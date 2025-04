La boda de mis amigas

Semana de la Mujer. Las calles llenas de manifestaciones feministas, las teles llenas de reportajes sobre mujeres, los periódicos rebosantes de análisis sobre la discriminación ... por cuestiones de género o identidad... El mundo entero concienciado, lo políticamente correcto dominando el escenario y una pareja de mujeres de Badajoz dispuestas a ser felices e, imbuidas del ambiente de libertad, igualdad y fraternidad, emocionadas ante un momento sublime: casarse.

Así que Mae y Carla (nombres ficticios) se dirigieron a los juzgados de la ciudad de Badajoz con el propósito de iniciar los trámites para su boda, cuya fiesta y culminación será en septiembre, pero cuya burocracia hay que comenzar con mucha antelación pues bien sabido es que casarse por la iglesia, sobre todo si no hay por medio cursillo prematrimonial, es sencillo y rápido, pero hacerlo por el juzgado resulta harto engorroso.

Lo que no imaginaban Mae y Carla es que, además de complicado por el papeleo, también iba a resultar desagradable por tratarse de un enlace matrimonial entre dos chicas. Porque mucho ocho de marzo y muchas consignas, pero las manifestaciones van por un lado y la realidad de la vida circula por carriles más retorcidos.

Así que con tierna inocencia y y dulce ingenuidad, nuestras dos protagonistas fueron a buscar a sus dos testigos, les entregaron un ramito de tulipanes y de esta guisa, con flores y sonrisas, el futuro matrimonio y su testigos, una chica de Badajoz y una muchacha de Brasil, se personaron en el juzgado llenas de ilusión.

No les gustó mucho que las hicieran esperar 20 minutos, a pesar de que allí dentro no parecía que hubiera demasiado estrés. Pero bueno, lo soportaron bien entre unas bromas y unas risas que, poco a poco, perdieron frescura para ganar nervios. Aquello no empezaba, pasaban los minutos y lo que debería ser un día hermoso para dos mujeres, se estaba empezando a agriar. Y entonces apareció el funcionario y todo se aciduló.

No era amable, aunque bueno, en ningún código de eficiencia funcionarial se exige buen rollo. Empezó a barajar los carnés cual partida de 'subastao' y, sin haber avisado de que las testigos debían tener NIF, rechazó a la chica brasileña, a la que ni miraba ni dirigía la palabra, aunque tenía NIE, 20 años en España, examen de conocimiento aprobado y, el colmo de la españolidad, ser costalera en procesiones. La pareja de novias argumentó que aquello era discriminación y el funcionario replicó que aquello era discrecional, se hacía lo que él quería. Así que o buscaban otra testigo o no se iniciaban los trámites.

Encontraron a una amiga levantisca, conocida en el juzgado por acompañar con frecuencia a jóvenes trans y no ceder ni un ápice ante las reticencias. Nada más llegar, amenazó con denunciar el caso en Naciones Unidas, pero al funcionario le dio lo mismo, llevó a las testigos a una sala y dejó al matrimonio en ciernes en otra, aunque no había puerta y hablaban entre las cuatro hasta que el burócrata tronó: «No podéis hablar, estoy flipando con vuestra actitud, si habláis, anulo los trámites porque tengo que interrogar a las testigos para comprobar que os conocen y que no os vais a casar bajo coacción».

Gritado esto, el funcionario las hizo esperar otro buen rato y, ¡por fin!, salió y culminó el proceso prematrimonial, no sin antes lanzar malos augurios del tipo: «Si todo va bien... Esperemos que vaya bien... Ya veremos...». Tras este primer paso nupcial, a Mae se le agarraron los nervios al estómago y no comió y Carla lamenta que algo que debería ser bonito fuera tan desagradable y tan discriminatorio. Mucho 8-M, pero...