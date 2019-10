Bello, el concejal Quijote

El domingo 13 de octubre, se publicaba en HOY una interesante entrevista de Manu Núñez a un concejal. ¿De qué ciudad era responsable de Urbanismo el edil entrevistado? Les doy una pista extraída de la entrevista: en esa ciudad, están firmemente ancladas en el imaginario colectivo estas creencias o realidades: se tarda mucho en conceder licencia para abrir un comercio o empresa, se pide documentación por triplicado y todo es exasperantemente lento cuando se trata de instalar un negocio.

Con estas pistas, es fácil adivinar que estamos hablando de Cáceres, esa ciudad donde es lugar común que intentar invertir empresarialmente es para echarse a llorar. Solo un ejemplo: Javier Rolo-Page, tres másteres, una licenciatura en Económicas, estudiante de Historia; su socio, Ramón García-Ontiveros, licenciado en Biblioteconomía y Documentación, ocho años haciendo cerveza. Ambos habían estudiado en Badajoz y decidieron montar una industria en Cáceres. Hicieron números y se plantearon abrir una fábrica de cerveza artesana. Fue entonces cuando sus ilusiones y sus números se estrellaron contra la burocracia cacereña.

«Teníamos el local y todo lo necesario para empezar a producir, pero las trabas que encontramos en Cáceres fueron tan kafkianas y de tal calibre que probamos suerte en Trujillo, donde todo fueron facilidades», explicaba Javier.

¿Se puede acabar con el Cáceres kafkiano? El entrevistado el 13 de octubre en HOY lo intenta. Se trata de José Ramón Bello (Cáceres, 1977), concejal de Urbanismo y Patrimonio. Leyendo la entrevista, podrá argumentarse que solo son buenas palabras, pero si se lee con atención, se llega a dos conclusiones: Bello cree en esas buenas palabras y, desde luego, las repite tanto y con tal énfasis que contagian ilusión.

A lo largo de la entrevista, el concejal utiliza tres veces el verbo facilitar, dos veces el verbo agilizar y emplea también reconducir, atraer, tramitar, eliminar limitaciones, fomentar, desbloquear, acompañar, ayudar, modificar, resolver. No se pueden emplear tantos verbos con parecida carga semántica en una página y no creer en lo que se dice.

Habla José Ramón Bello de que hay problemas en el ayuntamiento como falta de medios y de previsión, jubilaciones de jefes de áreas estratégicas que no se cubren y todo ello lleva a la conclusión de que Cáceres no puede poner trabas a los inversores. Sin embargo, la idea firmemente extendida en la ciudad, sobre todo entre los pequeños empresarios, es que resulta más fácil instalarse en Mérida, Badajoz, Plasencia... o Trujillo que en Cáceres.

Bello reconoce que la última razón para que no avance algo va a ser el Ayuntamiento. El concejal asegura que si hay que modificar 20 veces el PGOU para que venga una empresa, se modifica y punto. Voluntad no le falta para enfrentarse a pecho descubierto con una situación viciada, enquistada y llena de inercias fatales.

En Cáceres, invertir es desesperarse. Hay inversiones pendientes de realizarse desde 2013 por cuestiones urbanísticas que se podrían resolver. Bello refiere casos documentados de empresas que traían inversiones de 12,5 millones de euros a Cáceres y se fueron por culpa de requerimientos y trabas.

El concejal, en los meses que lleva en el ayuntamiento, ha creado un grupo de trabajo para agilizar licencias y está claro que no le falta ni perspicacia para descubrir, señalar y asumir el problema ni voluntad para atajarlo. Su labor es de auténtico Quijote y les aseguro que siempre que he hablado de este tema con algún concejal, me ha reconocido desesperado que es imposible agilizar la pesada maquinaria burocrática cacereña.

Hay que estar atentos al empeño de José Ramón Bello. Si consigue acabar con el dragón de la desesperación, merecería que Teófilo Amores, exedil de Vox, lo ascendiera a los altares del callejero. Si es derrotado, no pasará nada: Cáceres es así y quien pretenda cambiarla fenecerá el intento.