán la próxima oposición en el ámbito de la Administración General, uno de los tres sectores autonómicos junto con Educación y Sanidad. «Las 138 nuevas plazas forman parte de esta convocatoria y saldrán a oposición el próximo año, que es lo que queríamos, para tener así la posibilidad de estabilizarnos», indican los bomberos consultados.

Pero, además, antes de ello los cesados podrán volver al Infoex. Las nuevas plazas al 100% estarán creadas el 1 de diciembre y tras ofertarlas al personal fijo, se ofrecerán a los temporales. Los cesados pasarán a la bolsa de empleo y podrán ser llamados para ocupar estos puestos hasta que los mismos sean cubiertos por oposición.

«Nos han dicho que nos empezarán a llamar a mediados de diciembre y que en un mes aproximadamente, una vez se realicen los contratos y otros trámites, estaremos trabajando para reforzar las labores de prevención», aseguran David Fuentes y Alberto Vázquez. «Así que realmente estamos satisfechos con la reunión y con la actuación de la Junta, porque va a cumplir lo prometido».

Reorganizar el Infoex

Cabe recordar que son cuatro los motivos que llevan a la Junta a decantarse por la amortización en lugar de por la reconversión de las plazas que inicialmente reclamaban las organizaciones sindicales y los bomberos, pero que de forma mayoritaria respaldan ya la decisión de la administración tras conocer las causas que justifican la opción elegida. El primer motivo es que se trata de una fórmula que garantiza el derecho de movilidad que asiste al personal laboral fijo, que con este sistema optaría a la adscripción provisional de las 138 plazas al 100%.

La segunda causa viene motivada por la normativa vigente, que limita a tres años el tiempo que el personal laboral temporal puede ocupar esas plazas. Una vez cumplido ese periodo, tienen que ocuparlas personal laboral fijo. «Por este motivo, muchas de esas plazas ya están 'bloqueadas', al haberlas desempeñado trabajadores temporales durante tres años. Este 'bloqueo' se irá ampliando progresivamente a más plazas, conforme el personal temporal que las viene ocupando alcance el límite legal de tres años de contratación».

Con el sistema de amortización de las 138 plazas al 50% y creación simultánea de 138 nuevas al 100%, desaparecería según el informe jurídico de la administración la referida imposibilidad de los tres años y podrían volver a ocuparse las plazas con nuevo personal temporal.

El tercer argumento que respalda la vía de la amortización y creación simultánea frente a la de la transformación tiene que ver con la operatividad del Plan Infoex. «Y es que el sistema propuesto por la Junta permitiría reorganizar el dispositivo, creando plazas allí donde más falta hacen porque la recurrencia de incendios forestales es mayor», dice la Junta.

Y en cuarto lugar, hay que tener presente que la legislación en vigor contempla expresamente como causa de extinción de los contratos «la reestructuración y amortización del puesto de trabajo, lo que implica que el cese de actividad sería por causas objetivas y estaría amparado por la normativa».