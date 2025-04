Bollos y tortillas

Días atrás se celebró en Badajoz la Fiesta de la Camisa de Cuadros y el día antes se repartieron bollos. Escrito así, parece una ocurrencia ... más de los organizadores de fiestas: si se celebran ya las fiestas del huevo frito con chorizo, de la lluvia bendita, del abrazar a un oso, besar a un pelirrojo o hablar como un pirata, festejar las camisas de cuadros parecería un festejo corriente y hasta poco imaginativo. Sin embargo, se trata de una fiesta con mensaje y, sobre todo, tiene un cariz de aquí estoy yo, no me avergüenzo de nada y, además, me río de los prejuicios, un mensaje que me encanta.

La Fiesta de la Camisa de Cuadros se celebró el 26 de abril, que es justamente el día de la visibilidad lésbica y lo de comer bollos o tortillas no deja de ser, además de una buena decisión gastronómica y un placer sensorial, la manera de decir aquí estamos y mirad cómo nos reímos de los tabúes del lenguaje y de los calificativos pretendidamente despreciativos de bolleras y tortilleras. Nada mejor que reírse de los tabúes, asumirlos e ironizar para normalizar y visibilizar lo que hasta hace nada era ocultación y vergüenza. Por eso, la Fundación Triángulo rotuló una furgoneta con la leyenda 'Telebollo, el horno está para bollos' y repartió precisamente bollos y cruasanes por los medios de comunicación de Badajoz y las instituciones para trasladar el mensaje de la visibilidad lésbica. El año pasado, lo que se repartió fue una tortilla. El origen de la palabra lesbiana ya saben que viene de la isla griega de Lesbos, donde vivía la poetisa Safo, que escribió bellos poemas de amor dedicados a mujeres. En cuanto a lo de bolleras, no tiene nada que ver con bollos ni cruasanes, sino con bueyes, por lo tanto, debería escribirse con y griega. Sería una evolución de la palabra bueyera, es decir, la que tira de los bueyes. El origen de bollera habría que buscarlo, como el de lesbiana, en la antigüedad clásica, en concreto, en unos ritos sagrados, banquetes y orgías femeninas que se celebraban en honor de las diosas lunares, en los que solo participaban mujeres, se bebía hasta embriagarse y había unas sacerdotisas que se encargaban de la fertilidad del sembrado tirando de los bueyes que araban. De ahí provendría lo de boyeras, que ha devenido en bolleras, cambiando el símbolo de los bueyes, un tanto aparatoso, por el de los bollos, más manejable. En cuanto a las tortillas, ahí no hay una explicación etimológica clásica, sino más vulgar pues lo de tortillera vendría de una asociación metafórica entre las tortillas mejicanas, hechas con las manos, y el acto sexual entre mujeres. En Colombia, se diría areperas porque allí se amasan las arepas, no las tortillas. Gastronómicamente, esas tortillas americanas no son las españolas. Allí se amasan, aquí se fríen. Atendiendo a lo gastronómico, el reparto de bollos en lugar de bueyes y de tortillas españolas en vez de mejicanas sería una licencia extremeña, pero es la mejor manera de entender la cuestión que se trata: la visibilidad. El diccionario de la RAE recoge el término tortillera y especifica que se usa como despectivo. Bollera también aparece en el diccionario como término despectivo. Es en ese punto donde la operación «El horno sí está para bollos» de la Fundación Triángulo tiene todo su sentido: desdramatizar las palabras, ironizar sobre esos calificativos y normalizar, en fin, lo que ya era normal en Grecia y en Roma y tanto cuesta normalizar aquí. Bollos, tortillas y camisas de cuadros... Provocar, inquietar, visibilizar para que llegue un día en que nada de esto llame la atención.

