«Si se bendicen animales y bancos, ¿por qué no a una pareja gay?»

Los 54 años que lleva en Miajadas han convertido al párroco Enrique Gómez en vecino de la localidad cacereña por méritos propios. Procedente de Talayuela, de familia humilde e hijo de un cortador de pinos, inició su camino junto a Dios porque quería acercar a Jesucristo a su familia. Al filo de los 24 años se ordenó como sacerdote y al poco llegó a Miajadas, en 1968, como ayudante del párroco Agustín Cornejo, el querido don Agustín, que falleció el pasado mayo.

En su trabajo y en su vida ha aplicado una visión pastoral 'de salida', donde la Iglesia debe salir a conocer la realidad, sumergirse en la sociedad, uniendo fe y vida.

Enrique asevera que la Iglesia tiene unos retos importantes a los que tiene que ir respondiendo. Opina que, si bendicen todo, como animales e incluso bancos, «¿por qué no a una pareja gay o lesbiana? Hay grupos cristianos gays que pertenecen a grupos de la Iglesia y lo están pidiendo». Pero no acaba ahí, porque continúa hablando del acceso de la mujer a ciertos ministerios de la Iglesia: «¿Por qué no puede acceder la mujer al sacerdocio? ¿O a ser diaconisa?» Y continúa hablando sobre el reto de llegar a los jóvenes: «Existe un alejamiento, tenemos que mostrarles que la fe no les va a cortar libertad».

Don Enrique y don Agustín han sido siempre 'curas del pueblo', con una gran labor social.

Trabajando en hoteles

En el verano del 72 y del 73 decidieron acompañar a los miajadeños que habían emigrado a Francia a trabajar en los hoteles, y eso mismo hicieron, trabajaron con ellos, vivieron la experiencia.

En el año 74 llegó el bombazo que les llevó a todos los medios de comunicación: 'Dos curas de Miajadas, multados con 5 duros', así rezaba el titular del Diario HOY. Les pareció una injusticia que un edificio subvencionado por el Estado a un señor particular para convertirse en un centro educativo llevase ocho años cerrado, y con la recogida de firmas no consiguieron nada, por lo que fueron ellos quienes decidieron encerrarse. «En aquellos años la provocación del orden público era lo que funcionaba. La multa fue pagada con una colecta de todo el pueblo, que nos apoyaba», recuerda Enrique.

Por aquel entonces la Iglesia tenía un poder muy importante, por lo que el juicio no llegó a mayores y consiguieron que el edificio pasara a manos del Estado y se abriera como instituto. Sin embargo, ellos dos no pudieron dar clases de Religión en el centro educativo.

Su implicación en la sociedad no queda ahí. En el año 76 y 77, apoyaron a los trabajadores del campo en las movilizaciones, puesto que «los contratos eran una vergüenza y los trabajadores reivindicaban lo que merecían», asegura. También ha colaborado con las asociaciones Amat y Alrex, y además continúa realizando campamentos de verano en La Vera desde hace casi 40 años dirigidos a adolescentes de entre 9 y 16 años.

En los 80, tanto don Enrique como don Agustín fueron nombrados párrocos, y decidieron formar equipo y comunidad unificando las parroquias de Santiago y Belén, a las que posteriormente se sumó el templo de Guadalupe tras su creación. Esta comunidad de parroquias les costó un enfrentamiento por parte de algunos vecinos que no compartían esa idea de unión. Precisamente, al preguntarle sobre el que fue su compañero de grandes fatigas y mayores logros, no puede evitar emocionarse: «Hace poco una chica joven se me acercó a darme sus condolencias y me dijo: 'Agustín era un hombre de Dios que ha acercado a muchos hombres a Dios'. Así era él, de una bondad grande».

