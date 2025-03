«El caso de Don Benito muestra que la violencia de género en los más jóvenes ha aumentado»

El protocolo de intervención para mujeres víctimas de violencia de género se activó de inmediato para atender a la joven de 22 años que ... el 9 de abril resultó herida de gravedad tras ser acuchillada por su pareja, un hombre de 28 años, en Don Benito. Por un lado, se activaron los mecanismos de protección de la víctima y, por otro, los de atención psicológica y asesoramiento jurídico con los que cuenta la Red Extremeña de Atención a Víctimas de Violencia de Género. Un trabajo coordinado que valora de forma positiva Estela Contreras, directora general del Instituto de la Mujer de Extremadura (IMEX).

«Lo más importante, una vez más, fue la gran coordinación entre todos los dispositivos de la Junta de Extremadura, junto con Delegación de Gobierno, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, especialmente de la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer (UFAM), para estar ahí en el momento que sucede un caso de violencia de género», resalta Contreras que incluye también las oficinas de igualdad o los puntos de atención psicológica, entre otros recursos.

En el caso de Don Benito, explica Contreras, todo este protocolo coordinado se activa de oficio, en primer lugar, con la protección de la víctima por parte de la UFAM. «Y, de manera paralela, se hace esa protección, la denuncia llega al juzgado y se empiezan a coordinar todos los dispositivos de acogida, psicología y atención jurídica», prosigue.

«La sociedad no debemos ser cómplice del silencio; cualquier día, al lado de tu puerta, te encuentras a una mujer asesinada»

Para ello, se cuenta con un equipo propio de psicólogos, pero además existe un convenio con el Colegio de Psicología que interviene de manera urgente en casos como este «extremadamente grave y que en Extremadura hace mucho tiempo que no vivíamos algo parecido, por suerte, podemos contar que esta joven está viva y que no hay una menor que se queda sin madre». Así, en primera instancia, interviene el Colegio de Psicología que se pone en contacto rápidamente con la psicóloga del hospital «que ha estado desde un primer momento atendiéndola hasta que al día siguiente la compañera del Punto de Atención Psicológica interviene».

Por otra parte, existe una red de psicólogos que atiende a los menores de forma especializada, un recurso activado en este caso pues la pareja tiene una hija pequeña que no se encontraba en la vivienda familiar cuando ocurrieron los hechos. «No sabemos lo que ha vivido esa menor; se observará para que podamos a través de su madre empezar a trabajar también con ella», afirma Contreras. Y es que, pese a que no constan denuncias previas, no se descarta que la mujer ya fuera víctima previamente de malos tratos. «La atención psicológica hace también que esa mujer vaya siendo consciente de esa realidad en la que vive y ha vivido», añade.

Además de esa atención psicológica, también existe un convenio con el Colegio de Abogacía «muy importante en ese primer momento en el que la mujer no sabe siquiera cómo relatar lo que le está pasando o lo que ha ocurrido; gracias a estos convenios, podemos estar los 365 días del año».

Para Estela Contreras es también importante destacar la juventud tanto de la víctima como del presunto agresor, ambos por debajo de los 30 años. «La violencia de género en los más jóvenes también ha aumentado, nos llama la atención y debemos poner todo el énfasis en ello», advierte, «ellas no son conscientes de que están siendo víctimas de violencia de género, porque ahora se ejerce de otra manera: en redes sociales, ciberacoso y control de los teléfonos móviles, entre otros».

Por último, recuerda también el importante papel que juega la sociedad «que tiene que ser parte de la solución y no cómplice del silencio; debemos estar atentos y denunciarlo antes de que puedan pasar cosas como las que han ocurrido en Don Benito que podría haber sido una tragedia, es algo que sigue pasando y debemos ser conscientes de ello, de que cualquier día, al lado de tu puerta, te encuentras a una mujer asesinada».