La beca Fulbright de la Junta para investigar en EEUU se puede pedir hasta el 15 de septiembre

R. H. Domingo, 31 de agosto 2025, 13:11 Comenta Compartir

La Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional de la Junta de Extremadura mantendrá abierto el plazo para solicitar una beca Fulbright de investigación posdoctoral en Estados Unidos hasta el próximo 15 de septiembre.

La Administración regional ha ofertado por primera vez esta ayuda gracias a la firma un convenio de colaboración entre la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional y el Gobierno de los Estados Unidos, en el marco de la Comisión de Intercambio Cultural, Educativo y Científico, conocida como Comisión Fullbright.

Extremadura se convierte así en una de las cinco comunidades autónomas que firman un convenio con Estados Unidos para financiar estancias que permitan ampliar la formación de los investigadores extremeños.

Se trata de becas de movilidad internacional para realizar una estancia posdoctoral en universidades o centros de investigación de EEUU, en cualquier disciplina, durante un período mínimo de seis meses y máximo de 12, sin posibilidad de renovación ni extensión.

Investigadores posdoctorales

Este programa de becas Fulbright está dirigido a personal investigador posdoctoral que se encuentre desarrollando su actividad investigadora en la Universidad de Extremadura o centros adscritos al Sistema Extremeño de Ciencia, Tecnología e Innovación (Secti) y estén interesados en llevar a cabo proyectos de investigación posdoctoral en EEUU, informa en nota de prensa el Ejecutivo autonómico.

El Programa Fulbright apoyará a los candidatos a través de los servicios especificados en las bases de la convocatoria, pero no gestionará el acceso a las instituciones estadounidenses. Es imprescindible disponer de una carta de invitación previa para presentarse como candidato a esta convocatoria.

La dotación de las becas incluye asignaciones para viaje de ida y vuelta; gastos mensuales en concepto de alojamiento, manutención y adicionales; ayuda familiar y para viaje internacional con acompañante, así como otros servicios que proporcionará la Comisión Fulbright.

Los solicitantes deberán rellenar y enviar electrónicamente la solicitud disponible vía online, junto con la documentación adjunta correspondiente.