Ya tengo billete en el Alvia

Ya tengo billetes del Alvia para ir a Madrid. Como buen friki de los trenes, el viernes a las ocho de la mañana estaba frente ... al ordenador preparado para coger uno de los miles de billetes en oferta. Mi gozo se quedó en un pozo porque a esa hora salía en la pantalla el mismo mensaje que aparece desde hace semanas: El trayecto Cáceres-Madrid no se encuentra disponible para la venta en estos momentos. Me dejé llevar un rato por el deporte regional, despotricar contra Renfe, y me fui a mis quehaceres.

Por la tarde, volví a probar suerte y... ¡Oh felicidad, oh éxtasis que nunca entenderán quienes no sean frikis de los trenes! Conseguí dos billetes para ir a Madrid desde Cáceres en el 'tren digno' por 12,20 euros en primera clase (confort) con tarjeta dorada más el sacaperras cínico de 5 euros por escoger asiento (17,20 en total). Para mí fue como si hubiera cambiado el signo de los tiempos. Por fin iba a viajar desde Extremadura en un tren cómodo y razonablemente rápido y a llegar a Madrid en el mismo tiempo, más o menos, que si fuera en coche: tres horas y cuatro minutos, pero con la ventaja de no tener que buscar aparcamiento y un ahorro de dinero considerable: 34,40 euros ida y vuelta frente a los 80-90 que cuesta el mismo viaje en automóvil.

No estoy exagerando ni haciéndome el gracioso cuando confieso que se me hizo un nudo en la garganta al tener los billetes en mi mano. Y algo de importancia debía de tener el asunto porque cuando salí de casa por la tarde, me preguntaron tres familiares y cuatro conocidos que si ya tenía billetes de tren, preguntaban por preguntar, por sacar el tema, pero se quedaban sorprendidos cuando les decía que sí, que ya los había comprado. Alguno no se lo creía, como si fuera un milagro imposible, pero se los mostraba en el móvil y se sorprendían mucho.

Para entender mi emoción, hay que saber que servidor era uno de esos locos de los ferrocarriles que iba a Badajoz en tren: un viaje de casi dos horas con un traqueteo infernal hasta Mérida. Ahora tardaré como por la autovía: una hora y 14 minutos. Y en Navalmoral estaré en una hora y cuatro minutos. ¿Pero y si quiero viajar a Plasencia? Se acabaron las emociones y empiezan las quejas. A partir del 18 de julio, no se pueden comprar billetes a Plasencia. El 18, se puede hacer el viaje desde Cáceres en una hora. Después, nada de nada. Es alucinante que hayan arreglado la estación y no se pueda ni coger billete.

Acabadas las 'frikiemociones', volvamos al deporte regional de criticar a Renfe. En primer lugar, está la marginación de Plasencia en los recorridos anunciados (¡no prevén ni enlaces lanzadera!). Supongo que será un problema temporal, pero resulta lacerante e incomprensible el desprecio. Después está la cicatería: esperábamos media docena de trenes dignos entre Badajoz y Madrid y resulta que solo van a poner uno. ¿Pero no iban a destinar 14 a Extremadura? Yo creo que en Renfe están hechos un lío. Se puede comprobar intentando pillar billetes en la web. El lunes 18 hay tres trenes y a partir del martes 19, solo hay dos trenes a la venta durante la semana y uno los sábados.

Eso sí, mejoran los enlaces. Con los nuevos trenes se pueden comprar billetes combinados Alvia-AVE o Alvia-Alvia para el 19 de julio de Badajoz (7.25 horas) o Cáceres (8.39) (el precio es el mismo desde ambas capitales) a Barcelona (llegada 16.22 horas-42 euros), Valencia (15.58-47), La Coruña (18.18-31), Valladolid (15.39-36), Alicante (17.14-33), Pamplona (18.28-31), Gijón (20.13-47) o Zaragoza (15.51-39). No es Jauja, pero vamos avanzando.