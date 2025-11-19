La biomasa: motor de empleo rural y sistema de prevención de incendios Cuatro expertos ofrecieron su visión sobre la energía renovable en un encuentro organizado por HOY y Acciona

efinir qué es la biomasa es el paso principal para entender en qué consiste y los beneficios que aporta este tipo de energía en la región. José Ignacio Arranz, profesor de la Universidad de Extremadura del departamento de Ingeniería Mecánica, Energética y de los Materiales, abrió la mesa redonda con una explicación clara: se trata de un conjunto de materia orgánica, ya sea de origen vegetal o animal, que puede ser utilizado para uso energético. «Es una definición bastante genérica y que engloba muchas materias, ya que podemos encontrar biomasas sólidas, líquidas, gas, madera, de origen vegetal, animal… Todo es biomasa», añadió el profesor.

Este fue el eje principal de la mesa redonda desarrollada ayer, en el Hospes Palacio de Arenales y que estuvo organizada por HOY con la colaboración de Acciona.

El acto estuvo moderado por José Manuel Martín, redactor de HOY, y además del profesor Arranz contó con la participación de Javier Mezquiriz, responsable de suministro de biomasa en Acciona Energía; Ana Isabel Parralejo, investigadora del área de Cultivos Energéticos: Biomasa, Biogás y Biocombustibles de Cicytex, y David Parra, responsable del departamento de hidrógeno y power-to-x del Centro Ibérico de Investigación en Almacenamiento Energético (CIIAE).

Los expertos recordaron que la biomasa puede obtenerse de origen forestal, agrícola, agroindustrial (como el hueso de la aceituna, cáscaras de frutos secos) o ganaderos. En cuanto los usos tiene dos grandes aplicaciones: generación térmica, como la calefacción, o procesos industriales con altas temperaturas donde la electrificación es difícil.

En cuanto a las características, Arranz destacó que se trata de una forma de generación de energía renovable.Es cierto que emite CO2 en su quema, pero se consideran de emisiones neutras. Además, se trata de un recurso gestionable, porque permite controlar cuánto y cuándo se genera la energía, y cuyo uso obliga a una gestión sostenible del territorio.Es decir, conlleva avances en la protección contra incendios y en el desarrollo del medio rural.

Precisamente el desarrollo rural fue otro de los pilares que Mezquiriz puso sobre la mesa. «En Extremadura tenemos dos plantas: una en Miajadas, la primera de España que usa biomasa leñosa como combustible, y la nueva de Logrosán, una planta de 50 megavatios (MW)», explicó

El responsable de Acciona destacó el impacto socioeconómico que genera esta energía. Solo este año, de los casi 50.000 empleos vinculados a la actividad, únicamente 28.000 pertenecen directamente al área energética. El resto se distribuye en una amplia cadena de suministro ligada al territorio. «Es una cadena que se vincula a los municipios y a los pueblos», insistió.

Además, Mezquiriz, explicó que en Logrosán, solo en la cadena de suministro trabajarán unas 250 personas de manera constante, una cifra que asciende hasta las 900 si se suman los empleos indirectos.

Limpieza del monte

Los incendios sufridos este verano en Extremadura también aparecieron en el debate. Los ponentes coincidieron en que la biomasa, gracias a la limpieza y gestión del monte que requiere su explotación, se presenta como una de las opciones capaces de reducir la carga de combustible forestal y, con ello, la intensidad de los fuegos. «Si nosotros queremos luchar contra esa problemática se necesita un trabajo continuo de clareo. Además, si se alternan los terrenos y se eligen los cultivos que mejor se adaptan a cada zona se puede conseguir que el riesgo de incendios sea mucho menor», explicó Parralejo.

La investigadora mencionó igualmente la producción de biogás mediante biomasa y aclaró que «ya hay varios proyectos con licencia concedida para iniciar las obras».

En esa línea, aseguró que Extremadura es una de las comunidades autónomas con mejores condiciones para el desarrollo del sector de la biomasa. «Extremadura es una de las comunidades con mejores condiciones para desarrollar este tipo de procesos. Y creo que somos las que estamos más capacitadas para ello», detalló Parralejo.

Todo esto se suma a las soluciones para poder mitigar el cambio climático y uno de ellas son la energías renovables. «Partimos de una base que ya nadie discute: hay evidencia científica de que el cambio climático es un problema causado por la actividad humana. Desde ese punto de partida, existen varias opciones para mitigarlo: las energías renovables y la eficiencia energética», dejó claro el marco Parra.

El experto también aprovechó para comentar la futura normativa en cuanto emisiones. «Los objetivos son claros, para 2030, una reducción del 55% y del 90% para 20240. El precio de las emisiones seguirá subiendo, lo que obligará a industrias a buscar alternativas. La biomasa será una de ellas», sentenció.

Ampliar ¿Cómo funciona una planta? «Una planta de biomasa para generación eléctrica funciona de forma similar a una central térmica convencional de combustible fósil», explicó el profesor universitario José Ignacio Arranz. El proceso comienza con la preparación del combustible, ya que la biomasa llega prácticamente en estado natural: tocones, restos de poda... Esa materia prima se combustiona en una caldera y los gases calientes producto de esa combustión ceden este calor al agua (a través de una serie de intercambiadores), que se calienta tanto que se evapora y se introduce en una turbina que gira y que está acoplada a un alternador, para producir electricidad que se vuelca a la red. La eficiencia eléctrica suele estar entre el 30%, pero en redes de calor se alcanzan eficiencias globales superiores al 80%.