Black Friday o picardía

Mi mujer y mi suegra son especialistas en descubrir gangas desde mucho antes de que existiera el Black Friday. En cierta ocasión, hace unos 30 años, al pasar por una tienda de muebles, entraron a curiosear y descubrieron un magnífico sofá. Estaba apartado, rodeado de ... muebles baratos y viejos, pero ellas entendieron enseguida que no era una pieza vulgar. Lo probaron y se sintieron muy cómodas sentadas en él. Pero lo mejor es que, aunque estaba arrumbado con los orejones de polipiel, parecía estar tapizado de una piel magnífica de color miel.

La dueña de la tienda estaba atendiendo a unos clientes en la zona noble, donde se encontraban las mesas de caoba y los aparadores de cerezo. Se demoraba con ellos y los trataba con sumisión y cariño. Cuando se acercó, por fin, ellas se interesaron por el sofá y la señora lo señaló sin entusiasmo, confesó que era un mueble demasiado grande, que en realidad empezaba a estorbarle, y se lo dejó en cien mil pesetas.

Dicho y hecho. Mi mujer, asombrada ante aquella ganga, aceptó el trato, pagó cien mil pesetas y quedó con la dependienta en que, en un rato, vendría a avisarla de que ya se iban a casa y podían llevarle el sofá. Cuando mi mujer y mi suegra volvieron a la mueblería, la dueña las recibió con cara preocupada. Acababa de descubrir que el sillón era de piel de búfalo y que debería de costar el triple de lo que había pedido. Pero claro, ya estaba pagado, la comerciante había firmado y sellado la factura y no podía echarse atrás, así que ese sofá-ganga nos ha acompañado durante un cuarto de siglo.

Efectivamente, resultaba cómodo, su piel era magnífica y era tan grande que podías dormir la siesta en él. Escribo en pasado porque ya no está. Ayer se lo llevaron los chicos de Reto. Con los años, el sofá se había convertido en un mamotreto que ocupaba medio salón. Además, era muy bajo: con los años, levantarse de él se había convertido en un deporte olímpico y, definitivo, el robotino limpiador que ha entrado en casa hace unas semanas y se ha hecho dueño de ella, no cabía debajo del sofá, se atascaba y eso sí que no. Conclusión, ya no puedo dormir la siesta sobre la piel de búfalo de aquella ganga conseguida con ingenio y buen ojo cuando estos recursos sustituían al Black Friday.

Mi mujer y mi suegra vivieron un episodio parecido al del sofá en 1981, cuando buscaban un detalle para regalarme con motivo de la pedida de mano. Ya saben, aquella ceremonia pactada, casposa y un tanto ridícula en la que la familia del novio iba a casa de la novia, pedía su mano, se la concedían y se intercambiaban regalos. El caso es que ellas entraron en una papelería a husmear y descubrieron una pluma ennegrecida. El ojo clínico de ambas se fijó enseguida en que se trataba de una pluma de categoría, preguntaron precio y, como estaba negra y apartada, les pidieron dos duros. No lo dudaron, pagaron y quedaron en que les limpiarían la pluma y en una hora volverían a por ella.

Y se repitió la escena del sofá: la tendera las recibió con cara compungida. La pluma era una Parker de plata con plumín de oro y, limpia, relucía como una joya. Pero estaba pagada y, aunque la señora de la papelería hizo un amago, ya no había marcha atrás. Les envolvió la pluma con un lacito y me la regalaron a cambio de mi mano.

Cuarenta años después, la pluma ha vivido un proceso parecido al del sofá. No la uso hace mucho, está en algún cajón de la casa, de nuevo ennegrecida, y, como el mueble, solo sirve para protagonizar estas historias de gangas extraordinarias de cuando no había Black Friday, sino ingenio, ojo clínico y picardía.