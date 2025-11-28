Bautista ensalza la inversión en caminos rurales

Redacción BADAJOZ. Viernes, 28 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

El secretario general del PP de Extremadura, Abel Bautista, ha destacado que su formación apuesta por la «política de lo cercano» frente a una oposición que está más cómoda «dando voces» y «con la pancarta», momento en el que ha valorado los 29 millonesinvertidos en el arreglo y acondicionamiento de caminos rurales en la presente legislatura.

Bautista, que ayer visitó las obras de los caminos rurales de Ribera del Fresno, indicó que invertir en caminos rurales no solo es invertir en una infraestructura, sino en la conexión de los cascos urbanos con el campo para que los agricultores y ganaderos puedan moverse con menores costes operativos.

Por ello, destacó que la Junta haya dedicado 29 millones a 64 actuaciones en caminos rurales. En concreto, la de Ribera del Fresno asciende a 440.000 euros y conecta con Villafranca y Almendralejo, además de recordar que también hay otra actuación de 320.000 euros que conecta con Feria.