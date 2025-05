Berlusconi, en Cáceres

Dentro de tres meses, está prevista en Cáceres una reunión del nuevo Consejo EJCS de los ministros de Cultura y Deporte de la Unión Europea. ... Será el 25 y 26 de septiembre, un lunes y un martes. Eso era lo previsto cuando gobernaban Sánchez, Salaya y Vara y se supone que no habrá cambios.

Las cumbres europeas son un acontecimiento sumamente entretenido y pintoresco. Las ciudades se llenan de coches oficiales con las sirenas puestas recorriendo las calles a toda pastilla. Vendrán 27 ministros, jefes de gabinete y prensa y asesores y la aglomeración de periodistas será inaudita. Lo más parecido a una llegada de la Vuelta Ciclista a España

Todo esto deja dinero, noticias, curiosidades y algo de presencia en los medios. Digo algo porque una reunión de ministros de Cultura y Deporte no creo que abra ningún Telediario. Otra cosa fue la reunión de ministros de Asuntos Exteriores el 8 y el 9 de febrero de 2002 también en Cáceres. Esa sí abrió los informativos. Las reuniones se celebraron en el centro cultural San Francisco y en el hotel NH, que entonces pertenecía a la cadena Meliá. Hubo en Cáceres tal cantidad de periodistas esos días que los fotógrafos de prensa cargaban con escaleras metálicas para poder subirse a ellas y fotografiar a los cancilleres europeos entre los que, sin duda, destacaba Silvio Berlusconi. Lo recuerdo bajando del hotel al ayuntamiento por Gran Vía saludando a quienes lo aclamaban desde las aceras y los balcones. Fue al llegar ante la casa consistorial, en las escaleras, cuando hizo el famoso gesto de ponerle unos cuernos a Josep Piqué como si fuera gamberrete en vez de canciller.

Los ministros hablaron más bien de generalidades. Entre los temas que se tocaron de soslayo estuvo la situación en Israel y Palestina. Yo cubría la cumbre con unos colegas: ellos escribían de la parte seria y yo me fijaba en las notas de color. En lo serio, titulamos que la paz en Oriente Medio se decidía en Cáceres y los periodistas veteranos, corresponsales en la Unión Europea, alucinaban y nos preguntaban que de dónde habíamos sacado aquella información tan llamativa como aventurada.

Para escribir la crónica de ambiente y teniendo en cuenta que competía con periodistas consagrados y medios internacionales, entendí que debía agenciármelas como fuera para contar lo que nadie iba a contar. Si mis compañeros habían asombrado con su titular sobre Oriente Medio, yo tenía que asombrar con pinceladas exclusivas. Para ello, aproveché que permitieron a los fotógrafos pasar al comedor de los ministros durante tres minutos.

Así que me agencié una cámara fotográfica, me colé en el comedor del Meliá y pude comprobar que el ministro portugués, cuyo partido acababa de perder las elecciones, estaba más solo que la una, que Berlusconi contaba chascarrillos, Piqué tomaba apuntes y el ministro alemán hablaba en voz baja con el francés en un aparte.

Conseguí el menú gracias a mi vecina camarera y salí con los fotógrafos. Ya tenía datos para escribir algo divertido. El problema fue que los italianos se habían fijado en un fotógrafo con un solo brazo que no hizo una miserable foto porque, entre otras cosas, no podía sostener la cámara y disparar a la vez. Así que se quejaron al servicio de seguridad de la Moncloa. Esa tarde, en San Francisco, se me acercó un señor bajito y me dijo al oído que me iba a quitar el carné de periodista por haberme colado en la comida. Aunque no tenía carné y no me podía quitar nada, la voz del 'secreta' aquel acongojaba y no la olvido. Así que en septiembre, cuando lleguen a Cáceres 27 ministros, me estaré quietecito.