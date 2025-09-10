Bautista informará mañana sobre la gestión de los incendios Comparecerá a petición propia y supondrá el principal punto del primer pleno de la Asamblea tras el verano

El consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista, comparecerá mañana en el pleno de la Asamblea a petición propia para informar sobre la gestión de los incendios de este verano en la región. Esta comparecencia es independiente de la del consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural, Francisco José Ramírez, ya anunciada en su momento por la Junta, y que se registrará una vez que concluya el periodo alto de peligro de incendios.

Así, la comparecencia de Bautista supondrá el principal punto de atención de una sesión plenaria que será la primera de la Asamblea en el nuevo periodo de sesiones tras el verano, y que se iniciará a las 9.30 horas con una declaración institucional rubricada por los cuatro grupos parlamentarios (PP, PSOE, Vox y Unidas por Extremadura) en apoyo a la candidatura de Cáceres como Capital Europea de la Cultura en 2031.

Al margen de estos asuntos, el Pleno de hoy contempla la designación de tres vocales del Consejo Social de la UEx.

Acto seguido, se sustanciarán las preguntas a los miembros del Consejo de Gobierno, que comenzarán por las formuladas por Vox, que versarán sobre coste económico mensual por cada menor no acompañado en Extremadura y sobre la convocatoria de oposiciones al cuerpo de maestros en 2026.

A su vez, Unidas por Extremadura preguntará sobre el transporte escolar, mientras que el PSOE se centrará en el apoyo del Ejecutivo regional al pacto de estado contra el cambio climático propuesto por el Gobierno; las ayudas al sector del turismo afectado por los incendios; y por la «crisis de gobierno» en la Junta.

El orden del día incluye dos interpelaciones. Una en materia de gestión forestal y otra sobre la política general en materia de atención primaria de salud, ambas formuladas por el Grupo Socialista.

Posteriormente tendrá lugar una comparecencia a petición propia del consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Manuel Martín, a los efectos de informar sobre el plan extremeño de movilidad sostenible hasta 2030, a la que seguirá la citada del consejero de Presidencia sobre los incendios forestales.

También se debatirá una moción instando a la Junta a adoptar una serie de medidas respecto a la industria militar, formulada por Unidas por Extremadura.

