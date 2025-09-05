Bazaga destaca el beneficio económico de ContemPopránea para Don Benito

REDACCIÓN badajoz. Viernes, 5 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

Los grupos Carolina Durante, La Casa Azul o La Habitación Roja encabezan el cartel del 29 Festival ContemPopránea, que se celebrará los días 3 y 4 de octubre en la localidad pacense de Don Benito.

Junto a ellos estarán las bandas extremeñas Hombre Tigre; Neverland Bari; Bolsa de Moscas; Canchalera y Sanguijuelas del Guadiana, según se puso de manifiesto ayer en la presentación de este certamen en Mérida por parte de la consejera de Cultura y Turismo, Victoria Bazaga, la alcaldesa de Don Benito, Elisabeth Medina, y el director del certamen, Agustín Fuentes.

En su intervención, Victoria Bazaga explicó que la de este 2025 será una edición «muy especial», porque por primera vez se celebrará en Don Benito, y el cambio de sede «no es casual», sino que responde al deseo de sus organizadores de «ofrecer un espacio con mejores infraestructuras, con capacidad para crecer y con la posibilidad de ofrecer al público una experiencia más cómoda y completa».

«La llegada del ContemPopránea a Don Benito supone una oportunidad de crecimiento no solo para la ciudad, sino para toda Extremadura», indicó Bazaga.

Además, destacó que trasladar el festival al otoño significa «diversificar la oferta cultural, desestacionalizar el turismo y generar actividad en un momento clave para la hostelería y el comercio de la ciudad y de toda la comarca», añadió la consejera, quien resaltó que un evento de este tipo «se traduce en visitantes que llenan hoteles y restaurantes, empleo directo e indirecto que se traduce en más de un millón de euros de impacto económico estimado en el territorio».