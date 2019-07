El bien común LA CAJA NEGRA Imagen de archivo de la representación de 'Prometeo' en el Teatro Romano de Mérida. / J. M. R MARIO QUINTANA Domingo, 28 julio 2019, 08:30

NO hay que engañarse, una muerte a tiempo garantiza una muesca en la Historia. En ocasiones no tanto por méritos como por la falta de oportunidades para arruinar un buen divagar en la vida. El ejemplo más notable es Lennon frente a McCartney o Kennedy frente a Nixon. Por ahondar, al borde de que el Apollo 11 llegara a la luna, Nixon maquinaba un mensaje B dirigido a la nación. El presidente estadounidense era consciente de que el alunizaje señalaría a Kennedy en las notas de Historia; si moría la tripulación, sería el propio Nixon el único responsable de tal desgracia.

Pienso en ello mientras degusto la última obra de García Montero a propósito de Prometeo. El dios, envejecido, aconseja a su yo joven a fin de aventurarse unos buenos recuerdos y devenires. Asegura así la descendencia que lleve al primer dios humano capaz de acabar con el poder omnipresente de Zeus. Vive España días en los que Zeus, encarnado en nuestra democracia joven pero atenuada, pesa sobre los hombros con una temerosa memoria dictatorial demasiado pesada. Confiar en la disposición y disuasión entre intereses políticos en favor del bien común es sinónimo de una democracia que empieza a resultar arcaica, encadenada al deber de Estado que salvó al país de la continuidad del absolutismo, pero no aplicable a los usos parlamentarios actuales: carentes de oratoria, respeto y sentido común.

El poder unilateral de las ansiadas mayorías absolutas, pese a democrático, no es garantía de desarrollo ni buenas prácticas. Convendría remodelar el sistema hacia una elección paralela y democrática de sapientes y tecnócratas de diversa ideología a fin de garantizar gobiernos de acción única y duradera, grandes pasos de la nación y legislación efectiva, lejos del vuelco de ideas al que nos vemos sometidos con la llegada al mando de cada partido. Un consejo de sabios multipartido como compañía selecta del ganador electoral. Para la generación mejor preparada de la historia no es un asunto baladí, es un acto de fe hacia el bien común. La ausencia de ego y poder es aburrida, pero en este caso derrumbaría el marketing ideológico a fin de aunar ideas pulidas con vistas de futuro, que no de rédito y aplauso.

La figura del héroe/líder ha caído en desgracia. En pleno julio, no estaría de más prestar atención al Tour para aprender a dominar los entresijos del poder. Un grupo de gregarios aúpa sin miramientos al líder hasta lo más alto. Cuando las fuerzas no son suficientes y se pierde el liderato, como ocurrió hace días con el francés Alaphilippe –maillot amarillo por asombro– es el propio líder quien se juega la vida en el descenso, adelantando a sus competidores. No eres lo que vales, eres lo que sabes, a sabiendas de que de un día para otro apenas eres nadie. Por cierto, volviendo al principio ¿sabían que Linda McCartney gastó parte de su fortuna en patrocinar bajo su nombre un equipo ciclista?

A veces sí, morirse a tiempo es un alivio de ver Troya caer, andará pensando desde el trono de la oratoria, Rubalcaba.