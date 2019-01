Bertín Osborne, La Vox

Comimos 12 uvas y no nos atragantamos de milagro: las que había comprado mi suegra tenían unos pipos tan grandes como la propia fruta. Brindamos sin glamour, con sidra El Gaitero, pero en Nochevieja, mi suegra manda. Después nos sentamos a ver la tele. Desde hace unos años, ponemos La 2 y vemos 'Cachitos de hierro y cromo'. Ya saben, ese programa en el que se suceden vídeos musicales de hace años rotulados con comentarios divertidos y políticamente incorrectos. Es un programa intergeneracional que le gusta a mi suegra, a mi mujer y a mi hijo. A mí, me encanta.

Este año, a eso de las dos de la madrugada, apareció un 'cachito' de un recital de Bertín Osborne en un teatro. Cantaba 'New York, New York' en inglés, jugando a ser Sinatra, y el rótulo que ilustraba su interpretación nos hizo sonreír: «La Vox». A esas horas de la madrugada y tras dos copas de sidra El Gaitero, uno se pone trascendental y empieza a pensar si será bueno combatir los radicalismos con ironía y riéndose de ellos, si será mejor no hacerles caso, si será preferible hacer una crítica feroz...

El tema ha sido objeto de debate entre los periodistas de Europa y América durante los últimos años a raíz de la aparición de líderes como Marine Le Pen, Salvini, Bolsonaro, Trump, Orbán o Nigel Farage. Para detener el auge de este radicalismo populista de extrema derecha, primero hubo un movimiento de bromas, ironía y despreciativa superioridad. Como aquello no funcionaba, siguió una etapa de ataques rigurosos desmontando sus postulados. Pero los radicalismos, subidos al potro desbocado de la crisis, seguían creciendo y se optó por la ignorancia: no hablemos tanto de los radicalismos extremos y así dejarán de tener fuerza.

Ahora, en España, estamos en la fase ironía y bromas sobre las propuestas rancias de la extrema derecha. El propio titular de este artículo participa de esa corriente de tomarse Vox a broma, como una excentricidad con música de Bertín Osborne y Morante de la Puebla a caballo. Pero es un error. No hay ninguna receta mágica, tampoco la risa, para frenar los radicalismos peligrosos que podrían llevarnos al abismo salvo una muy sencilla: hacer periodismo y contar lo que pasa. Pero cuidado, contar lo que pasa, no lo que proporciona más audiencia.

Vuelvo a mi suegra, que es como la vida misma. Como saben, vive enfrente de mí. A veces, voy a su casa relajado y tranquilo y vuelvo tenso y preocupado. Me siento con ella frente al televisor y asisto a una cadena de sucesos tremendos e irritantes donde nunca faltan tres elementos: asesinos que salen de la cárcel para violar y matar, inmigrantes de raza negra saltando vallas o llegando en pateras y Puigdemont.

No digo que esos tres temas no sean noticias importantes, digo que no puede ser que las imágenes de los saltos de la valla de Ceuta se repitan día tras día en diciembre, aunque sucedieran en agosto, no puede ser que llevemos un mes hablando del mismo asesinato, no puede ser que Puigdemont abra informativos hasta cuando se despeina. Sumémosle imágenes de crímenes repetidas una y otra vez, declaraciones incendiarias de políticos y Cataluña por encima de todo y tendremos el cóctel perfecto para animar los radicalismos.

Vuelvo de casa de mi suegra creyendo que vivo en un país violento y destrozado necesitado de mano dura hasta que reflexiono y recuerdo los datos rigurosos: vivo en la época menos violenta de la historia, en el menos violento de los cinco continentes, en el país con el menor índice de violencia de Europa y en la ciudad menos violenta de España.

Y entonces, me siento frente al ordenador y hago política, es decir, escribo sobre la normalidad, sobre lo que de verdad nos pasa: brindar con sidra, un hotel en Piornal, el acento extremeño, el yoga, los niños preguntones... La única manera de luchar contra los radicalismos es asumir que no vivimos tan mal.