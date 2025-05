El 'Black Friday' exige personal extra en el reparto de paquetería en Extremadura

En 1997 ni existía el 'Black Friday', esa jornada previa a las navidades que los estadounidenses empezaron a promocionar para liberarse de su 'stock' (y ... que es mañana), ni se compraba desde casa a través de un ordenador. Aquel año José García tenía un almacén de artículos de regalo en el polígono El Nevero de Badajoz que salió ardiendo. Solo se salvó el furgón y él se reconvirtió en repartidor. Veinticuatro años después teme no dar abasto llevando los miles de paquetes que transporta durante esta semana, justo cuando las ventas 'online' se multiplican.

«Empecé a repartir por cuatro pueblos. Ahora tengo tres vehículos, uno de ellos de 13 metros cúbicos, y reparto paquetes por toda España. Llevo más de 24 años en el sector y con la pandemia ha habido un 'boom' en el reparto de paquetes, pero es que ahora con el 'Black Friday' y las navidades el trabajo aumenta todavía más», expone el responsable de Logística Extremadura, también conocido como José 'Bellota' por el dibujo de este fruto que exhibe en su logotipo.

Se puede decir que el 'agosto' en este sector empieza en esta semana de noviembre y se prolonga por diciembre y enero, una temporada alta que no existía hace apenas dos décadas cuando casi nadie tenía dirección de correo electrónico.

Juan Arquímedes Martín, otro empresario del sector de la paquetería, este con sede en Trujillo, afronta su cuarto 'Black Friday' pues su empresa es más reciente. «A partir de esta semana el volumen de actividad se incrementa en un 60% o 70%», afirma este extremeño que era carpintero y junto a otro socio se metió en el transporte en junio de 2018 con dos vehículos ligeros. Hoy tiene cinco furgonetas y de cuatro empleados ha pasado a once, ya que trabaja con redes líderes como GLS o Paack que no le dan respiro. Esta semana le ha llegado personal de refuerzo.

Según cuenta José García desde Badajoz, el sector ha experimentado un gran cambio. Cuando él empezó a finales de los noventa no había PDA y reportaba a la central por correo postal una vez a la semana. «Entonces había tres o cuatro empresas de reparto en Badajoz, ahora hay 18 o 20 y todo va con código de barras. Aunque se trabaja más, se gana menos dinero porque hay mucha competencia», añade.

Para no perder mercado, este empresario compró una Citroën Berlingo en octubre del año pasado. El incremento de la actividad es continuo, dice, la cual seguramente le lleve a sumar a una cuarta persona a su plantilla de manera temporal para los meses de noviembre y diciembre.

Juan Arquímedes Martín también necesitará personal extra. El martes empezó una chica en oficinas y esta semana va a comenzar a repartir un conductor extra que se sumará a la red de apoyos que le prestan conductores autónomos por las tardes, ya que su filosofía es que los repartidores de plantilla acaben a las cuatro de la tarde. «Este es un sector que quema mucho –dice–, ya que la tendencia empieza a ser repartir todos los días de la semana porque si no, el lunes se acumula el trabajo, y cualquier incidencia externa te afecta, desde una calle cortada a un robo. Y este negocio no se organiza solo con el conductor que reparte, hay que hacer mucho trabajo de oficina», explica este empresario que cubre los pueblos de la Sierra de Montánchez, Guadalupe, zona de Miajadas y Trujillo.

El 74% del mercado postal

Los datos oficiales más actuales son de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), fueron publicados en diciembre del año pasado y se referían al sector de la paquetería justo antes de la pandemia. Entonces los ingresos totales del mercado postal español crecieron algo más del 9% interanual, hasta los 5.313,6 millones de euros, pero esto ocurrió por un impulso evidente del sector de la paquetería, que ya estaba en alza y acaparó el 74% de los ingresos (3.931,6 millones de euros).

El mismo informe apunta que el producto más demandado era el paquete de hasta 2 kilos, el 52,3% del total. Además, los envíos fueron también mayoritariamente nacionales pues tres de cada cuatro envíos tuvo por origen o destino el territorio español.

También señala que en esta actividad económica hay una concentración por la que los tres principales operadores acaparaban el 45% del mercado en 2019. Por último, hay que saber que el número de operadores postales inscritos en el Registro postal aumentó un 2% en el año 2019 hasta las 1.827 empresas en toda España.

«Empecé en 1997 y ahora se trabaja más, pero se gana menos dinero porque hay más competencia» José García Logística Extremadura

Sin embargo, el sector del reparto de paquetería, aunque crece, aún está desordenado estadísticamente. Según los datos de la Agrupación Gremial de Transportistas de Extremadura, solo en esta comunidad autónoma hay 467 empresas de transporte con vehículos ligeros. «El dato es de 2021 y en realidad la cifra ha descendido –explica Mario Aza, secretario general de la AGT–, pero es porque hay empresas que no necesitan autorización de transporte y muchas no están en la estadística del Ministerio de Fomento. En cambio, hay cada vez más autónomos que no viajan hasta Madrid sino que dedican al reparto local, al tramo final del envío hasta el destinatario».

Estrés durante la mañana

En estos momentos en que el transporte de mercancías vive tiempos convulsos, las empresas del sector señalan que cada vez es más difícil conseguir conductores para rutas internacionales, y algo menos para rutas nacionales porque muchos prefieren el reparto local y dormir a diario en sus casas, no en el camión. Pero este último empleo también tiene sus servidumbres. José García, de Logística Extremadura, explica que lo peor de este trabajo «es que el tiempo está muy medido».

A grandes rasgos, la mayoría de empresas de reparto como la suya tienen el servicio de las farmacias que debe llegar antes de las 12 del mediodía, y una vez entregados los de las 14 horas te puedes relajar algo, dice.

Por otro lado –prosigue– es mejor tener que entregar en empresas. «Los particulares te hacen perder mucho tiempo al tener que aparcar, subir al piso y la posibilidad de que no esté, por eso tratamos de llevarlos de dos y media a tres y media para pillarlos en casa. Hay días que no te da tiempo ni parar a comer».

Cuenta este empresario pacense que sobre las 7 de la tarde paran para hacer facturas, y a partir de las 8 de la tarde salen para Madrid hacia una nave en San Fernando, que es de donde sale la mercancía para toda España, y a la vez el vehículo se trae mercancía para atrás desde la capital.

Subcontratas y poco margen

Que el sector está en auge es obvio y para saber que hay puestos vacantes, sobre todo en estas fechas, solo hace falta entrar en Internet y revisar las ofertas de trabajo. Según Juan Arquímedes Martín, «gente para conducir hay mucha, buenos no tantos, es un sector que en los últimos años se ha profesionalizado y la gente que trabaja con nosotros hemos intentado que no proceda del sector del transporte para evitar algunos vicios. Es cierto que hay mucha actividad, pero muy poco margen de ganancia, así que si de repente tienes una o dos bajas te afecta muchísimo porque se atasca la mercancía y tú tienes unos compromisos de entrega, una locura».

De hecho, Mario Aza, de la Agrupación Gremial de Transportistas de Extremadura, cree que el gran problema que tiene el sector son los precios que se pagan. «Son muy bajos –concluye– ya que las grandes empresas no suelen tener vehículos propios y su trabajo lo realizan subcontratados dejando muy poco margen».