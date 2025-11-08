Bautista: «vincular el adelanto electoral a la fecha de juicio supone creerse el ombligo del mundo»

R. H. Sábado, 8 de noviembre 2025, 20:02 Comenta Compartir

El consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista, aseguró ayer que el adelanto de las elecciones autonómicas en Extremadura no tiene relación con la fecha del juicio oral al hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, y al secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo.

La Audiencia Provincial fijó este viernes la semana del 9 al 14 de febrero para el juicio oral por el contrato al hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez Pérez-Castejón, en la Diputación de Badajoz.

«Que el señor Gallardo crea que la presidenta de la Junta adelanta elecciones por una cuestión de señalamiento judicial es, sin duda alguna, creerse más importante de lo que se es», remarcó el consejero en declaraciones a los medios. Consideró que vincular el adelanto electoral a la «posible fecha de un juicio» supone «creerse el ombligo del mundo».

De esta manera, Bautista replica al PSOE, que en un comunicado mostró este viernes su satisfacción por la fecha de juicio oral por un doble motivo. «Porque estamos plenamente convencidos de la inocencia de nuestro candidato, y segundo, porque este calendario judicial confirma lo que siempre defendimos, que el adelanto electoral en Extremadura solo tuvo el propósito político de evitar que la declaración de inocencia de Gallardo dañara las posibilidades electorales del Partido Popular» de cara a las elecciones autonómicas que estaban fijadas para 2027 inicialmente, aseveró el portavoz del Comité Electoral del PSOE de Extremadura, Antonio Rodríguez Osuna.

Tras subrayar que «ningún calendario ni cuestión que afecte a otro candidato» entra «dentro de las decisiones» de la presidenta extremeña, María Guardiola, el consejero de Presidencia reiteró que la mandataria autonómica «desde el primer día» se sentó a negociar los presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2026 diciendo que o «presupuestos para el futuro o que el futuro lo decidan los extremeños».

«Esto es independientemente de cualquier calendario judicial en el cual el señor Gallardo tendrá que tener sus propias cuentas», añadió Bautista, después de aseverar que el objetivo del Ejecutivo regional es que no haya «piedras en el camino» como, según dijo, «la pinza que venían haciendo» PSOE y Vox.