«Una bomba no mató a toda mi familia por doscientos metros»

Ibrahim nació en Líbano, pero es médico en Badajoz, así que vive conectado a los informativos libaneses y a las videollamadas con sus hermanos entre ... turno y turno de trabajo. Tiene 62 años y a estas alturas ya no le impacta la imagen de un edificio con la fachada acribillada o ver una casa reducida a escombros de un día para otro. «Cuando era pequeño mi país libraba una guerra civil y yo iba y venía al colegio con mis amigos escuchando disparos».

Al conversar con él sobre la actualidad internacional –con el ejército israelí soltando bombas a diario sobre Beirut, donde está ahora parte de su familia–, sobrecoge la serenidad ante los hechos y su convencimiento razonado de que no hay que dejar que el sionismo judío se imponga sobre territorios expulsando a las personas que había antes. También provoca desasosiego escucharle decir que esa mañana había hablado con algunos de sus hermanos y le dijeron que estaban bien, pero esto no le asegura que por la tarde sigan vivos, por lo que entran en contacto varias veces al día, normalmente por videollamada.

En su familia se han dedicado a cultivar tabaco, pero la vocación de Ibrahim, hijo de Said, era la medicina. En un país recuperándose de las heridas de una guerra civil y tras valorar Francia o Bélgica, fió a España sus estudios. Es el cuarto de siete hermanos en un pueblo agrícola, pero consiguió instalarse en Granada e ingresar en la Facultad de Medicina. Era 1982 y justo ese año Líbano fue invadida por Israel. Su país volvió a entrar en guerra.

«Estaba ya en España –rememora– y perdí todo el contacto con mi familia. Era una época sin móviles ni Internet y como mi padre no podía hacerme transferencias me quedé prácticamente sin dinero. Cinco años tardó Israel en retirarse del pueblo donde yo vivía, así que cinco años tardé en volver a saber de mi familia».

Su pueblo es Abba, en el sur de Líbano, de mayoría musulmana y una zona muy codiciada por el ejército israelí. Tiene unos 10.000 habitantes, están a 30 kilómetros de la frontera y a 80 de Beirut, la capital, que está siendo bombardeada allí donde se sospecha que la milicia chií Hezbolá tiene un asentamiento.

Ibraim Said Tharini es musulmán chií, como toda su familia que vive en Líbano, y ejerce desde 1995 en el Hospital Universitario (antes Infanta Cristina) de Badajoz como cirujano cardiovascular. Es un trabajo muy absorbente, pero es imposible abstraerse de lo que están atravesando hermanos, primos, sobrinos... «Israel está bombardeando donde hay gente de Hezbolá y donde están las personas que la arropan». Su pueblo estaría en esa lista y ahora mismo no sabe lo que se encontrará el día que pueda volver.

Calcula que en Abba, donde se crió, queda actualmente la mitad de la población. El resto ha huido a lugares más seguros, pueblos o suburbios de grandes ciudades menos sospechosos de ser afines a Hezbolá. Por primera vez, su familia se ha ido casi con lo puesto.

«Mi padre nunca dejó su casa cuando había una guerra, ni en 1982 ni en 2006, el problema es que esta vez ha tenido que irse para no poner en peligro a sus hijos. Tiene 95 años y es la primera vez que viaja. Hace unos diez días que llegó a Beirut con dos de mis hermanas. Mi madre falleció en 2010 y entre hermanos y sobrinos tengo ahora mismo a unas treinta personas repartidas por el país», relataba este jueves.

Lo que ve al regresar de casa

Entre los últimos reportes que le hicieron sus hermanos justo antes de abandonar el pueblo está el episodio de una bomba caída en la casa de los vecinos, que por suerte no estaban dentro. «Por doscientos metros una bomba no ha matado a mi familia. Ha caído justo en la casa de al lado y han salido a apagar el fuego. Fue al anochecer y por eso mi gente estaban dentro. Si llegan a estar en la terraza hubieran muerto por las piedras que saltaron».

La invasión de 1982 – «el año en que surgió Hezbolá para defender Líbano del invasor ante la inacción de el ejército nacional», apunta–, le queda lejos, pero aún guarda en su memoria el día que regresó a su casa con veintipocos años a punto de convertirse en médico. «Además de carreteras destruidas, en mi pueblo me encontré un campo de concentración donde metieron a mis amigos, unas treinta personas. Murieron la mitad. Antes no había Internet y entonces me empezaron a contar historias como los toques de queda o que disparaban a todo el que salía cuando no debía».

«Mi familia ve drones a diario»

Ibrahim está en España por amor. En Granada conoció a su mujer, una compañera de carrera procedente de Almería que se hizo anestesista. Ambos encontraron una oportunidad laboral en Extremadura y hace casi treinta años que trabajan para el SES, antes Insalud. Tienen dos hijos ya adultos con doble nacionalidad. Suelen viajar a Líbano una vez al año.

Después de la de 1982, en 2006 el país de Ibrahim sufrió otra invasión israelí que duró 33 días. Después la ONU emitió una resolución que los dos bandos aceptaron y cesó el fuego, al menos de manera evidente. Hasta ahora. «Mis padres tampoco se movieron de su casa pese a los bombardeos. Yo regresé en 2007 y donde había edificios no quedaba nada», dice haciendo el gesto moviendo la palma de la mano hacia abajo horizontalmente.

Hace ya casi dos semanas que el ejército de Israel ha vuelto a atacar su país. De momento, lo hace desde el aire y se ceba con la capital. «La diferencia con las guerras anteriores es que las armas que usan son mucho más destructivas. Además, con los móviles y la Inteligencia Artificial tienen a todo el mundo fichado. Hezbolá no tiene defensa anti aérea y en mi pueblo mi familia ve drones a diario. Y cuando cae una bomba que pesa una tonelada, no te puedes proteger bajo tierra porque te enterraría, mejor estar fuera». Lo explica gesticulando con la naturalidad de quien ha crecido en un país que no conoce la calma.

Ibrahim se informa por canales libaneses de la última hora y se entera de cada bombardeo en Beirut prácticamente en directo. El día de la conversación se había sabido que esa mañana habían fallecido diez civiles, cinco de ellos médicos, al derrumbarse por los proyectiles un edificio de la capital. «Sí, en Dahie, un suburbio del sur, pero desde esta mañana habrán pasado más cosas», señala sin inmutarse. «Mi país está acostumbrado a vivir así. Ahora estamos aquí tomando un té (junto a la Facultad de Medicina) y si bombardean El Faro seguiríamos tomando el té mientras giramos la cabeza para ver el humo de lejos. Si no te lo tomas así, con tanta tensión durante tantos años la vida sería insoportable», apostilla.

«Mi padre nunca dejó su casa, ni en la guerra de 1982 ni en 2006, ahora se ha ido por la seguridad de sus hijos, y tiene 95 años» Ibrahim Said Tarhini

Él suele ir todos los veranos a Abba, la última vez durante diez días en 2023. En este 2024 no pudo volar porque estaban en máxima alerta tras la mediática emboscada de Hamás en territorio israelí hace ahora un año y siete días, lo que disparó la violencia en la zona.

Ibrahim es muy consciente de geopolítica que rodea cada acción bélica en Oriente Próximo y lamenta que el relato que se imponga en Occidente sea a favor de Israel y que la retórica imperante califique a Hezbolá de grupo terrorista. «Fue una milicia surgida para contener a un ejército, el israelí, cuyo fin último es adueñarse de toda la zona para construir su estado. Con un ejército en condiciones no haría falta Hezbolá», razona. En Extremadura solo conoce a dos libaneses, también médicos, uno de ellos en Badajoz y otro en Mérida. ¿Conoce a algún judío? «No, pero quiero dejar claro que los musulmanes no tenemos problema con los judíos. Compartimos que ambas religiones tenemos un solo dios y en mi país hay hasta 18 confesiones, todas representadas en el parlamento y que respeto (las cita de corrido). El problema es solo con los sionistas de Israel», declara.

Según dice, estos días está recibiendo muchos mensajes de apoyo y como doctor Tarhini que lleva más de cuarenta años en España practicando su religión en libertad, no se alinea con ninguna opción política libanesa. «En cualquier caso –dice– prevalece mi condición de médico. Estoy en contra de todo tipo de matanza porque mi profesión consiste en salvar vidas».