HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

21-D Elecciones Autonómicas en Extremadura

Bautista ensalza la inversión en caminos rurales

Redacción

BADAJOZ.

Viernes, 28 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

El secretario general del PP de Extremadura, Abel Bautista, ha destacado que su formación apuesta por la «política de lo cercano» frente a una oposición que está más cómoda «dando voces» y «con la pancarta», momento en el que ha valorado los 29 millonesinvertidos en el arreglo y acondicionamiento de caminos rurales en la presente legislatura.

Bautista, que ayer visitó las obras de los caminos rurales de Ribera del Fresno, indicó que invertir en caminos rurales no solo es invertir en una infraestructura, sino en la conexión de los cascos urbanos con el campo para que los agricultores y ganaderos puedan moverse con menores costes operativos.

Por ello, destacó que la Junta haya dedicado 29 millones a 64 actuaciones en caminos rurales. En concreto, la de Ribera del Fresno asciende a 440.000 euros y conecta con Villafranca y Almendralejo, además de recordar que también hay otra actuación de 320.000 euros que conecta con Feria.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Audiencia Nacional condena a Joaquín Parra a siete años y medio de cárcel y a pagar 15 millones de euros en multas
  2. 2

    María Guardiola es la quinta presidenta autonómica con mayor salario
  3. 3

    Rodríguez Osuna es el alcalde que más cobra de la región seguido de los de Badajoz y Cáceres
  4. 4 100.000 funcionarios extremeños cobrarán un 2,5% en sus nóminas de diciembre
  5. 5 Badajoz recupera el árbol de su iluminación navideña tras un fallo en el tensor de la gran guirnalda
  6. 6

    Los hermanos Plaza, dos investigadores extremeños en la élite mundial
  7. 7 Mercadona sorprende en Extremadura con dos novedades esta Navidad: ya están disponibles
  8. 8

    Ábalos y Koldo, a prisión por la trama corrupta que cerca al Gobierno
  9. 9 Extremadura tirita de frío: las localidades extremeñas que han registrado mínimas bajo cero este jueves
  10. 10

    Los restos de Manuel vuelven a casa 84 años después: «Mami, aquí está tu padre, lo hemos conseguido»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Bautista ensalza la inversión en caminos rurales

Bautista ensalza la inversión en caminos rurales