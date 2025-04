El comercio extremeño espera que el Black Friday anime las compras en un otoño flojo

Menos dinero en los bolsillos de los extremeños, pero un puente con menos gente viajando a otras comunidades. Un Black Friday cuyos grandes descuentos solo ... pueden permitirse las grandes superficies, pero un descenso de temperaturas que servirá al fin para vender abrigos y zapatos de invierno. La competencia asumida de las grandes plataformas de venta por Internet este año se compensa con la desaparición del lastre de la pandemia, que reducía los eventos sociales y la venta de fondos de armario para acudir a festejos.

Con todos estos condicionantes afronta el comercio local la recta final del año, que empieza esta semana con el 'Black Friday' y culmina con las compras navideñas. Rosa Gutiérrez no se atreve a pronosticar cómo será la campaña de ventas. Es la gerente de la Asociación de Empresarios de Cáceres (Aeca), y usa adjetivos como «expectantes» mientras define a sus asociados, de edad media-alta, como unos empresarios «resilientes» que han superado ya todo tipo de crisis.

Con todo, Gutiérrez es optimista y habla de que la venta 'on line' que se disparó en 2020 «ha abierto también otras puertas a comercios que han empezado a vender por Internet», para lo cual han hecho cursos muchos empresarios de su asociación, que agrupa a aproximadamente un centenar.

En Mérida, la Asociación de Comerciantes Emerita Augusta, la más representativa del centro, es recelosa del Black Friday. Dice su presidenta, Patricia Llanos que esta campaña importada de Estados Unidos hace ya casi una década, «es solo para las grandes superficies, ya que el pequeño comercio no podemos hacer descuentos tan grandes, y quienes los hacen es con un gran esfuerzo. A los franquiciados sí les viene bien, pero no a otros», señala esta empresaria cacereña que se dedica al textil.

«El Black Friday es para las grandes superficies, el pequeño comercio no puede hacer esos descuentos» Patricia llanos

La cacereña Rosa Gutiérrez, en cambio saluda esta campaña: «al principio costaba entenderla, pero al final se ha visto como una oportunidad más, una acción para conseguir ventas añadidas. Solo el hecho de trabajar el escaparatismo hace que la gente se fije en tu tienda», aseguraba esta semana a HOY.

La iluminación, clave

En general, el 'Black Friday' suele coincidir con el encendido navideño, pero no siempre es así. En Mérida, por ejemplo, el centro se ilumina un día antes, o sea, este jueves. «Viene bien porque a los padres los mueven los hijos y si hay gente en la calle siempre hay un 'picoteo' en las tiendas», afirma Llanos. En Badajoz las luces navideñas se encienden este viernes con el convencimiento de que esta novedad incita a la gente a salir a comprar. De hecho, aunque en la calle Menacho encienden sus propias luces el 2 de diciembre (viernes siguiente), desde este viernes ya decoran los bolardos y ponen alfombras rojas y arbolitos navideños en este tramo peatonal para ambientar cuanto antes la principal calle comercial del centro pacense, ya que el 1 de diciembre es fiesta en Portugal, explica el presidente de la asociación de Comerciantes de la calle Menacho y Adyacentes, Félix Retamar.

En Don Benito, sin embargo, los comerciantes le piden al ayuntamiento que se retrase un poco este encendido porque en esta población este acto incluye a un invitado famoso que resta gente de compras, por lo que competiría con la campaña del Black Friday.

Vanesa Casado, presidenta de la Asociación de Comerciantes de Don Benito, con unas noventa pymes adheridas, explica que en este 2022 se ha contratado a Carlos Sobera para dar más empaque al encendido navideño. «Pedimos que las luces navideñas se activen después del Black Friday y esta vez será el 3 de diciembre porque a las siete de la tarde la gente se va al encendido y eso deja el resto de calles del centro vacías». Se refiere a lo que allí se conoce 'la avenida', que comprende la avenida de la Constitución y la calle Ramón y Cajal, con una hilera de tiendas muy variada. «La estrategia que sí aplica la mayoría de comerciantes por el Black Friday en Don Benito es ampliar el plazo de devoluciones y permitir los cambios hasta el 11 de enero para facilitar así que los clientes anticipen las compras navideñas», explica Casado.

La climatología condiciona

Pero si hay un factor que tiñe toda la campaña navideña que está a punto de comenzar es la inflación galopante y la pérdida de poder adquisitivo de los consumidores.

Patricia Llanos, de la asociación Emerita Augusta, se queja de la «tristeza» que infunde ver a diario los informativos. «El año pasado fue la variante ómicron del coronavirus y ahora nada más que se habla de lo cara que está la cesta de la compra por la inflación, de que no hay gente por las calles, de la subida de la luz,...»

Félix Retamar reconoce que la situación no es precisamente boyante en las familias. «Los datos no son muy halagüeños a nivel nacional, pero para lo bueno y para lo malo a Extremadura las cosas llegan tarde y esta inflación implica vivir más la ciudad porque en otras condiciones la gente sale fuera a otras comunidades a comprar, y esta vez no se espera esa huida masiva a Madrid o Sevilla por el precio del gasoil, así que esperamos recibir público de Badajoz, de la región, donde hay mucho funcionario, y de Portugal, por eso abriremos el 8 de diciembre, aunque sea festivo».

«Este puente no esperamos una huida masiva para comprar en Sevilla o Madrid debido al precio del gasoil» Félix Retamar As. Comerciantes calle Menacho y adyacentes (Badajoz)

«Este Black Friday ampliamos las devoluciones hasta el 11 de enero para que anticipar las compras navideñas» Vanesa Casado Asociación de Comerciantes de Don Benito

En el caso de Mérida, la comerciante Patricia Llanos ha comprobado que en los puentes vienen muchos turistas y desde la pandemia suelen ser españoles. «Nos vienen fenomenal, vienen del norte y, a diferencia de los extranjeros, compran mucho más».

Además Retamar, añade que después de la recesión que causó la pandemia en el comercio solo pueden ir a mejor. «Antes apenas había actos sociales como bodas, bautizos o eventos multitudinarios, pero esto ahora se ha superado, hay más vida social y esto se nota en el consumo», dice este pacense, una reflexión con la que está de acuerdo su homóloga en Don Benito, Vanesa Casado. «Este año va a ser mejor que 2021 porque aquí vivimos mucho de los eventos que con la pandemia no se han podido celebrar, de hecho las previsiones para 2023 son buenas en ese sentido».

Por otro lado, en el caso del textil la climatología suele ser decisiva. Por eso, la mayoría de tiendas han celebrado la llegada del frío. «Hasta ahora el tiempo no ha acompañado en la temporada de otoño, pero en cuanto han bajado las temperaturas hace unos diez días se ha notado un aumento de ventas –expone Félix Retamar desde Badajoz– por eso para este Black Friday, que son la antesala de las compras navideñas las expectativas son bastante buenas y ya vemos más público, ya que la gente se prepara las comidas y cenas de navidad y aprovechan que en nuestro centro comercial abierto hay tiendas muy especializadas con cosas diferentes a las de las grandes marcas y comprar chaquetas o pantalones».

Y aunque en Mérida Patricia Llanos menciona el refrán «calle mojada, calle vacía», Casado, desde Vegas Altas, aplaude la lluvia que está empezando a llegar porque en una región tan agrícola esto significa riqueza, dinero para gastar. «Es que si a todos nos va bien la gente gasta, pero cuando va mal el comercio es el primero que sufre los recortes porque si te falta dinero el que te queda no te lo vas a gastar en un bolso», apunta la presidenta de la principal asociación de Don Benito.

En general, en estas ciudades extremeñas cada zona –centro comercial abierto, la llaman– celebra actividades para atraer a la gente a su calles – «el pequeño comercio general vida y consumidores y administraciones deberían apostar por el centro de las ciudades», dice Retamar– , por eso en los próximos días celebran sorteos como en Don Benito, donde sortean tres lotes de dos decimos de Lotería de Navidad; o Mérida, con el sorteo de una macrocesta valorada en 5.500 euros que luce hasta el Sorteo del Niño para alargar la expectación durante esta campaña, la primera de la postpandemia y marcada por la inflación.