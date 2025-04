Berta consigue al fin su plaza MIR

Javier Mendoza Lunes, 4 de septiembre 2023, 07:33 | Actualizado 09:56h. Comenta Compartir

En 2017, la vida de Berta Domínguez Hurtado dio un giro de 180 grados. Estudiaba Medicina en Salamanca con el objetivo de perseguir su sueño de ser cirujana y seguir la estela de su padre, el cirujano y músico José Luis Domínguez Tristancho. Se fue de fiesta con unos compañeros de carrera y se tiró a la piscina, como a ella le gustaba hacer. Sin embargo, la cotidianidad se transformó en pesadilla. Berta se golpeó con la cabeza en el fondo. Quedó inconsciente y fue sacada de la piscina por sus compañeros de forma inmediata. Al principio, el golpe no parecía ser grave. Sin embargo, la cara del médico que la operó en la UCI cuando despertó del golpe no era nada buena: el golpe se convierte en tetraplejía.

Empezó un periplo de terapias que tuvo que ir compaginando con la carrera. A pesar de todas las dificultades, consiguió titularse en Medicina. A partir de ahí, comienza otro periplo para Berta: el temido examen de médico interno residente, conocido como MIR. Antes del golpe, ella quería ser cirujana como su padre. Tras sufrirlo, pensó en hacer Psiquiatría ya que no requería muchos movimientos físicos al tener el cuerpo prácticamente inmovilizado. Sin embargo, la nota que sacó en el examen no le llegó. Quedó en el puesto 8.171 y Psiquiatría está reservada para los mil primeros.

Optó por escoger Medicina Familiar y Comunitaria en el Hospital 12 de Octubre de Madrid convencida de que recibiría una formación adaptada a su situación. Sin embargo, el 17 de mayo recibe otro duro golpe en forma de escueto correo electrónico cinco días antes de su incorporación. La Unidad de Riesgos Laborales del hospital le comunicaba que no era apta por su discapacidad.

Así se lo hicieron saber a Berta incluso al rubricar el contrato: «Fui a firmarlo y sólo con verme entrar en el hospital con una silla de ruedas, la médico me dijo que no, que tenía que presentar un informe del estado de mi neurología. Ni se me hizo un estudio ni nada».

HOY adelantó la historia de Berta, y luego muchos medios de comunicación se hicieron eco de ella. Incluso llegó a las manos del ministro de Sanidad, José Miñones, quien declaró que «los derechos de todas las personas con discapacidad están garantizados». Así el 24 de julio, la vida de Berta cambia de rumbo.

Plaza con sabor amargo

Es en esa fecha cuando la hija de José Luis Domínguez Tristancho, con el que comparte incluso su pasión por la música de los Beatles cuando cantaron 'Here Comes the Sun' en el Teatro Romano de Mérida siendo una cría, consiguió un gran paso en su sueño al conseguir una plaza en la especialidad de Medicina Preventiva en el Hospital Rey Juan Carlos de Madrid.

Esta especialidad consiste en la prevención de enfermedades tanto dentro como fuera del ámbito sanitario. Según Berta, los preventivos son «los policías de la medicina y desarrollan una labor muy importante, ya que conseguimos mejorar la vida de las personas y reducir su estancia en el hospital». Ahora se siente atraída por una rama que en un principio no le llamó la atención, pero a la que le ha cogido el gustillo. «Estoy descubriendo de la especialidad cosas que sinceramente no me las esperaba y me gustan bastante», dice Berta

Piensa que podría hacer otras especialidades, pero opina que el sistema de formación MIR es bastante obsoleto y debería potenciar las capacidades individuales de cada médico y adaptarse a su situación.

Sin embargo, su cambio de vida también la está haciendo vivir un tiempo amargo ya que ha tenido que renunciar a la rehabilitación, parte fundamental en la recuperación de su golpe. Trabaja de ocho a tres en el hospital y tiene que pasar muchas horas sentada en la silla, algo a lo que ella no estaba acostumbrada.

Esto le provoca hinchazón en los pies, en las piernas, malestar… Diferentes dolores que ella controlaba gracias a la rehabilitación y que ahora mismo le falta. A esto se añade la carencia de tiempo: «El centro al que asisto cierra a las seis y no me da tiempo. Tengo que buscar otros y ver qué opciones me dan y si se ajustan a mis necesidades y al tiempo que tengo para hacer las cosas».

Resaca emocional

Además de no tener rehabilitación, sigue teniendo lo que ella denomina «resaca emocional». Después del 'no apto' en el 12 de Octubre, empezó a acumular un sentimiento de rabia e impotencia con la administración que mantiene en la actualidad. A pesar de que las vacaciones con su familia la han relajado, esa rabia se ha convertido en una decepción con el sistema administrativo al conseguir la plaza, sentirse más estable y tener una rutina.

Está cansada, apenas duerme por las noches y hasta ha sufrido una bajada de tensión en el trabajo. Sin embargo, tiene la suerte de sentirse realmente integrada en su nuevo entorno laboral. «Tengo unos compañeros increíbles y en el hospital me están tratando de maravilla. Atienden perfectamente mis necesidades y todo lo que les he explicado acerca de lo que no necesitan saber lo han aplicado a la perfección. Por ejemplo: yo no puedo hacer una reanimación cardiopulmonar pero sé cómo se hace y se lo puedo indicar a ellos. Es lo que he hecho en mi entorno laboral cuando, por poner otro ejemplo, me dio un espasmo en las piernas. Se enteraron, me las tuvieron que colocar y les expliqué lo que tenían que hacer sin problemas».

A pesar de que se siente integrada, no olvida lo que ha vivido entre un hospital y otro. Por eso, considera que queda mucho por pelear e insiste en la obsolescencia de la formación MIR y que debería estar personalizada. Espera seguir luchando dentro de unos meses para que ninguna otra persona pase por su situación.